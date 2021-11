Začenja se sezona, obsežna kot še nikoli

V Nižnem Tagilu v Rusiji, ki so ga smučarski skakalci ravno dobro zapustili in se podali proti drugi postojanki (Ruki), danes sezono svetovnega pokala s kvalifikacijami na srednji napravi odpirajo tudi skakalke. Te v prihajajoči olimpijski zimi čaka več vrhuncev, glavni bodo za večino olimpijske igre, a obsežna sezona prinaša še precej drugih mikavnih izzivov in sprememb.

Prva je ta, da začenjajo prej in drugje, kot je bilo to v navadi v zadnjih letih, ko so sezono decembra odpirale v Lillehammerju. Tokrat so zbrane v Rusiji, kjer se bo vse skupaj začelo in konec marca tudi končalo.

Nika Križnar bo branila kristalni globus. Foto: Sportida

Še enkrat toliko tekem kot lani

Na urniku skakalk je skoraj še enkrat toliko tekem, kot so jih imele v lanski zimi, ki jo je krojil covid-19. Predvideno je, da se v svetovnem pokalu pomerijo na skoraj 30 preizkušnjah (lani so jih imele 16), 26 bo individualnih, ena ekipna, dve pa mešani ekipni, od tega bo več kot deset tekem na velikih skakalnicah. Toliko jih niso imele še nikoli - največ tekem so opravile v sezoni 2018/19 (24 posamičnih, dve ekipni), a sezona ni bila olimpijska.

Sezona bo tekmovalke iz Rusije peljala na Norveško, nato v Nemčijo in Avstrijo, povsem ob koncu leta sledi nova sprememba, in sicer Silvestrska mini turneja na Ljubnem, kjer bodo s tekmama 31. decembra in 1. januarja dočakale novo leto. V prihodnosti je predvideno, da bi bilo Ljubno eno od prizorišč novoletne turneje.

Ljubno bo 31. decembra in 1. januarja prizorišče Silvestrske "turneje". Foto: SloSki

Iz Slovenije se bodo za štiri tekme odpravile v deželo vzhajajočega sonca, se vrnile v Evropo na trojček tekem v Willingen in nato znova odpotovale v Azijo. Na olimpijskih igrah bo še ena novost, v Pekingu se bodo ob individualni preizkušnji (5. februar 2022) za odličja prvič potegovale še na mešani ekipni tekmi (7. februar 2022).

Po olimpijskih igrah sledijo tri tekme v Hinzenbachu na 90-metrski skakalnici, nato pa norveška turneja Raw-Air, po tem še preizkušnji v Oberhofu, za konec napornega tekmovalnega obdobja pa ruska turneja Raw-Air v Nižnem Tagilu in Čajkovskem.

Skakalke se bodo na olimpijskih igrah ob individualni preizkušnje za odličja prvič potegovale še na mešani ekipni tekmi. Foto: Guliverimage

Križnarjeva brani globus, Lundbyjeva izpušča sezono

Maren Lundby izpušča olimpijsko sezono. Foto: Guliverimage Kristalni globus bo branila Nika Križnar, ki si je kot prva Slovenka pokorila vso konkurenco svetovnega pokala. Križnarjeva je po treh letih končala prevlado zmag v skupnem seštevku Maren Lundby. Norvežanka je oktobra sporočila, da bo zaradi težav z odvečno težo izpustila celotno olimpijsko sezono.

Bosta pa za vrh še naprej kandidirali Japonka Sara Takanaši in Avstrijka Marita Kramer, ki je v lanski sezoni blestela predvsem na začetku in koncu, za slovensko zmagovalko je v seštevku zaostala za 11 točk, Takanašijeva za devet.

Ob Križnarjevi ima glavni trener slovenske A-reprezentance Zoran Zupančič v igri še več želez za visoka mesta. Med temi sta tudi Urša Bogataj, ki je osvojila poletno veliko nagrado, in Ema Klinec, ki se je februarja veselila naslova svetovne prvakinje. Zupančič bo v Nižnem Tagilu ob trojici računal še na Jernejo Brecl, Špelo Rogelj in Niko Prevc, ki bo dočakala krst v svetovnem pokalu.

Zoran Zupančič s šesterico, ki bo danes odprla sezono. Slovenski tabor je med cilje vpisal olimpijsko kolajno in zmago v pokalu narodov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpijska kolajna, pokal narodov ...

"Rezultatski cilji so jasni: olimpijska medalja in čim več stopničk v svetovnem pokalu. Imamo višje cilje kot lansko sezono. Na koncu smo na 20 tekmah 19-krat stali na stopničkah. Letos nas čaka 30 tekmovanj. Cilj je pokal narodov. Upam, da bomo zdržali težko sezono in da bomo na koncu zadovoljni," o ciljih pravi trenerski šef, ki bo varovanke v prvem kvalifikacijskem boju pospremil ob 17.30.

Petkova tekma bo na sporedu ob 15.30, sobotna pa ob 12. uri (kvalifikacije bodo ob 10.30).