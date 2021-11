Potem ko je po sezoni 2019/20 smučarskim skokom v slovo pomahal dolgoletni direktor tekmovanj Walter Hofer, se je po lanski sezoni od aktivne vloge v teh poslovil še Sepp Gratzer. Avstrijec je skoraj 30 let deloval kot kontrolor opreme.

"V tem času se je nabralo okoli dva tisoč diskvalifikacij," je za uradno stran Mednarodne smučarske zveze (FIS) razkril 65-letnik, ki je med svojim službovanjem znal zagreniti dan marsikateremu skakalcu, tudi Slovencem. Enega skakalca v svojem dolgoletnem delovanju ni nikoli diskvalificiral. "Po tako dolgem obdobju se je težko spomniti koga, mi pa na misel pride Simon Ammann, ki ga nisem nikoli diskvalificiral."

66-letnega Gratzerja je na mestu kontrolorja nasledil 57-letni Finec Mika Jukkara, ki je bil v mladosti skakalec, pozneje pa je vztrajal v skokih kot tehnični delegat in tudi vodja tekmovanj v Lahtiju.

Gregor Schlierenzauer je konec bogate kariere napovedal septembra. Foto: Sportida

Gregor Schlierenzauer

"Zadnji meseci so predstavljali izziv. V pozitivni smeri. V premoru zaradi poškodb sem imel dovolj časa, da sem potegnil črto in videl, kje dejansko sem. Končati kariero ni bila lahka odločitev, a je prava. Tudi čas," je septembra konec bogate kariere napovedal nekdanji avstrijski skakalni zvezdnik Gregor Schlierenzauer, ki se v zadnjih letih po seriji poškodb ni več uspel vrniti v svetovni vrh in izgubil mesto v avstrijski reprezentanci.

31-letni Avstrijec je vitrine napolnil s številnimi kolajnami in globusi. V svetovnem pokalu je vknjižil največ posamičnih zmag med vsemi, 53, tem pa dodal še 17 zmag na ekipnih tekmah. Dvakrat je osvojil veliki kristalni globus (2008/09 in 2012/13), dvakrat postal tudi junak prestižne novoletne turneje (2011/12 in 2012/13).

Na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010 je skočil do dveh bronastih kolajn na posamični tekmi in do zlate ekipne, štiri leta pozneje v Sočiju je bil srebrn. Odličja je zbiral tudi na nordijskih svetovnih prvenstvih in svetovnih prvenstvih v poletih, in sicer kar 17, od tega deset zlatih. V bogati zbirki manjka le naslov olimpijskega prvaka na posamični tekmi, a Schlierenzauer pravi, da je dosegel več, kot je kot otrok sanjal. V trenerskih vodah se ne vidi, če bi se vrnil v skoke, bi se raje kot svetovalec, pravi in dodaja, da se izobražuje za nepremičninskega agenta.

Jernej Damjan je maja napovedal uradno tekmovalno slovo od smučarskih skokov. Foto: Vid Ponikvar

Jernej Damjan

Maja je uradni konec kariere napovedal tudi dolgoletni slovenski reprezentant Jernej Damjan. "Danes stojim tukaj na dežju, očitno tudi nebo joka, ker je prišel čas, da vam vsem naznanim novico, o kateri so se nekateri dlje časa spraševali. Ponavadi sem vedno dokazal, da je moja volja močnejša, zdaj pa mi je telo končno reklo, da je čas, da končam skakalno kariero," je takrat zapisal na družbenem omrežju.

Damjan v lanski sezoni v svetovnem pokalu sicer ni tekmoval, zadnjič je na najvišji tekmovalni ravni nastopal marca 2019, konec istega leta pa zaradi poškodbe predčasno končal novo sezono. Nastopil je na štirih olimpijskih igrah - v Torinu 2006, Vancouvru 2010, Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018, največje uspehe je vknjižil na ekipnih tekmah. Na svetovnih prvenstvih si je s kolegi priskakal štiri kolajne.

V svetovnem pokalu se je veselil štirih zmag, dveh v posamični in dveh v ekipni konkurenci.

