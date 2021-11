Lampičeva 25. na 10 km v Ruki, zmagala Karlssonova

Stopničke so zasedle Therese Johaug, Frida Kalsson in Katharina Hennig .

Lampičeva je bila v zelo mrzlem vremenu, tudi okrog -20 stopinj Celzija so namerili, po 1,1 km na 29. mestu. Dva kilometra pozneje je bila 26. in je na tem položaju ostala tudi po polovici proge.

Eno mesto je pridobila kilometer in 100 m pozneje, kilometer in 200 m pred ciljem pa je bila na zadnjem vmesnem merjenju 24. Potem pa je do cilja izgubila še eno mesto. Po osmem mestu na petkovem sprintu je drugič vpisala točke pokala, mogoče jih je bilo nekoliko manj, kot je želela. Bila je sedem mest za Američanko Jessie Diggins, skupno zmagovalko pokala minule zime, ki je ostala brez polfinala v sprintu.

Anamarija Lampič je danes zasedla 25. mesto. Foto: Guliverimage

Karlssonova je prišla do druge zmage in četrtih stopničk v pokalu in je prepričljivo ugnala s 77 zmagami eno najboljših tekačic doslej Johaugovo. Ta se je morala zelo potruditi, da je ohranila drugo mesto, zelo blizu ji je bila za tretje stopničke v pokalu Hennigova. Ta trojica je bila razred zase, ostale so zaostale pol minute in več.

Ni bilo slabo, vrhunsko pa tudi ne

"Z enimi deli sem zadovoljna, ene pa moram še kar potrenirati. Mislim, da ni bilo slabo, vrhunsko pa prav tako ne," je po tekmi povedala Lampičeva.

Glavni trener reprezentance Nejc Brodar je takole povzel dogajanje na prvi postaji svetovnega pokala: "Včeraj je bil sprint zelo soliden uvod v sezono. Želel sem si, da bi do točk prišel še en fant, a na žalost ni, a sezona je še dolga in priložnosti bo še veliko. Danes solidna tekma za Ano, Miha pa je po poškodbi tekel zelo solidno razdaljo, ki me navdaja z optimizmom za nadaljevanje sezone. Jutri je napovedan hud mraz, -24 stopinj. Če bo vse normalno, bomo v smučini in upam, da oba še malo napredujeta."

V skupnem seštevku je Lampičeva na 17. mestu (38 točk), na čelu je Frida Karlsson (140) pred petkovo zmagovalko sprinta, Švedinjo Majo Dahlqvist (112).

V nedeljo bosta v Ruki še tekmi na 10 km za tekačice in 15 km za tekače v prosti tehniki.

Izidi, 10 km klasično, ženske: 1. Frida Karlsson (Šve) 24:29,4 2. Therese Johaug (Nor) +13,7 3. Katharina Hennig (Nem) 15,2 4. Ebba Andersson (Šve) 51,8 5. Krista Parmakoski (Fin) 35,1 6. Rosie Brennan (ZDA) 38,6 ... 25. Anamarija Lampič (Slo) 1:33,3 ... Svetovni pokal, skupno (2): 1. Frida Karlsson (Šve) 140 2. Maja Dahlqvist (Šve) 112 3. Johanna Hagstroem (Šve) 88 4. Therese Johaug (Nor) 80 5. Krista Parmakoski (Fin) 71 6. Maiken Caspersen Falla (Nor) 70 ... 17. Anamarija Lampič (Slo) 38 39. Eva Urevc (Slo) 4

