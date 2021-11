Nemško veselje, Lanišek in Prevc odlična

Prvo preizkušnjo svetovnega pokala v novi sezoni si je ogledalo 500 ljubiteljev tega športa, kolikor prostora so omogočili organizatorji. In ti so imeli kaj za videti. Po prvi seriji je najboljši skok uspel neverjetnemu Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu. Prvi mož zadnje zime ohranja odlično formo tudi ob začetku nove. Doskok je naredil pri 133 metrih. Meter in pol je v nekoliko boljših pogojih skočil Nemec Karl Geiger, vendar je po prvi seriji zaostajal za 0,7 točke. Tretji je bil japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši.

Tudi v drugi seriji so bila ta imena povsem na vrhu, le da so se nekoliko premešala. Veliki junak je postal svetovni prvak v poletih iz Planice Geiger, ki je v drugo pristal pri 133 metrih. Z veliko prednostjo 8,7 točke je prehitel Kobajašija, medtem ko je Granerud padel na tretje mesto.

Karl Geiger je zmagovalec prve tekme za svetovni pokal. Foto: Guliverimage

Stoch in Prevc občutno napredovala, Lanišek odličen sedmi

Na petem mestu najdemo zmagovalca petkovih kvalifikacij Kamila Stocha. Poljak bi bil še višje na razpredelnici, če se mu v prvi seriji nastop ne bi ponesrečil. V drugo je tako napadal z 20. mesta in pridobil kar 15 mest.

Velik preskok je uspel tudi Cenetu Prevcu, ki je bil po prvi seriji petnajsti, na koncu pa se je s šestim rezultatom druge serije veselil odličnega osmega mesta in izenačil najboljši dosežek v svetovnem pokalu, potem ko je bil osmi leta 2016 v Oberstdorfu. Na koncu je za mesto zaostal za reprezentančnim kolegom Anžetom Laniškom. Slednji je pri drugem skoku je sicer preletel zeleno črto in je bilo videti, da bo prevzel vodstvo, nakar ga je presenetil izplen na semaforju, na katerem se je ob njegovem imenu izpisala številka tri. Kljub vsemu je napredoval po lestvici in je lahko zadovoljen s sedmim dosežkom.

"Vetrovna tekma, loterija. Moral si imeti malo sreče pri odbitkih, pri vetru. Najbolj pomembno je, da so bili skoki tisti pravi. Sploh finalni je bil zelo lep, zato gremo lahko jutri optimistično v nov dan," je po koncu dneva dejal Lanišek, Cene pa povedal naslednje: "Zelo sem vesel, da se je pokazalo, da sem sposoben poseči visoko. Sicer danes ni bilo najbolj pošteno, veter je krojil same rezultate, a smo šport na prostem. Da bom jaz s svojimi skoki zadovoljen, pa bomo malo morali še počakati, da bom rekel, da sem res zadovoljen. Že jutri štartamo na to."

Cenetu Prevcu se je na osmem mestu smejalo. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Od slovenskih orlov je kot prvi v prvi seriji nastopil Lovro Kos, ki je kazal dobro formo. Nastop pa se mu ni iztekel po željah. S 113,5 metra je bil za 1,8 točke prekratek za drugo serijo.

Tilen Bartol je skočil sicer dlje od Kosa, vendar je imel pri daljavi 116,5 metra odlične pogoje v zraku, ki pa jih ni dobro izkoristil. Zaradi točkovnega odbitka ob dobrih pogojih je pristal med zadnjimi na razpredelnici.

"Led je prebit, prva tekma je za nami. Dva solidna, luštna rezultata, 7. mesto Anžeta in 8. Ceneta. Težka tekma, razmere so bile zelo spremenljive, tudi odbitki, a o tem nima smisla izgubljati besed. Pomembno je, da so bili skoki boljši kot včeraj. Pri Cenetu sploh, pri Anžetu pa v finalu. Ostala fanta sta malce pogorela v želji po dokazovanju. To je vendarle prva tekma. Mislim pa, da gre jutri vseh šest fantov lahko z mirno glavo v boj," so bile besede prvega moža stroke Roberta Hrgote.

Ekspresno se je med elito vrnil Daniel Andre Tande, ki je grozljivo padel ob zaključku pretekle sezone v Planici in bil nekaj časa v ljubljanskem Kliničnem centru v umetni komi. Sicer ni bil povsem pri vrhu, a je že to napredek, da je med dobitniki točk - na koncu je osvojil 24. mesto

V kvalifikacijah sta izpadla Domen Prevc in Timi Zajc, ki bosta imela novo priložnost v nedeljo, ko bodo pred tekmo, ki se bo začela ob 16. uri, nove kvalifikacije.