Izjemno: dvojna slovenska zmaga v Rusiji!

Po petkovi uvodni tekmi svetovnega pokala, na kateri je Ema Klinec skočila na drugo mesto , so slovenske smučarke skakalke danes poskrbele za nov zgodovinski uspeh. Ema Klinec je v Nižnem Tagilu z dvema izjemnima skokoma prišla do svoje prve posamične zmage v svetovnem pokalu, Urša Bogataj pa je osvojila drugo mesto. Slovenski uspeh je s sedmim mestom dopolnila še Nika Križnar.

Slovenske smučarske skakalke so v Rusiji spet spisale zgodovino. Ema Klinec, ki je na petkovi preizkušnji v Nižnem Tagilu osvojila drugo mesto, je na današnji tekmi svoje delo opravila z odliko. Vodila je že po prvi seriji, v drugi pa je s skokom, dolgim 97 metrov, le še potrdila svojo premoč (235,1 točke). To je peta posamična slovenska zmaga v svetovnem pokalu in prva za Klinčevo, ki je sicer lani postala svetovna prvakinja. Pred njo so v svetovnem pokalu že slavile Nika Križnar, Maja Vtič in Špela Rogelj. Klinčeva ima sicer že eno zmago v svetovnem pokalu, a iz ekipne preizkušnje, na kateri so Slovenke slavile v lanski sezoni v Ljubnem ob Savinji.

Za 23-letno Slovenko je to sicer 13. posamična uvrstitev na oder za zmagovalke. Šestkrat je bila do zdaj v svetovnem pokalu druga in šestkrat tretja.

Urša Bogataj je osvojila odlično drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Urša Bogataj je v finalu pridobila eno mesto in se je na koncu uvrstila takoj za Klinčevo (92 m; 227). To je za Bogatajevo druga uvrstitev na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu. Tretje mesto je pripadlo Nemki Katharini Althaus (92 m; 225,9). Do točk so prišle še tri Slovenke. Nika Križnar je bila sedma (202,7), Jerneja Brecl je osvojila 17. mesto (180,8), Špela Rogelj pa je preizkušnjo končala na 24. mestu (170,1).

V prvi seriji je spodletelo le mladi Niki Prevc, ki je preizkušnjo končala na 38. mestu.

Po današnji tekmi sledi selitev v Skandinavijo, kjer skakalke v Lillehammerju čaka prva tekma na veliki skakalnici.

