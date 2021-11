Za prvo postojanko svetovnega pokala v smučarskih skokih v Nižnem Tagilu sta bila predvidena dva brata Prevc. Tik pred odhodom se je zgodila menjava, ker je najstarejši Peter še drugič postal očka, zato je na njegovo mesto za kratek čas prišel najmlajši Domen.

Že prej je bilo jasno, da bo v Rusiji skakal Cene Prevc, ki je nase opozoril v pretekli zimi in tudi v poletnem obdobju, potem ko je bil v grand prixu naš drugi najboljši skakalec. V Ščučinsku v Kazahstanu je bil na primer peti, v Hinzenbachu šesti.

Slovenska reprezentanca za prvi tekmi v Nižnem Tagilu Anže Lanišek, Timi Zajc, Cene Prevc, Domen Prevc, Lovro Kos, Tilen Bartol

Domen počasi caplja za preostalimi slovenskimi skakalci

Osnovo za zimsko sezono ima dobro, česar se tudi sam zaveda: "Mislim, da je bila to moja najboljša sezona. Rezultatsko ne vem povsem, a po konstantnosti in ravni skakanja zagotovo še nisem bil tako dober. Izpeljali smo, kar smo že pozimi gradili. Že s prvim treningom aprila mi je uspelo štartati, kot je bilo treba, zato je bilo poletje boljše. Pričakovanja se posledično niso nič dvignila. Naredilo mi je veselje in kljukico pri določenih stvareh. Malce več samozavesti je za naprej. Vesel sem, da mi je poletje prineslo to, da štartam že na prvi tekmi."

Domen Prevc sprva ni bil predviden za uvodni tekmi v Nižnem Tagilu, saj njegovo skakanje še ni na želeni ravni. Mesto se je sprostilo, ker je njegov brat Peter še drugič postal očka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najmlajšega Domna je odhod na prvo postojanko presenetil, saj še ni najbolj pripravljen, a upa, da bo v Rusiji pozitivno presenetil: "Solidno, v redu. Napredujem. Malce me je presenetilo, da grem v Nižni Tagil, ker še pobiram opremo. Grem v boj. Skakalnico poznam. Če bomo z glavo pri stvari, lahko dosežem dober rezultat. Počasi capljam za njimi. To še ni to, tekma pa pokaže svoje."

Težave z opremo, skoki ...

Pri njem se še niso sestavili vsi koščki mozaika. Kar nekaj težav ima že z opremo, posledično še ni pravi na skakalnici: "Določene stvari smo uredili, ne vsega. Marsikje se je zalomilo z opremo, zato se je začelo podirati. Smuči niso bile takšne, kot sem želel. Sprijaznil sem se s tem, kar sem dobil. Dobiti bi moral še ene, a so še vedno v izdelavi. Rezerva so. Kar imam, imam. Z dresi bi si želel še malce več časa."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ima pa zato višja pričakovanja Cene, ki po besedah glavnega trenerja Roberta Hrgote ob Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu in Lovru Kosu kaže skoke na visoki ravni.

"Skakalci kot manekeni na modni pisti v Milanu"

"Pričakovanja imam še vedno visoka. Če ne štartaš z zmagovalno miselnostjo, ne moreš pričakovati, da lahko posežeš višje. Morda sem imel v preteklosti težavo, ker tega nisem verjel. Dobra stvar je, da sem razčistil sam pri sebi. Rezultatsko si ne dajem ciljev, ker si jih ne moreš. V karavani smo vsi na istem. Od znanca sem dobil dobro primerjavo. Na tekmi skačemo, eden skoči 140, drugi 120 metrov, a je na koncu vseh 50 skakalcev kot v Milanu na modni pisti. Postaviš se v vrsto, 50 manekenov, vsi enako visoki, enaka pričeska, oči, enako napravljeni, potem pa misliš, da bodo izbrali tebe. Enako je pri nas. In misliš, da boš ti zmagal," se je z nasmehom na obrazu slikovito izrazil Cene.

Cene se veseli začetka zime. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Pri njem obstaja prepreka, ki bi jo rad preskočil. Ta se pojavi tik pred tekmo, ko se misli zaradi nervoze razumljivo poigrajo s športniki. S pomočjo strokovnjakinje se posveča temu in tekme so pravi poligon, kjer bo lahko psihološko napredoval tudi v tem pogledu: "Spoznati moram svoj tok misli. Ponavadi mi deset minut pred žičnico misli začnejo uhajati drugam. Lani mi je že dobro uspevalo to predelovati s psihologinjo. Je pa ta problem ... Vedno pravijo, naj na tekmi delam enako kot na treningu. Problem je namreč, ker na treningu teh misli ni, zato ne moreš trenirati za tekmo. Vsaka tekma je zato nov trening za naprej."