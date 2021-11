Prebujenje izvrstnega Timija Zajca, Cene Prevc do uvrstitve kariere

Timi Zajc ima razlog za veselje. V petek se mu je nastop v kvalifikacijah ponesrečil in se sploh ni uvrstil na tekmo. Da je v dobri formi, kar je pred odhodom v Nižni Tagil poudarjal glavni trener Robert Hrgota, je pokazal v nedeljo. Po uspešno prestanih kvalifikacijah je zacvetel na tekmi. Po prvi seriji je bil deveti, v drugo pa napredoval na izvrstno četrto mesto in le za 1,3 točke zaostal za odrom za zmagovalce - na tretjem mestu je bil Stefan Kraft, ki je v drugi seriji napredoval za kar enajst mest.

Halvor Egner Granerud je odlično razpoložen tudi na uvodu v novo sezono. Junak pretekle zime je na drugi tekmi vknjižil prvo zmago, ki je njegova dvanajsta v karieri. Foto: Guliverimage

Slovensko veselje sta obogatila še Cene Prevc in Anže Lanišek. Srednji od bratov Prevc je skočil na peto mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v karieri - v soboto je z osmim mestom izenačil prejšnji dosežek. Naš najboljši mož pretekle sezone je bil na koncu sedmi. V skupnem seštevku sta omenjena skakalca po dveh preizkušnjah tudi najvišje uvrščena. Cene zaseda odlično četrto, Lanišek šesto mesto.

"Sem kar zadovoljen, glede na to, da sem bil včeraj prost, ker se nisem uvrstil čez kvalifikacije. Zdaj sem dobil potrditev, da skačem zelo dobro in grem lahko mirno v naslednji vikend," je po četrtem mestu povedal Zajc.

"Kaj naj rečem? Danes smo pa skočili! Sem kar vesel, to je moj rezultat kariere. Nimam kaj komplicirati. Kar sem rekel že včeraj, mi je danes uspelo izpolniti in lahko gremo z mirno glavo na naslednje tekme," je bil vesel Cene.

Cenetu Prevcu se je smejalo. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Spet sedmo mesto, skoka pa danes nista bila tako dobra kot včeraj. Potrebno je gledati optimistično naprej, v Kuusamu bomo pokazali malo boljše skoke," je bil po nedeljski preizkušnji povedal Lanišek.

Osrednji junak dneva je postal Halvor Egner Granerud. Norvežan, ki je lani pokoril vso konkurenco v svetovnem pokalu, tokrat ni zapravil prvega mesta po prvi seriji kot dan poprej. V velikem slogu je opravil s tekmeci in se razveselil dvanajste zmage v karieri. Na drugem mestu je bil sobotni zmagovalec Karl Geiger, ki je zadržal rumeno majico vodilnega.

"Zelo zadovoljen sem. Uspel sem narediti dva dobra skoka. V prvo sem imel veliko vetra v prsa in je bilo super. V drugo ne, vendar sem naredil dober skok. Veliko trdega dela sem opravil v zadnjih tednih, da sem na tako visoki ravni. Vesel sem s takšnim uvodom v sezono," je po zmagoslavju povedal Norvežan.

1. Karl Geiger (Nem) 180 točk 2. Halvor Egner Granerud (Nor) 160 3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 80 4. Cene Prevc (Slo) 77 5. Markus Eisenbichler (Nem) 72 6. Anže Lanišek (Slo) 72Ž 7. Naoki Nakamura (Jap) 62 8. Stefan Kraft (Avt) 60 9. Killian Peier (Švi) 55 10. Robert Johansson (Nor) 53 ... 11. Timi Zajc (Slo) 50 ...

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 235,3 točke (134,5/122,0 m) 2. Karl Geiger (Nem) 226,5 (126,0/122,5) 3. Stefan Kraft (Avt) 223,8 (121,5/127,0) 4. Timi Zajc (Slo) 222,5 (125,5/122,0) 5. Cene Prevc (Slo) 221,2 (125,0/124,0) 6. Killian Peier (Švi) 220,6 (123,5/122,0) 7. Anže Lanišek (Slo) 219,2 (123,0/122,0) 8. Markus Eisenbichler (Nem) 214,1 (123,5/118,5) 9. Johann Andre Forfang (Nor) 214,0 (125,0/121,5) 10. Stephan Leyhe (Nem) 210,8 (119,0/127,0) ...

V prvi seriji smo imeli Slovenci pet predstavnikov. Najbolje se je izkazal Cene Prevc. Po svojem nastopu je imel razlog za nasmeh na obrazu, saj je bil s 125 metri na odličnem petem mestu - za stopničkami je zaostajal 4,4 točke.

Zajc je nadgradil kvalifikacijski skok, naredil doskok pri 125,5 metra in po svojem nastopu prevzel vodstvo. Kot prvi ga je prehitel Avstrijec Jan Hörl, ki je skočil meter dlje in bil po prvi seriji le za najboljšim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Graneruidom. Zajc je bil z devetim mestom lahko zadovoljen, mesto za njim pa je bil Lanišek (123 metrov).

Sobotni zmagovalec Karl Geiger je po prvi seriji tretji z zaostankom 6,4 točke.

Tilen Bartol s 112 metri ni mogel biti zadovoljen. Malenkostno je bil boljši Lovro Kos, ki se mu prav tako ni uspelo uvrstiti v drugo serijo.

Karl Geiger je bil zmagovalec sobotne tekme. Foto: Sportida

V Nižnem Tagilu je bil danes na sporedu dvojni program, saj so bile pred tem še kvalifikacije. V njih je od Slovencev kot prvi nastopil, ki s 100 metri ni mogel biti zadovoljen in bil prekratek za nastop na tekmi. Po spodletelem petkovem nastopu jetokrat prestal kvalifikacije - 114 metrov je bilo dovolj za uvrstitev na tekmo in 16. dosežek. Uspešna sta bila tud(111 m - 30.) in(108,5 m - 42.).Pričakovano je bil uspešen- v soboto odličen osmi -, ki je skočil 117 metrov in bil na enajstem mestu najboljši slovenski skakaklec. Kvalifikacijsko sito je prestal tudi, ki pa s kvalifikacijami ni mogel biti zadovoljen, saj je bil z daljavo 109,5 metra šele 35. mestu. Najboljši je bil s 120,5 metra Nemec. Rojaka in včerajšnjega zmagovalcaje prehitel za 1,5 točke. Tretji je bil Norvežan. Veliko presenečenje je sledilo po koncu kvalifikacij, ko so zaradi nepravilnega dresa diskvalificirali Japonca, ki je bil v soboto na drugem mestu.