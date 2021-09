Legendarni Avstrijec končal kariero

"Vsak pristanek je nov začetek," je začel Gregor Schlierenzuarer zapis na svojem blogu o koncu kariere.

"V zadnjih 15 letih sem doživel vzpone in padce. Ko pogledam na pot, ki sem jo prehodil, vidim čustveno popotovanje, ki me je potisnilo prek meja, hkrati pa tudi pokazalo, do kam lahko sežem. Smučarski skoki so mi dali veliko zadovoljstva. Pridobil sem ogromno izkušenj. To je bilo unikatno in čustveno nabito popotovanje. Zdaj se bo nadaljevalo drugače. Zadnji meseci so predstavljali izziv. V pozitivni smeri. V premoru zaradi poškodb sem imel dovolj časa, da sem potegnil črto in videl, kje dejansko sem. Končati kariero ni bila lahka odločitev, a je prava. Tudi čas," je razložil.

Neizpolnjena je bila le ena želja, sicer pa veliki zbiratelj odličij in naslovov

Pri 31 letih se je tako kot Jurij Tepeš odločil za konec kariere. Zanimivo je, da sta se pomerila leta 2006 na mladinskem svetovnem prvenstvu pri nas v Kranju, kjer je bil prav Schlieri boljši od Tepeša in skočil do zlate medalje.

Avstrijec je nato na veliki članski oder stopil z odločnim korakom. Spisal je številne posebne zgodbe, postavljal mejnike in zbiral odličja ter naslove kot po tekočem traku. V svetovnem pokalu se lahko pohvali s 53. posamičnimi (največ med vsemi skakalci) in 17. ekipnimi zmagami, dvakrat je osvojil svetovni pokal (2008/09 in 2012/13), dvakrat postal tudi junak prestižne novoletne turneje (2011/12 in 2012/13).

Kariera Gregorja Schlierenzauerja je bila vse hvale vredna. Foto: Sportida

Na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010 si je okoli vratu nadel dve bronasti posamični medalji na veliki in srednji skakalnici ter zlato na ekipni preizkušnji. Štiri leta pozneje v Sočiju je bil srebrn. Medalje je zbiral tudi na nordijskih svetovnih prvenstvih in svetovnih prvenstvih v poletih. Kar 17 medalj ima v vitrini, od tega 10 zlatih.

Neizpolnjena želja je bila torej le ena. Želel je zlato posamično medaljo na olimpijskih igrah, vendar se mu je izmuznila iz rok.

Ogenj ves čas gorel za šport, tudi v času krize

Zadnjo zmago v svetovnem pokalu je zabeležil daljnega 6. decembra 2014 v Lillehammerju na Norveškem. Tisto sezono je bil v skupnem seštevku šesti, naslednjo deseti, nato pa je sledil padec in mučenje. Poškodbe so bile med tistimi, ki so ga oddaljile od vrha, kamor je želel priti. Za zvezdnika takšnega kova, kot je sam, je bilo razumljivo s psihološkega vidika težko skakati okoli 30. mesta, ker je bil vajen zmagovati in biti v središču pozornosti. Kljub vsem težavam je vztrajal in pokazal naslednjim generacijam, kako velik športnik je.

Pri 31 letih odpira novo poglavje v življenju. Foto: Sportida

"Moj ogenj, ki je ves čas v celoti gorel za šport, zdaj gori za druge izzive, ki so pred menoj. Novo poglavje sem odprl s strastjo in radovednostjo. Hvala za vse, ostanite zdravi in zvesti do sebe," je zaključil svoj blog legendarni avstrijski skakalec.