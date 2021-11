Sanjska sobota: Želim le uživati v skokih

"Res smo lahko zadovoljni, bolj kot po včerajšnji tekmi. Vedeli smo, da imamo rezerve, čeprav je tudi danes polovica deklet zadovoljnih. Iz Nižnega Tagila odhajamo z rumeno majico in vodstvom v pokalu narodov. Upam, da prek zime lahko ohranimo tako visoko raven," je bil po dvojni slovenski zmagi v Nižnem Tagilu, ki sta jo s premierno zmago in drugim mestom zrežirali Ema Klinec in Urša Bogataj, zadovoljen slovenski trener Zoran Zupančič, nova lastnica rumene majice Klinčeva pa dodaja: "Zelo sem vesela, zima bo dolga, želim uživati v skokih".

11. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se je za slovenski ženski tabor začela sanjsko. Že na uvodni petkovi tekmi v Nižnem Tagilu je Ema Klinec skočila na stopničke, zaostala je le za nepremagljivo Marito Kramer, Urša Bogataj pa je zmagovalni oder zgrešila za pol točke.

Sledilo je še boljše sobotno nadaljevanje varovank Zorana Zupančiča, pod vodstvom katerega Slovenke nizajo uspehe. Klinčeva je na tekmi, ki so jo zaznamovale spremenljive razmere – žrtev teh so bile tudi nekatere naše skakalke –, ugnala vso konkurenco, velik uspeh pa je z drugim mestom dopolnila Bogatajeva.

Osredotočiti se želi nase

Za obe skakalki je to največji uspeh v svetovnem pokalu. 23-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko je sicer februarja postala svetovna prvakinja na srednji napravi, a zmage v svetovnem pokalu še ni imela. To ji je uspelo kot četrti Slovenki, pred njo so zmago slavile Maja Vtič, Špela Rogelj in zmagovalka lanske zime Nika Križnar.

"Danes sem bila mirnejša kot včeraj, boljša tudi v smučini, moji skoki so bili precej dobri, zelo sem vesela te prve zmage. Zima bo dolga, želim se osredotočiti nase, na svoje skoke, predstave in le uživati v skokih," je po zmagi v pogovoru za Fis dejala nova vodilna tekmovalka svetovnega pokala, ki je pred sezono zamenjala opremljevalca smuči, zdaj skače na Fischerjevih.

Takole sta se lani februarja v Hinzenbachu dvojne zmage veselili Nika Križnar in Ema Klinec. Foto: Sportida

To ni prva dvojna zmaga za slovenske skakalke, lani februarja sta za ta podvig v avstrijskem Hinzenbachu poskrbeli Križnarjeva in Klinčeva.

Tudi za Bogatajevo je drugo mesto najboljša individualna uvrstitev v svetovnem pokalu. Do zdaj je je bila dvakrat tretja (Ljubno, Oberstdorf 2019).

Zmagovalka poletne sezone Urša Bogataj je z drugim mestom vknjižila najboljši rezultat v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Slovenka vodi v svetovnem pokalu, Slovenke v pokalu narodov

Eden od ciljev Zupančiča v olimpijski sezoni je ob olimpijski kolajni še skupna zmaga v pokalu narodov. Slovenke so po odlični soboti prevzele vodstvo, pred drugo Avstrijo imajo osem točk prednosti, pred tretjo Nemčijo še 177.

Tudi rumena majica je po dveh skokih na zmagovalni oder na prsih Klinčeve, Bogatajeva je tretja, med deseterico je še Križnarjeva na sedmem mestu.

Varovanke Zorana Zupančiča so vodilne v pokalu narodov, zmaga v tem je eden od letošnjih ciljev slovenskega tabora. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Res smo lahko zadovoljni, bolj kot po včerajšnji tekmi. Vedeli smo, da imamo rezerve, čeprav je tudi danes polovica deklet zadovoljnih, polovica pa ne. Treba je bilo imeti tudi kar nekaj sreče, kar nekaj je bilo žrtev tudi med najboljšimi tekmovalkami. A iz Nižnega Tagila odhajamo z rumeno majico in vodstvom v pokalu narodov. Dobili smo informacijo in upam, da prek zime lahko ohranimo tako visoko raven, tiste, ki se jim ni izšlo, pa upam, da to popravijo na naslednjih tekmah. Čestitke Niki Prevc, ki je osvojila prve točke na premierni tekmi v svetovnem pokalu in seveda za vse dosežene stopničke. Upam, da nam bo tako dobro šlo tudi naprej," je bil zadovoljen trenerski šef A-reprezentance.

Med manj zadovoljnimi je zmagovalka lanske zime Križnarjeva, pa tudi Jerneja Brecl, ki v finalu nista imeli sreče z vetrom. Prva je s petega zdrsnila na 7. mesto, druga pa s 7. nazadovala na 17. Breclovi se finale ni izšel že v petek, ko je z 12. mesta zdrsnila na 25.

Skakalke se selijo v Lillehammer. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selitev v Skandinavijo

Skakalke se bodo iz Rusije preselile na Norveško, kjer jih prihodnji konec tedna v Lillehammerju čakata dve tekmi, ena tudi na veliki skakalnici.