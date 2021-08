Skakalci in skakalke konec tedna v Franciji

Po uspešnih predstavah naših skakalk in skakalcev na prvi postaji poletne velike nagrade v poljski Wisli, je čas za novi preizkušnji. V petek se bodo najprej na veliki skakalnici pomerile skakalke ob 18. uri, pred tem bodo ob 11. uri na sporedu kvalifikacije. Zoran Zupančič bo v Francijo odpeljal pet deklet, vodilno v skupnem seštevku in zmagovalko obeh tekem v Wisli, Uršo Bogataj ter Emo Klinec, Niko Križnar, Jernejo Brecl in Špelo Rogelj.

"Smo v nekem ritmu treningov v telovadnici in na skakalnici. Stabilnost ni takšna, kot bi jo radi, predvsem ne pri tehniki skokov. Vidimo pa posamezne dobre skoke. Glede na to, da je bilo stanje pred Wislo približno enako, zdaj pričakujemo tudi približno enake rezultate. Glede na to, da smo močna ekipa, pričakujem, da bodo tekmovalke na tekmi pokazale svoje najboljše skoke. Če pa ne, to ne bo nobena kriza," je pred potjo v Francijo povedal Zupančič, ki je z dekleti treniral tudi v Planici.

Trening v Courchevelu je padel v vodo

V Franciji je nekaj tehničnih enot treninga želel opraviti glavni trener skakalne reprezentance Robert Hrgota, a se potovanje v deželo, ki redno gosti tekme poletne velike nagrade, ni razpotegnilo, saj so organizatorji v Courchevelu preklicali možnost dodatnega treninga.

Robert Hrgota bo v Franciji računal na Anžeta Laniška, Petra Prevca, Žigo Jelarja, Tilna Bartola, Timija Zajca in Jana Bombka. Foto: Bobo

"Škoda, ker smo imeli v načrtu nekaj skokov v Courchevelu, a zdaj je žal vse padlo v vodo. Točnega razloga pravzaprav ne poznam, niso nam obrazložili, zakaj so odpovedali naše načrtovane priprave, čeprav smo bili že vse dogovorjeni. Kakorkoli že, zdaj bomo opravili še sobotno tekmo, nato pa gremo na dopust. Rekel bi, da je bila raven skokov v zadnjem obdobju kar visoka, fantje so kar pridni. Vidi pa se, da bo zdaj prav prišel oddih za vse, malce si moramo odpočiti. Po dopustu pa znova na polno naprej," je povedal Hrgota, ki bo v Franciji računal na Anžeta Laniška, Petra Prevca, Žigo Jelarja, Tilna Bartola, Timija Zajca in Jana Bombka.

Skakalci bodo kvalifikacije imeli v soboto ob 11. uri, tekma se bo začela ob 18. uri.

Skakalce po tekmi v Courchevelu naslednje preizkušnje čakajo v začetku septembra, skakalke pa že čez teden dni v češkem Frenštatu.