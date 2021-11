Po negativnem presenečenju se je oglasil Norvežan: V trenutku se ti lahko vse podre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zmagovalcem lanske sezone Halvorjem Egnerjem Granerudom je konec tedna za pozabo. Dvakrat je obstal v kvalifikacijah in bil na obeh tekmah le gledalec.

"V tem športu sem že skoraj 20 let in dobro se zavedam, da se lahko stvari v trenutku obrnejo na dobro, lahko pa se v trenutku vse podre. Upam, da bo Wisla popolnoma drugačna zgodba," je po koncu tedna v Ruki, kjer je bil dvakrat presenetljivo prekratek za nastop na tekmi, sporočil zmagovalec lanske zime v smučarskih skokih Halvor Egner Granerud.

Najboljši skakalec lanskega svetovnega pokala Halvor Egner Granerud je imel pred letošnjimi preizkušnjami v Ruki na finsko prizorišče izjemno lepe spomine. Kako tudi ne, ko pa je natanko pred enim letom tam slavil premierno zmago svetovnega pokala. Pred dnevi je v deželo tisočerih jezer prispel s popotnico zmage in tretjega mesta iz Nižnega Tagila, v skupnem seštevku pa je zaostajal le za Nemcem Karlom Geigerjem.

A že v petkovih kvalifikacijah je sledil prvi šok. 25-letnik je skočil kot predzadnji in s 111,5 metra dolgim skokom končal na 53. mestu, kar je pomenilo, da bo v soboto le gledalec. Tu pa se slab konec tedna za Vikinga še ni končal. Upanja, da bo uvodni spodrsljaj v Ruki popravil v nedeljo, je bilo konec že v nedeljskih kvalifikacijah. 106 metrov in zgolj 58. mesto je bilo premalo, da bi ga videli med tekmovalci druge posamične preizkušnje na Finskem.

Tudi sam ni pričakoval takšnega konca tedna

Granerud se je dan po koncu tekmovanj v Ruki, ki so najbolj osrečila Anžeta Laniška, ki je vpisal prvo zmago, oglasil na družbenem omrežju. Sporočil je, da je bivanje na Finskem podaljšal, saj si je pred odhodom na naslednje prizorišče v Wislo zaželel opraviti še nekaj skokov.

"Verjetno sem enako presenečen kot vsi, da se mi je po šestih zaporednih tekmah na stopničkah in po tem, ko sem bil v Nižnem Tagilu pri več kot polovici skokov med najboljšimi tremi, pripetil tak konec tedna. V tem športu sem že skoraj 20 let in dobro se zavedam, da se lahko stvari v trenutku obrnejo na dobro, lahko pa se v trenutku vse poslabša. Upam, da bo Wisla popolnoma drugačna zgodba. Zdaj sem pametnejši skakalec, kot sem bil v petek. Hvala za vsa sporočila," je ob fotografiji s predskakalcema, ki sta mu pomagala na treningu, zapisal Norvežan, ki se bo kmalu preselil na Poljsko.

V Wisli najprej ekipna, nato posamična tekma

Wisla bo v soboto gostila ekipno tekmo, v nedeljo pa bo sledila še posamična. Granerud je kljub koncu tedna za pozabo na petem mestu skupnega seštevka, v katerem vodi Geiger, drugi je Lanišek.