Visokoleteče slovenske skakalke, posebna zgodba 16-letne Nike Prevc

Ženska skakalna družina je v pretekli sezoni razvajala slovenske privržence tega športa. Nika Križnar je postala kraljica svetovnega pokala in osvojila bronasto posamično medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je Ema Klinec na manjši skakalnici postala zlata. Skupaj z Uršo Bogataj in Špelo Rogelj sta se veselili še srebra na ekipni preizkušnji. V letošnjem poletju je s skupno zmago v grand prixu zablestela Bogatajeva.

Temelji so trdno postavljeni, a v poletnem obdobju vse le ni šlo tako gladko, poudarja glavni trener Zoran Zupančič: "Zadovoljni smo. Ni šlo vse po načrtih, ker smo imeli nekaj bolezni, manjših poškodb, precej manjkanja na treningu. S tega vidika je bila poletna sezona turbulentna. Ni bilo pravega ritma, zato nismo mogli slediti načrtom. Čeprav nismo bili zelo dobro pripravljeni, so dekleta na poletnem grand prixu pokazala, da so močna. To načrtujemo tudi v zimi. V zadnjem obdobju smo imeli zelo dobre pogoje v Planici in Kranju na ledeni smučini. Stanje je bilo v tem času stabilno in forma je zelo dobra."

Olimpijska medalja, nadgraditi lanske dosežke

Teden po fantih bodo tako dekleta vstopila v novo sezono, in to na istem prizorišču, v Nižnem Tagilu. V izjemno pestri sezoni, katere vrhunec so olimpijske igre v Pekingu, je kar 30 tekem svetovnega pokala. V slovenske skakalke bo še toliko več pozornosti usmerjene na novoletni turneji na Ljubnem.

Nika Križnar je dobro razpoložena pred začetkom sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Rezultatski cilji so jasni: olimpijska medalja in čim več stopničk v svetovnem pokalu. Imamo višje cilje kot lansko sezono. Na koncu smo na 20 tekmah 19-krat stali na stopničkah. Letos nas čaka 30 tekmovanj. Cilj je pokal narodov. Upam, da bomo zdržali težko sezono in da bomo na koncu zadovoljni," izpostavlja Zupančič.

Vsega 16-letno Niko Prevc čaka debi v svetovnem pokalu

Na prvo postojanko bo odpeljal šest slovenskih skakalk. Na treningih nekoliko pričakovano izstopajo Križnarjeva, Klinčeva in Bogatajeva, ob tej trojici pa bodo nastopile še Rogeljeva, Jerneja Brecl in debitanka Nika Križnar. Vsega 16-letna sestra bratov Prevc bo doživela krst v svetovnem pokalu. "Razburljivo je. Veselim se in komaj čakam, da vidim, kaj mi bo prinesel svetovni pokal. Forma je dobra. Brat mi je svetoval, naj mirno skačem in naj se ne obremenjujem," je pričakovano zadržano povedala Nika, ki bo skušala skočiti do prvih točk med elito.

Vsega 16-letna Nika Prevc bo dočakala debi v svetovnem pokalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Letos je že nastopila na tekmi grand prixa, kjer ni prestala kvalifikacij, svetovni pokal pa je zgodba zase. "Nika je mlada perspektivna tekmovalka. V zadnjem času smo pričakovali večji pritisk mladih tekmovalk in ta se je tudi zgodil. V prihodnje ga pričakujemo še več. S tem se moč ekipe zvišuje. Izvedli smo interne kvalifikacije. Nika Prevc jih je gladko dobila in dobila mesto na prvih tekmah svetovnega pokala. Sposobna mlada tekmovalka je. Če ji uspe skočiti dobro, je lahko povsem blizu. Stanje v svetovnem pokalu je drugačno, drugačna je hitrost, prisotni so pritiski. Upam, da se bo tega čim prej naučila in bo v bližnji prihodnosti postala eno od kolesij naše ekipe," Zupančič upa na Nikin razcvet v prihodnosti.