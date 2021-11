Prva od dveh posamičnih preizkušenj smučarjev skakalcev v Ruki, kjer so razplet krojile spremenljive razmere, je postregla z velikim slovenskim uspehom. Anže Lanišek, vodilni po prvi seriji, je osvojil drugo mesto in se sedmič v karieri povzpel na stopničke na tekmi svetovnega pokala, še petič je bil drugi, na prvo zmago pa še čaka. Še širje Slovenci so bili med top20, Timi Zajc (9. mesto), Peter Prevc (11.), Lovro Kos (15.) in Cene Prevc (20.). Zmagal je Japonec Rjoju Kobajaši.

Na prvi tekmi v Ruki si je točke svetovnega pokala priigralo vseh pet Slovencev, ki so si v kvalifikacijah priborili nastop na tekmi (spodletelo je le Tilnu Bartolu). Vsi so se uvrstili med 20 najboljših in na hladnem Finskem, temperatura je v času tekme padla na -16 stopinj, ogreli srca slovenskih ljubiteljev smučarskih skokov.

Že po prvi seriji je zadišalo po novi sobotni slovenski pravljici. Le nekaj ur po dvojni zmagi Slovenk na tekmi za svetovni pokal v Rusiji, v Nižjem Tagilu sta bili najboljši Ema Klinec in Urša Bogataj, so se na najvišja mesta povzpeli tudi varovanci Roberta Hrgote. Anže Lanišek, ki se je izkazal že v poizkusni seriji, je bil po prvi seriji v vodstvu, Timi Zajc pa je zasedal tretje mesto.

V finalu zamudil, a izvlekel maksimum

"Jutri želim ostati sproščen, zbran in uživati tako kot do zdaj," pravi Lanišek. Foto: Sportida V finalu je Laniška prehitel le Japonec Rjoju Kobajaši. Z izjemnim skokom, dolgim 143 metrov, je vrgel rokavico Slovencu, ta pa je skočil 140 metrov in tako prepustil prvo mesto Azijcu, ki se je razveselil jubilejne 20. zmage v svetovnem pokalu. Lanišek se je na zmagovalnem odru znašel sedmič. Še petič je osvojil drugo mesto, dvakrat pa je bil v karieri tretji. Na stopničke se je s tretjim mestom povzpel še Nemec Markus Eisenbichler.

"Prvi skok je bil točen in tehnično zelo dober skok. Finalni skok sem malce zamudil, kasneje sem odskočil, a sem še vseeno izvlekel maksimalno kar se je dalo. Jutri želim ostati sproščen, zbran in uživati tako kot do zdaj," je po petem drugem mestu v svetovnem pokalu za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Lanišek.

Rjoju Kobajaši je preprečil prvo zmago Laniška. Foto: Guliverimage

Zajc v finalu z napako, a zadovoljen

Zajc je v drugo pokvaril uvrstitev in s tretjega padel na deveto mesto. "V bistvu sem kar vesel, na koncu sem bil med deset, tako da sem lahko zadovoljen. Žal sem v finalu naredil rahlo napako, ki me je stala stopničk. Jutri je nov dan in nova priložnost. Čestitke Žabi," je po devetem mestu povedal Zajc.

Prevc in Kos močno napredovala

Največ je v slovenskem taboru v finalu pridobil Peter Prevc. Na svoji prvi tekmi svetovnega pokala, odkar se je po novem naraščaju v mladi družinici vrnil v skakalno karavano, se je iz 28. povzpel kar na 11. mesto. Zgodovino je pisal Lovro Kos, saj je dosegel najboljšo uvrstitev v karieri. Če je v prvi seriji s 30. mestom za las ujel finale, je v drugo pridobil kar 15 mest. Pred tem je bil najboljši v svetovnem pokalu 21. v Planici. Imeniten slovenski uspeh, kar pet skakalcev med najboljših 20, je dopolnil Cene Prevc. Mlajši izmed bratov Prevc je v finalu izgubil štiri mesta in na koncu pristal na repu najboljše dvajseterice.

Med tistimi, ki so izkoristili ugodne pogoje je bil Švicar Killian Peier, ki je iz 20. mesta napredoval na 6.

"Dobra telenovela z veliko zapleti"

"Danes je bila dobra telenovela z veliko zapleti, prav zanimivo je bilo vse gledati na vrhu. Super rezultati, odlično drugo mesto Anžeta, do zadnjega smo upali na zmago, a Rjoju je bil boljši danes. Jutri je nova priložnost. Odlično tudi Timi čeprav z malo slabšim skokom v finalu, a trenutno funkcionira zelo dobro. Deveto mesto z grenkim priokusom, to vedno podpišem. Super povratek Petra, odlično 11. mesto, odličen drugi skok v težkih pogojih. Prve točke za Lovrota, če odštejemo Planico, za 15. mesto. Čestitke. Tudi Cenetu čestitke, da je na tekmi napravil dva najboljša skoka v Ruki. S tem je zaokrožil odličen slovenski ekipni rezultat. Jutri ponovimo in gremo dalje, upamo na ponovno dobre skoke in da bo sreča z nami," paje po tekmi razmišljal glavni trener Robert Hrgota, ki se lahko kot edini pohvali, daje imel pet skaklcev med top20. Štiri je imela Nemčija, tri Avstrija in Japonska, dva Norveška, po enega pa Švica, Poljska in Rusija.

Geiger ostaja vodilni, v nedeljo še ena tekma

V skupnem seštevku svetovnega pokala še naprej vodi Karl Geiger (225 točk), drugi je Kobajaši, tretjo Halvor Egner Granerud, ki se mu je v petek zalomilo v kvalifikacijah, najvišje uvrščeni Slovenec je Anže Lanišek na četrtem mestu (152).

V nedeljo bo v Ruki na sporedu še ena posamična preizkušnja z začetkom ob 16.15.

Izidi, Ruka: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 324,5 točke (138,5/143,0 m)

2. Anže Lanišek (Slo) 318,9 (141,0/140,0)

3. Markus Eisenbichler (Nem) 304,4 (136,5/132,0)

4. Stefan Kraft (Avt) 289,8 (136,0/128,0)

5. Karl Geiger (Nem) 289,6 (132,5/129,0)

6. Killian Peier (Švi) 282,9 (128,0/141,5)

7. Pius Paschke (Nem) 279,0 (132,5/128,5)

8. Kamil Stoch (POL) 278,6 (134,0/128,0)

9. Timi Zajc (Slo) 272,9 (141,0/119,0)

10. Yukiya Sato (Jap) 265,0 (136,0/119,0)

...

11. Peter Prevc (Slo) 260,5 (125,5/125,0)

15. Lovro Kos (Slo) 258,0 (123,5/127,0)

20. Cene Prevc (Slo) 247,5 (128,5/112,0)

... Svetovni pokal, skupno (3): 1. Karl Geiger (Nem) 225 točk

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 180

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 160

4. Anže Lanišek (Slo) 152

5. Markus Eisenbichler (Nem) 132

6. Stefan Kraft (Avt) 110

7. Killian Peier (Švi) 95

8. Cene Prevc (Slo) 88

9. Naoki Nakamura (Jap) 80

10. Timi Zajc (Slo) 79

...

23. Peter Prevc (Slo) 24

29. Lovro Kos (Slo) 16

...