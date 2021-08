Ljubo Jasnič po 16 letih odstopil z mesta predsednika panoge smučarskih skokov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubo Jasnič je odstopil z mesta predsednika panoge smučarskih skokov in nordijske kombinacije, zamenjal ga je Borut Meh.

Ljubo Jasnič, ki je kot predsednik panoge smučarskih skokov in nordijske kombinacije deloval 16 let, je na 19. redni seji odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je potekala konec julija, sporočil, da zapušča svoj položaj.

Na današnji dopisni seji zbora je bil njegov odstop potrjen, imenovan pa je bil novi predsednik panoge, Borut Meh, ki bo funkcijo opravljal do izvolitve novega na rednih volitvah v mesecu januarju, 2022.