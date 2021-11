Počasi v klanec

"Kar zadovoljen sem. Nekatere stvari bi lahko bolje izpeljal. Dobrodošlo je, da je prišel tudi kakšen slabši teden in sem zganjal paniko. Takrat si nisem zaupal. Očitno je treba vse poskusiti. Vsega ne morem izpeljati v miru," je Anže Lanišek uvodoma dejal o pripravljalnem obdobju.

Anže Lanišek je bil v poletnem obdobju spet najboljši slovenski skakalec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po besedah glavnega trenerja Roberta Hrgote je bil najbolj konstanten med vsemi slovenskimi skakalci in kazal visoko raven skokov tudi pred odhodom v Nižni Tagil, kjer bosta v soboto in nedeljo prvi posamični preizkušnji.

Ni pozabil na korenine

Dobrodošlo je, da so težave s hrbtom pozabljene. Te so mu povzročile nemalo nevšečnosti in skrbi. Tudi med nordijskim svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu, kjer se je razveselil bronaste medalje na srednji skakalnici. Zdravega Laniška bi ob formi, v kateri je bil, najverjetneje videli na stopničkah tudi na večji skakalnici, na kateri je kljub vsemu zasedel dobro peto mesto.

Slovenska reprezentanca za prvi tekmi v Nižnem Tagilu Anže Lanišek, Timi Zajc, Cene Prevc, Domen Prevc, Lovro Kos, Tilen Bartol

V zimi se ne bi rad obremenjeval. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Hrbet je v redu. V zadnjem obdobju nisem imel težav. Videl sem, da me, če sem preveč agresiven sam do sebe, želim preveč, začne ta stvar ustavljati. Dobro je, da imam varovalko. In si rečem, stopi korak nazaj, ne obremenjuj se," poudarja.

Napredek je naredil tudi pri samokritiki. "Mislim, da se je ta stvar v zadnjem obdobju popravila in sem jo stabiliziral. Počasi moram v klanec, korak za korakom," pravi član SSK Mengeš, ki ne pozabi svojih skakalnih korenin.

Zato je klubu, v katerem je odraščal, priskrbel drese: "Vem, koliko je meni pomenilo, ko sem dobil dres Roka Benkovića, ko je postal svetovni prvak. Upam, da je fantom in dekletom vsaj pol toliko pomenilo, kot je takrat meni. Klub je tisti, ki je vame veliko vložil. Vedeti moramo, da je Aleš (Aleš Selak, op. a.) moj nadomestni oče. Veliko je storil zame. Kakšen kos opreme mi je prav tako priskrbel. To je najmanj, kar lahko vrnem."

Najbolj se veseli snega in občutka zime

V poletnem obdobju je stroka v trenažni proces vpeljala novost in skakalce odpeljala na Švedsko v prav poseben vetrovnik, kjer so lahko naši orli preizkušali posebne občutke. Upa, da bo to postala stalnica.

Vesel je, da težav s hrbtom ni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj bo iskal občutke na skakalnicah, na katerih bo poskušal skočiti do odličnih rezultatov. Da je dobro pripravljen, je kazal tudi v grand prixu, ki ga je končal na petem mestu: "Vsega se veselim. Najbolj tega, da grem na sneg. Občutek zime je zame nekaj najboljšega. Po koncu pretekle sezone je bilo najboljše, ko sem šel na sneg in smučal. Takrat se še bolj sprostim."

V primerjavi s preteklimi leti slovenski skakalci pred začetkom zime niso opravili zaključnih priprav v tujini. Zaradi razmer z boleznijo covid-19 po vsej Evropi so vadili doma v Planici in Kranju. V takšnih primerih je višina zaletne mize dober znak, v kakšni formi je posameznik: "Tudi v ekipi imamo veliko primerjave. Timi (Timi Zajc, op. a.) je zdaj zelo dobro skakal, tudi Lovro (Lovro Kos, op. a.) in Cene (Cene Prevc, op. a.). Po tem, kar sem videl, je bilo primerjave več kot dovolj. Tudi z višino rampe sem zadovoljen."

Ne bi se rad obremenjeval

Prvo prizorišče v novi sezoni bo Nižni Tagil, ne Wisla, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Skakalci so pozdravili to potezo, saj so imeli na poljski skakalnici zaradi umetnega snega vedno težave in strah pri doskoku. V Rusiji vladajo bolj zimske razmere in so organizatorji naredili mešanico naravnega in umetnega snega.

Bo tudi v novi sezoni najboljši slovenski skakalec? Foto: Grega Valančič/Sportida

In česa si Lanišek želi za tekmi v Rusiji? "Da se ne bom obremenjeval s tem, kako bom obrnil roke, kako počepnil. Da bom prišel tja, počepnil in sproščeno skočil. Pritiska rezultata ne čutim. Sproščeno grem poiskat svoje skoke. Če bodo, bodo, če jih ne bo, jih ne bo. Vedeti moramo, da začetek sezone ni vedno pravi pokazatelj. Kobajaši (Rjoju Kobajaši, op. a.) se je lani vso sezono precej lovil in na koncu stisnil ter prišel med top 10 ter pokazal, da še vedno zna skočiti. Počasi v klanec," je odgovoril naš najboljši v pretekli zimi, ki je v svetovnem pokalu končal na devetem mestu.