38-letnik ostaja vpet v svet smučarskih skokov, v katerih v zadnjih letih ni deloval le kot skakalec, pač pa tudi kot predstavnik skakalcev, bil je tudi del tako imenovane covid-skupine, ki je pripravila pravila za lansko turbulentno koronsko sezono. V slovenskem taboru skrbi za družbena omrežja, februarja pa bo odpotoval še na pete olimpijske igre, tokrat prvič v vlogi strokovnega koordinatorja olimpijske reprezentance Slovenije Peking 2022.

Rok Justin je najvidnejše rezultate dosegal v celinskem pokalu. Foto: Sportida

Rok Justin

Marca je pri 27 letih tekmovalno slovo napovedal Rok Justin. Misel o zaključku je zorela že lani, a je nato po najboljši zimi v karieri podaljšal še za eno tekmovalno obdobje. Čeprav mu v svetovnem pokalu, v katerem je nastopil na 39 tekmah, ni uspel veliki met, pa je uspešno skakal v celinskem pokalu in Sloveniji velikokrat priskakal dodatno kvoto. Pohvali se lahko z desetimi zmagami. Pred koncem kariere je napovedal, da želi diplomirati kot strojni inženir in nadaljeval pot pri podjetniku Petru Slatnarju.

Ljubo Jasnič

Konec avgusta so pri Smučarski zvezi Slovenije potrdili, da je po 16 letih z mesta predsednika zbora in odbora za smučarske skoke ter nordijsko kombinacijo odstopil Ljubo Jasnič, ki je poleti postal predsednik Desusa.

Sarah Hendrickson ni tekmovalaže lep čas, a konec kariere naznanila šele ob koncu lanskega tekmovalnega obdobja. Foto: Guliverimage

Sarah Hendrickson

Čeprav zaradi serije poškodb že lep čas ni tekmovala, pa je Sarah Hendrickson uradni konec kariere napovedala šele ob koncu zadnje sezone. Nekdanja odlična ameriška smučarska skakalka je največji pečat v skokih pustila v obdobju, ko so dekleta prvič dobila priložnost za tekmovanje v svetovnem pokalu.

V sezoni 2011/12 je osvojila kristalni globus za najboljšo skakalko zime, leto pozneje je bila v skupnem seštevku druga. V svetovnem pokalu je 25-krat stala na stopničkah, veselila se je 13 individualnih zmag.

Na večjih tekmovanjih je do kolajne prišla leta 2013, ko je v Val di Fiemmeju na srednji skakalnici postala svetovna prvakinja.

Zaradi težav s poškodbami je na najvišji ravni zadnjič tekmovala v sezoni 2017/18, na celinskem pokalu pa leta 2019.

Maren Lundby se od skoko poslavlja le začasno, kot pravi, v tem športu kot tekmovalka še ni rekla zadnje besede. Foto: Guliverimage

Maren Lundby

Jeseni je javnost presenetila novica o še enem slovesu, a to naj bi bilo le začasno. "V smučarskih skokih so različne ekstremne zahteve, ena od teh je teža," je oktobra na znano problematiko v smučarskih skokih opozorila ena od najboljših skakalk zadnjih let Maren Lundby in razkrila, da bo zaradi pridobljenih kilogramov, ki jih ne želi izgubiti na nezdrav način, izpustila olimpijsko sezono.

"Težka odločitev, a menim, da prava. To počnem, ker moram poskrbeti zase. Ne smem iskati bližnjic. V preteklosti sem se stvari vedno lotila na pravilen način, tako se jih nameravam tudi v prihodnje," je ob tem še povedala 27-letnica, ki je po treh osvojenih kristalnih globusih lansko sezono končala na osmem mestu.

Norvežanka je sicer v lanski sezoni na svetovnem prvenstvu osvojila štiri odličja. Na individualni tekmi na veliki napravi je postala prvakinja, na manjši napravi je zaostala le za Emo Klinec, srebrna je bila tudi na mešani ekipni tekmi, bronasta pa na ekipni tekmi. V novi sezoni bi morala braniti naslov olimpijske prvakinje, a ga ne bo. Kot je zatrdila, kot skakalka še ni rekla zadnje besede, a za vrnitev potrebuje čas.