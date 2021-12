Cene Prevc poudarja, da ni enoznačnega recepta

Med tistimi smučarskimi skakalci, ki so na uvodu v zimo pozitivno presenetili, je brez kančka dvoma Cene Prevc. Na prvih treh postojankah je zbral že skoraj toliko točk kot v vsej karieri skupaj. Ostaja na realnih tleh in upa, da bo tako nadaljeval.

Če je v preteklosti veljalo, da sta Peter in Domen najboljša skakalca v družini Prevc, je v tej sezoni zablestel Cene. Po šestih tekmah je na odličnem šestem mestu. Štirikrat se je uvrstil med najboljših deset, najvišje pa skočil v Nižnem Tagilu in Ruki, kjer je bil obakrat peti, kar sta njegovi najboljši uvrstitvi v svetovnem pokalu.

Cene Prevc ima razlog za nasmeh. Začetek sezone je zanj odličen. Foto: Sportida

Povsem sproščen se zdi na skakalnicah in to mu prinaša tudi metre. Za tovrstne predstave bi podpisal pred začetkom sezone. "Dvakrat," se je zasmejal Cene.

"Prve tri postaje so se prav lepo izšle. Vemo, da so bile še kakšne napake. Ne bomo pa kar naenkrat leteli nad oblaki. Ostati moram na realnih tleh. Upam, da bom še naprej delal tako," je zadovoljen Cene, o napakah, ki jih želi še odpraviti, pa je dejal: "Pri kakšnih skokih še delam osnovne napake. Malce sem jezen, ker se skozi vse jesensko obdobje kar malce preveč zapeljem v mizo. Ne vem, ali iščem dodaten amortizer ali se bojim, da bom prezgoden pri odrivu … V jezi si kdaj rečem: 'Bodi dec', naj ti zrasejo j..., ne boj se mize in skoči'."

"Vsako leto svojevrsten recept"

Vse skupaj je zbral že 173 točk, kar je le 67 točk manj kot v vsej karieri. O receptu, zakaj je letos naredil takšen preskok, je dejal: "Če bi ga še jaz vedel, bi ga prejšnja leta ponavljal. Ni enoznačnega recepta. Kot lahko vidite pri preostalih skakalcih, je lahko nekdo lani suvereno osvojil globus in letos ni našel recepta, kako tako nadaljevati. Vsako leto moraš uporabiti svojevrstnega. Sestavine se vsako leto zamenjajo. Potem upaš, da skupaj uporabiš prave."

Foto: Sportida

Spomnimo, da je bil pred leti Cene celo brez reprezentance. Mesta ni imel niti v B-ekipi. Takrat so mu na pomoč priskočili v domačem kranjskem klubu. O tem, da bi kdaj nehal skakati, ni bilo govora: "Imam drugačna osebna merila. Ni mi uspelo prihajati v sam vrh. Osebni cilji so vodilo. Tako kot sem prepričan, da bom enkrat končal elektro faks (Trenutno se izobražuje v Biotehničnem centru Naklo na višješolskem študiju. Prvi letnik je končal, v tem študijskem letu namerava končati drugi letnik, nato bo imel v mislih še fakulteto za elektrotehniko, op. a.) in ne bom pustil odprte knjige, je bilo enako pri skokih. Vsako leto po Planici sem se vprašal, ali sem opravil, kar sem hotel. Ker je bil odgovor večkrat ne, sem se vsako leto trudil, da sem šel naprej. Meni osebno ni bilo hudega. Treninge sem si naredil, kot sem si jih. Na vsaki tekmi poskušam narediti največ, vsako leto sem poskušal biti boljši. Postopno se je zgodilo."

Letos poleti naredil največjo spremembo

Na takratno obdobje ne gleda kot na težko. To, da je treniral v klubu, zanj ni pomenilo nazadovanja: "Tako smo postavili, podpora je bila prava. Ko je šlo za tekme, sem imel iste pogoje. Če sem bil na internih tekmah dober, sem dobil mesto v ekipi. Če bi prvo leto na preglednih tekmah skakal dobro, bi bil nemudoma v ekipi za svetovni pokal. A raven skakanja ni bila dovolj visoka."

Pri njem se je v preteklosti govorilo o težavah s težo, dobrodošlo pa je, da je našel recept: "Letošnje poletje je bila največja sprememba. V preteklosti sem spomladi na hitro pridobil kakšen kilogram več in je do novoletne turneje trajalo, da sem prišel na pravo težo, s tem pa zamudil prvi del."

Cene Prevc vsakič po prihodu s prizorišča svetovnega pokala tako kot Lovro Kos trenira z B-ekipo. Foto: Sportida

Čeprav odlično nastopa v svetovnem pokalu, se ob vsaki vrnitvi priključi B-reprezentanci pod mentorstvom Igorja Medveda. A ni edini. Skupaj z Lovrom Kosom, ki je prav tako prijetno presenečenje sezone in je v Wisli z osmim mestom skočil do rezultata kariere, se vselej vračata v B-ekipo: "Ponavadi je tako, da v ponedeljek in torek, ko pridemo s svetovnega pokala, trenirava z B-ekipo, v četrtek pa greva potem naprej na naslednjo postojanko svetovnega pokala. Danes bova na primer trenirala s Hrgoto (Robert Hrgota, trener A-reprezentance, op. a.), ker je odšla B-ekipa na tekme. Medved in Hrgota odlično sodelujeta. Stalno sta v navezi. Ni opaziti preklopa. Sistem deluje in gremo naprej."

In svetovni pokal bo šel naprej ta konec tedna v Klingenthalu, kjer tako fante kakor tudi dekleta čakata dve posamični preizkušnji.