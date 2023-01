Odpustili slovenskega skakalnega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Druga odisejada slovenskega skakalnega trenerja Vasje Bajca na čelu češke skakalne reprezentance se ni končala, kot so si vsi deležniki želeli. Vodstvo se je odločilo, da prekine pogodbo s slovenskim strokovnjakom, ki je leta 2006 češkega skakalca Jakuba Jando popeljal na skakalni vrh.

Kot so zapisali na uradni strani češke skakalne reprezentance, Vasja Bajc ni več na čelu češke izbrane vrste. Veliko se je že govorilo o finančnih težavah, s katerimi se ubadajo v skakalni reprezentanci, posledično pa je tudi delo trenerjev oteženo. V tej zimi je le Roman Koudelka skočil do ene točke. To se je zgodilo na prvi dan novega leta v Garmisch-Partenkirchnu.

Bajc je češko reprezentanca drugič prevzel leta 2001, po koncu pretekle sezone pa je njegov pomočnik Jan Matura zapustil ekipo, nekdanji svetovni mladinski prvak Viktor Polasek in Cestimir Kozisek pa sta se poslovila od smučarskih skokov.

Na položaj glavnega trenerja je prišel Lukas Hlava, pomagal pa mu bo Jakub Jiroutek.