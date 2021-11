Slovenska junakinja po spremembi: Čas je za novo zgodbo

"Rezultatski cilji so pri meni jasni. Od druge poškodbe stremim k zmagam. Vem, kako do tega priti. Vem, zakaj sem zmagala na svetovnem prvenstvu. Glede na to, da imam to v sebi, bom stremela k temu," je vodilna v skupnem seštevku Ema Klinec pred vstopom v sezono, v kateri skače z novim opremljevalcem smuči, dala vedeti, zakaj so njeni pogledi uperjeni proti najvišjim mestom.

Ema Klinec je sanjsko začela novo sezono. Foto: Guliverimage "Oblečeno imam rumeno majico. Verjamem, da bo še zelo velik boj v sezoni. Ta bo dolga, želim se osredotočiti nase in uživati v skokih," je v soboto z velikim nasmehom na obrazu razlagala Ema Klinec.

Slovenska skakalka je imela tehten razlog, da je bilo temu tako. Uvod v sezono je bil zanjo sanjski. Prvi dan drugo, naslednji dan prvo mesto. Z vrhunskima uvrstitvama je oblekla rumeno majico vodilne v skupnem seštevku in napovedala odlično zimo.

Od druge poškodbe stremi k zmagam

Zanjo je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu in je po Špeli Rogelj, Maji Vtič in Niki Križnar postala četrta Slovenka s tovrstnim uspehom. A se lahko pohvali tudi z zlato posamično medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu letos v Oberstdorfu.

"Rezultatski cilji so pri meni jasni. Od druge poškodbe stremim k zmagam. Vem, kako do tega priti. Vem, zakaj sem zmagala na svetovnem prvenstvu. Glede na to, da imam to v sebi, bom stremela k temu. Prvi cilj je, da celotno sezono odskačem od prve do zadnje tekme. Da bo prisotno zdravje. Potem verjamem, da bodo tudi rezultati. Skakati znam, v tem uživam," je že pred vstopom v sezono dejala članica SSK Norica Žiri.

"Dobila sem, kar sem želela"

Da je s tako odločnimi koraki vstopila v zimo, je pripisala dobremu delu v času poletja: "Za mano je najbolj konstantno poletje. Zadnja tri leta sem imela na treningih največ težav, a sem se nekako borila. Vedela sem, da bom morala biti konstantna. Kot ekipa smo na vrhunski ravni."

Poleti je imela rezultatsko nekaj nihanj, ki pa so bila razumljiva. Vedela je, kaj mora popraviti in da potrebuje čas, da se privadi na nove smuči: "Začela sem z devet centimetrov krajšimi smučmi kot v zaključku prejšnje sezone. Zaradi menjave proizvajalca sem to potrebovala. Te stvari gredo počasi, da gredo z občutkom. Da se ujamejo s tehniko. Kar smo želeli doseči, smo dosegli."

V svetu športa sicer velja pravilo, da se paradnega konja ne menja, a se je kljub zlati medalji vseeno odločila, da Slatnarjeve smuči zamenja s Fischerjevimi, ki jih ima praktično celotna slovenska ženska reprezentanca: "Dobrodošlo je, če ima celotna ekipa isto strukturo smuči. Serviserju je lažje vsemu slediti. Točno vemo, če je kje napaka, da jo popravimo. Kar se tiče sodelovanja v prejšnji sezoni, je bilo super. Dobila sem, kar sem želela. Čas je za novo zgodbo. Vemo, kaj je letos cilj. Temu sem se prilagodila, izboljšala tehniko. Vesela sem. Je bilo pa zelo težko zamenjati proizvajalca, na katerega sem bila srčno navezana. Nekje je treba potegniti črto. Stvari so se lepo izšle in tega sem najbolj vesela."

Ve, kako se mora lotiti velikih tekem

Za dosego tovrstnega cilja je potrebno tudi dobro zdravstveno stanje. Ema se je pred vstopom v sezono odlično počutila in ni imela težav, ki so jo bremenile v preteklosti. Zlasti poškodbi kolena sta bili tisti, ki sta ji prinesli največ gorja, žalosti in skrbi: "S krvjo, ki mi je včasih delala majčkeno težav, sem na normalni ravni. Uspelo mi je. Veliko bolj spočita sem, pripravljena. Na veliko stvari je bilo treba paziti, kar je kdaj obremenjujoče. Če veš, kaj potrebuješ, potem znaš to tudi narediti."

V zgoščeni skakalni sezoni bodo osrednji vrhunec zimske olimpijske igre v Pekingu. In ker je v Oberstdorfu sebi dokazala, da je sposobna skočiti visoko in daleč na najbolj pomembnih tekmah, bo lahko na dobro uvrstitev računala tudi februarja 2022: "Moje mnenje je, da moraš priti na tekme z zagonom. Da imaš načrt, kako do tja priti. Če se vmes kaj zalomi, kako to hitro popraviti. V sezonah z veliko tekmami je treba tempirati. Vedno se ne izide. Če pa se, pa je super zadoščenje."