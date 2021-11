Nizke temperature niso pregnale Rusov, Johaugova slavi 78. zmago

Po včerajšnji preizkušnji na razdalji v klasičnem koraku so se danes smučarji tekači v Ruki pomerili za nove točke svetovnega pokala še v zasledovanju v prostem koraku. Preventivno sta zaradi prevelikega zdravstvenega tveganja nastopa odpovedala Anamarija Lampič in Miha Šimenc. Zaradi nizkih tempetatur so se tekmovanju odovedali tudi Norvežani, Švedi in Finci, tako da smo v moški konkurenci videli trojno rusko slavje. V ženski je slavila Norvežanka Therese Johaug

Anamarija Lampič je v soboto v zelo mrzlem vremenu, tudi okrog –20 stopinj Celzija so namerili, na deset kilometrov v klasični tehniki osvojila 25. mesto. Danes so se tekmovalke pomerile še na tekmi na deset kilometrov, a Lampičeva ni štartala. "Anamarija Lampič zaradi prevelikega zdravstvenega tveganja ne bo nastopila na današnji preizkušnji," so sporočili iz SZS. Glavna težava v Ruki v teh dneh je mraz, namerili so -23 stopinj, zato so se odločili, da z nastopom ne bodo tvegali.

Johaugova zmagala že 78.

Slavila je Norvežanka Therese Johaug. Na 10 km prosto je bila druga Finka Frida Karlsson s 7,8 sekunde zaostanka, tretja je bila druga Norvežanka Heidi Weng (+37,9). Johaugova je na zasledovanju prišla do oseminsedemdesete posamične zmage v svetovnem pokalu. Z desetega mesta se je na zmagovalni oder prebila Wengova, Nemka Katharina Hennig, tretja v soboto, pa je nazadovala na sedmo mesto (+43,9). Therese Johaug slavi 78. zmago. Foto: Guliverimage

Druga postaja svetovnega pokala sezone bo konec naslednjega tedna v norveškem Lillehammerju. Na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 bosta v petek najprej sprinta v prosti tehniki.

Nastop je odpovedal tudi Miha Šimenc. Foto: SZS

Številne odpovedi v moški konkurenci

Hitro so se začele vrstiti tudi odpovedi v moški konkurenci, kjer je nastop naposled odpovedal tudi Miha Šimenc, ki je opisal dogajanje na progi v Ruki. "Šel sem en krog počasi, bilo je v redu, potem sem si rekel, da grem še en krog počasi in je bilo v redu, počutil sem se dobro, bilo mi je toplo. Nato je prišel tisti del ogrevanja, kjer je treba narediti hitri del. Ko sem šel tekmovalni tempo, me je po štirih minutah začelo peči v pljučih, malo se mi je začelo vrteti in potem sem rekel, da res nima smisla zdaj uničiti pljuč. Res bi rad nastopil, ker potrebujem to, a glede na to, da prihajajo moji sprinti, ne želim tvegati in zato na žalost ne bom startal na današnji preizkušnji," je dejal Šimenc.

Prvih met mest pripadlo Rusom

Rus Aleksander Boljšunov je zmagal na 15 kilometrov zasledovalno v prosti tehniki v Ruki na Finskem, na naslednjih štirih mestih pa so bili njegovi rojaki. Drugi je bil s pol sekunde zaostanka Sergej Ustjugov, tretji pa Artem Malcev s sedmimi desetinkami zaostanka. Prvih pet mest so zasedli Rusi, z zmagovalcem Aleksandrom Bolšunovom na čelu. Foto: Guliverimage

Podobno se je odločilo še nekaj tekmovalcev, vsi Norvežani in tudi Finec Iivo Niskanen, ki je v soboto slavil na 15 km prosto. Pred Rusom Aleksejem Červotkinom, ki je bil drugi, bi imel na zasledovanju 8,3 sekunde prednosti. Rus je imel tako na startu pred rojakom Boljšunovom, tretjim v soboto, 5,8 sekunde naskoka. Červotkin pa prednosti ni zadržal in je zdrsnil na osmo mesto.

