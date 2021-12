"Poleti smo res delali zelo dobro, takih pogojev v življenju še nisem imela. Za to je odgovoren Zoran Zupančič. Od opreme do treningov, vse je šlo v detajle. Lahko rečem le kapo dol za tak program. Vesela sem, da mi je uspelo zmagati tudi v svetovnem pokalu, da me ni zmotilo niti vodstvo po prvi seriji. Zdaj lahko skačem mirno naprej," je po dveh postajah in dveh skokih na zmagovalni oder, tudi premiernim na najvišjo stopnico, z uvodom v tekmovalno obdobje zadovoljna tretja skakalka svetovnega pokala Ema Klinec.

Za Emo Klinec je odličen začetek olimpijske sezone. Na uvodu v Nižnem Tagilu je najprej skočila na drugo mesto, nato vknjižila premierno zmago v svetovnem pokalu in oblekla rumeno majico, v Lillehammerju na prvi tekmi pristala na 9. mestu, na večji napravi pa na nehvaležnem četrtem mestu za pol točke zaostala za zmagovalnim odrom.

"Res sem bila vesela, da mi je po zelo dolgem času uspelo zmagati tudi v svetovnem pokalu. Na tisti tekmi sem bila res v svojem svetu. Ni me zmotilo to, da sem po prvi seriji vodila. Dvakrat sem namreč že bila vodilna, pa mi na koncu ni uspelo. A tam sem bila suverena in zmagala," se zmagovite ruske premiere spominja Klinčeva, ki dobre rezultate pripisuje odličnim poletnim pripravam. Tako kakovostnih, kot pravi, še ni imela.

Takšnih pogojev še ni imela

"Letos poleti smo res delali zelo dobro, takih pogojev v življenju še nisem imela. Za to je odgovoren Zoran Zupančič. Od opreme do treningov, vse je šlo v detajle. Lahko rečem le kapo dol za tak program. Tudi pri meni smo kar nekaj časa iskali recept, da bi pregriznila 'ta led', ki me je nekako oddaljeval, tako da vse zahvale Zoranu in celotni ekipi, ki me je podprla. Zdaj lahko mirno skačem naprej. Za naprej si želim čim več tistih skokov, ki sem jih kazala poleti in so bili res vrhunski," razmišlja 23-letnica, ki se na tujo konkurenco noče pretirano ozirati, pozdravlja pa zdravo konkurenco znotraj slovenske ekipe.

V Ninžnem Tagilu je vknjižila prvo zmago v svetovnem pokalu in oblekla tudi rumeno majico, slovenski uspeh je z drugim mestom dopolnila Urša Bogataj. Foto: Guliverimage

Širok krog favoritinj

"Na druge tekmice se ne oziram preveč. Čez vse poletje sem imela v reprezentanci tako konkurenco, da preostalega sveta sploh nisem gledala. Povsem smo se zaprli v neki svoj mehurček, znotraj tega delamo najboljše, kar se da," pravi aktualna svetovna prvakinja s srednje skakalnice in dodaja, da je krog favoritinj za vrh zelo širok.

"Zmagati je trenutno sposobnih kar nekaj tekmovalk. Marita (Kramer, op. a.) je izredno dobro pripravljena, tako fizično kot tudi psihično. Sem pa predvsem vesela za Katharino Althaus, ki je po treh letih spet stopila na najvišjo stopničko. Ko sva bili z Uršo z njo na zmagovalnem odru, je bilo res lepo, je res simpatična tekmovalka, užitek je skakati z njo."

Osredotočena na skoke Z rezultati se noče obremenjevati, raje se osredotoča na skoke. Foto: Sportal

Klinčeva, ki je pred sezono zamenjala opremo in se s Slatnarja preselila na Fischer, je skupaj z Uršo Bogataj na štirih tekmah te sezone poskrbela za štiri slovenske stopničke, le na zadnji preizkušnji na odru za zmagovalke ni bilo nobene Slovenke. Te so v pokalu narodov trenutno druge in so nas z uvrstitvami med prve tri kar malo razvadile. Koliko rezultatskega pritiska občuti?

"Letos res ne razmišljam o stopničkah, saj sem popolnoma osredotočena zgolj na skoke, ne na rezultat. Seveda sem toliko bolj vesela, če pridejo stopničke ali zmaga, a želim biti osredotočena na skoke, na svoje rezerve, ki jih imam, predvsem v zraku, in jih izpopolniti," odgovarja skakalka iz Poljan pri Škofji Loki, na vprašanje, kje je največ rezerv, pa dodaja: "Ob slabšem odskoku imam včasih nekaj težav z desno smučko, tako da čez prelet izgubim nekoliko hitrosti. Želim si izpopolniti te finese v simetriji, saj lahko to prinese dva, tri, tudi štiri metre daljši skok, kar je na koncu ogromno. Bistveno je, da ostanem mirna in sledim navodilom trenerja."

Na eno ljubših skakalnic

Tem bo sledila že kmalu. Skakalke v petek in soboto čakata dve posamični tekmi v Klingenthalu, kamor se vračajo po dveh letih. Trenutno tretja skakalka zime ima na nemško prizorišče lepe spomine, leta 2019 je tam zaostala le za Chiaro Hoelzel: "To je ena od mojih ljubših skakalnic, predvsem zato, ker se da skočiti gladko čez 140 metrov. Če bi mi uspelo kaj podobnega, bi bila izredno vesela." "Želim si izpopolniti te finese v simetriji, saj lahko to prinese dva, tri, tudi štiri metre daljši skok, kar je na koncu ogromno." Foto: Guliverimage

Svežina bo še kako pomembna

Sezona skakalk, ki bo imela glavni vrhunec na olimpijskih igrah, še nikoli ni bila tako obsežna. Predvideno je, da se v svetovnem pokalu pomerijo na skoraj 30 preizkušnjah, 26 bo individualnih, ena ekipna, dve pa mešani ekipni.

Na Klingenthal ima lepe spomine. Pred dvema letoma je bila tam druga. Foto: Sportida "Tekem je ogromno. Sama sem imela pred sezono kar nekaj pomislekov, ali bom zdržala ali ne. Včasih sem bila malo nestrpna, če nisem dobro skakala, ker sem se spraševala, kaj bo, če pozimi ne bo šlo. A imela sem kar konstantno poletje, tako da me to navdaja s pozitivno energijo. Navadila sem se tudi malo bolj varčevati z energijo. Včasih sem se zelo gnala, da sem bila že po enem prizorišču lahko zelo utrujena. A do zdaj sem že nabrala nekaj izkušenj in se zavedam, da je treba biti pozoren na to, da imaš svežino, ker bo tekem res veliko."

Skakalke bodo kvalifikacije za petkovo tekmo začele v četrtek ob 18. uri, v petek ob 15. uri sledi prva posamična tekma.

Klingenthal, spored Četrtek, 9. december

18.00 kvalifikacije Petek, 10. december

15.00 posamična tekma Sobota, 11. december

9.00 kvalifikacije

10.30 posamična tekma