Lanišek četrti v Courchevelu, zmaga Kraftu

V Franciji so danes nastopili Lanišek, Peter Prevc, Jelar, Tilen Bartol, Timi Zajc in Jan Bombek. Kvalifikacij zaradi natančno 50 prijavljenih niso izpeljali, po prvi seriji pa je bil najboljši Slovenec Lanišek na četrtem mestu. Pred njim so bili le Kraft ter Švicarja Simon Ammann in Gregor Deschwanden.

Jelar je bil na 15. mestu, Timi Zajc je bil 16., Bombek 18., Peter Prevc 22., Bartol pa na 23. mestu.

Bartol je v finalni seriji skočil 120,5 metra in napredoval na 22. mesto, izgubila pa sta tako Prevc (117 metrov) kot Bombek (114 metrov), ki sta končala na 26. in 27. mestu.

Zajc je v finalu pristal pri 118,5 metra za končno 18. mesto, Jelarja je 127 metrov v finalu potisnilo na 12. mesto. Lanišek je z nižjega zaletišča doskočil pri 127,5 metra, a ni prehitel trojice pred sabo. Na koncu je slavil Kraft pred Deschwandnom in Ammannom.

Po tretji postaji sezone vodi danes sedmi Avstrijec Jan Hörl (196), drugi je danes peti Poljak Jakub Wolny (185), tretji pa njegov rojak Dawid Kubacki, ki danes ni nastopal (160). Lanišek je napredoval na četrto mesto s 146 točkami, Tilen Bartol je na 14. mestu s 54 točkami.

Skakalce naslednje tekme poletne velike nagrade čakajo septembra v Kazahstanu.