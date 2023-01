Hrgota sporoča iz Planice: Lušten trening. Forma se nadaljuje.

Na svetovnem pokalu v poletih na Kulmu v Avstriji bo konec tedna nastopila ista skakalna ekipa Slovenije, ki je tekmovala tudi na Japonskem v Sapporu. To so Timi Zajc, Peter in Domen Prevc, Lovro Kos, Anže Lanišek, Žiga Jelar ter Žak Mogel, je po treningu v Planici potrdil glavni slovenski trener Robert Hrgota.

Reprezentanca je imela v torek po vrnitvi iz Japonske kondicijsko vadbo. V sredo pa so prvič po tekmah svetovnega pokala v deželi vzhajajočega sonca opravili še skakalni trening. Robert Hrgota je bil zadovoljen, kar nekaj skokov na Bloudkovi velikanki je bilo namreč okrog 135 metrov, kar je po trenerjevih oceni dober dosežek. "Imeli smo zelo lepo pripravljeno skakalnico in se jutri mirno odpravljamo na Kulm. Bilo je zanimivo, lušten trening. Forma, ki jo je imela ekipa zadnje čase, se nadaljuje. Nekatere stvari smo uspeli tudi popraviti. Vsi se tudi že veselijo poletov, zato je bil trening sproščen in zelo kvaliteten."

N Anže Lanišek Foto: Guliver Image i želel izpostaviti katerega izmed tekmovalcev, povedal je, da so bili vsi na dokaj dobri ravni. "Trenirali smo z ekipo B, tako se je vključil tudi Mogel. On je bil nekaj dalj časa na Japonskem in je imel še nekaj težav s prilagajanjem na časovno razliko. Jutri imamo še kondicijski trening, da se fantje telesno osvežijo pred odhodom na Kulm, ker tam te možnosti ne bo. Tam bo takoj trening in kvalifikacije," je izpostavo Hrgota.

Njegova želja je, da bi se na Kulmu osvojil zmagovalni oder. "A se bo moralo za to veliko stvari 'poklopiti'. V Sapporu nam je malo zmanjkalo, imeli smo kar precej smole z vetrovnimi pogoji. Prepričan sem, da nam stopničke na Kulmu ne bodo ušle. Prav tako se je danes videlo, da ne bo velikih težav s prehodom iz skakalnic na letalnice. Prvi polet na Kulmu na treningu bo lahko pri kom sicer opravljen tudi z malo tipanja, a upam, da bo tega čim manj."

Planica bo gostila SP: Foto: Grega Valančič/Sportida Manj kot mesec dni je še do svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici. "Ritem tekem bo do SP zelo intenziven, kar mi je všeč, saj bomo v tekmovalnem ritmu prišli na prvenstvo. Vanj smo že usmerjeni z enim očesom, a je vmes še precej tekem svetovnega pokala. Na to se bomo osredotočili, da bomo lahko s popotnico dobrih rezultatov prišli na domače SP."

Prva tekma v poletih na Kulmu bo v soboto ob 14.15, dan prej bodo v kvalifikacije, v nedeljo pa še druga tekma v poletih.