Odlična Urša Bogataj poletela na stopničke, zablestela tudi 16-letna Nika Prevc

Slovenska skakalka Urša Bogataj je navdušila na sobotni tekmi v Lillehammerju. Razveselila se je tretjega mesta, kar je njena tretja uvrstitev na zmagovalni oder v karieri. Pred njo sta skočili le Nemka Katharina Althaus in Avstrijka Marita Kramer. Lanskoletna kraljica Nika Križnar je zasedla peto mesto. Ema Klinec se je morala posloviti od rumene majice vodilne v svetovnem pokalu in jo predala Kramerjevi. Vsega 16-letna Nika Prevc do najboljše uvrstitve v karieri.

Lep ekipni uspeh smo lahko videli na prvi od dveh tekem ta konec tedna v Lillehammerju. Najbolj je navdušila Urša Bogataj. Tretja je bila že po prvi seriji in tretja je bila tudi na koncu, kar so njene tretje stopničke v karieri. Najboljša v poletnem grand prixu je bila razumljivo presrečna ob novem vrhunskem dosežku. "Z današnjimi skoki sem zadovoljna. Morda malce manj z doskoki, a sem tudi za te vesela, saj so bili boljši kot kdajkoli prej," je bila redkobesedna najboljša Slovenka na sobotni preizkušnji, ki je bila najboljša v poskusni seriji.

Junakinja dneva je postala Nemka Katharina Althaus, ki je imela v prvi seriji na vrhu zaletišča težave pri zapenjanju smuči, a je to ni zmedlo. Zbrala se je, skočila na prvo mesto, ki ga ni izpustila iz rok. Na drugo mesto se je zavihtela Marita Kramer.

Križnarjeva gre lahko mirno naprej

Nasmeh na obrazu je imela Nika Križnar, ki je bila zadovoljna že po prvem skoku, po katerem je z olajšanjem dejala v kamero: "Končno!" Vesela je bila tudi v drugo in na koncu osvojila peto mesto.

Nika Križnar je bila po koncu sobote pomirjena. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Moram reči, da sem zelo zadovoljna z današnjo tekmo, glede na to, koliko sem imela težav v kvalifikacijah in poskusnem skoku. Vem, da imam še rezerve, a kar sem pokazala na tekmi, je trenutno moj maksimum. To je tisto, kar lahko naredim z odrivom. Poizkusila sem delati čim več v stabilnosti samega počepa, a že v poskusnem skoku se to ni izkazalo za preveč dobro. Potem sem poizkusila vse težave odklopiti, nisem želela ponoviti iste tekme kot v Nižnem Tagilu, ko je bil trening prav tako odličen kot tu, potem pa je šlo le na slabše. Zelo sem zadovoljna z današnjim petim mestom in lahko grem mirno naprej s temi rezultati," se je razgovorila Križnarjeva.

Naslednjo Slovenko najdemo na devetem mestu. Ema Klinec je bila zapisana pod to uvrstitvijo, kar je pomenilo, da se je poslovila od majice vodilne v skupnem seštevku.

Izvrstna mlada Nika Prevc, pohvalil jo je trener

Vsega 16-letna Nika Prevc je naredila v drugo preskok višje in se razveselila enajstega mesta ter uspeha kratke kariere v članski konkurenci. Za pet mest je napredovala še Špela Rogelj. Po dveh skokih dolgih 87,5 in 85 metrov je bila na koncu petnajsta. Mesto višje je bila Jerneja Brecl, ki v drugi seriji ni ubranila desetega mesta.

Nika Prevc je bila odlična enajsta, kar je njen najboljši dosežek v mladi karieri. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kar sprejemljive vremenske razmere, tekma je bila dovolj poštena. Kot trener sem navdušen nad predstavami varovank, šest tekmovalk med petnajsterico. To je tisto, kar daje moč ekipi. Ponovno tudi stopničke in tudi borba za prvo mesto. Smo povsem zraven. Nika je bila boljša kot v Rusiji, posebej bi pohvalil mlado Niko Prevc, ki je s svojimi leti in izkušnjami naredila res super rezultat," je bil vidno zadovoljen glavni trener Zoran Zupančič.

V nedeljo sledi se bodo smučarske skakalke pomerile še na veliki napravi (17.30).

V poskusni seriji Bogatajeva najdaljša Skakalke so v soboto že opravile s poskusno serijo, v kateri je bila z 91 najboljša Urša Bogataj. Drugi dosežek je imela Nemka Katharina Althaus, tretjega Avstrijka Eva Pinkelnig. Vodilna v skupnem seštevku Ema Klinec je imela sedmi, Nika Križnar osmi dosežek. Zmagovalka petkovih kvalifikacij Marita Kramer je bila šesta.

