Domen Prevc razmišljal o dopustu, nato zablestel. Brat Peter prav tako odličen.

Japonski skakalec Rjoju Kobajaši je še drugič v treh dneh skočil do zmage na tekmi svetovnega pokala v Saporu. V velikem slogu je preskočil konkurenco. Odlično se je v vzgonskem vetru znašel Domen Prevc, ki je z dnajastega mesta po prvi seriji s tretjo daljavo v drugi skočil do končnega četrtega mesta. Brat Peter je imel šesti dosežek, med deseterico pa sta bila še Anže Lanišek in Timi Zajc.

Tretja tekma v Sapporu je potekala v dopoldanskem času z začetkom ob 10. uri po lokalni uri, torej ob 2. uri po našem času. Slovenski orli so ob vzgorniku, ki je krojil prvo serijo, skakali zelo dobro. Po prvem skoku je bil v najboljšem položaju Norvežan Halvor Egner Granerud s 140 metri pred domačinom Rjojujem Kobajašijem, ki je skočil meter dlje. Tretje mesto je zasedal Timi Zajc, ki se je pohvalil še z nekoliko daljšim skokom, ki ga je kronal pri 142 metrih. Mesto si je delil z Norvežanom Johanom Andrejem Forfangom, ki je s 143,5 metra postavil tudi daljavo dneva.

Peter Prevc, tretji v kvalifikacijah, je imel osmo, Žiga Jelar, ki je imel smolo v sobotnih kvalifikacijah, deseto, Domen Prevc dvanajsto, Anže Lanišek štirinajsto in Lovro Kos dvajseto izhodišče.

Prekratek za drugo serijo je bil najboljši Slovenec na sobotni preizkušnji Žak Mogel.

"Glava je bila prazna in sproščena"

V finalni seriji sta se skoka povsem ponesrečila Zjacu, ki je zdrsnil na deseto mesto, in Jelarju, ki je bil na koncu 28. Zato pa so boljše nastope prikazali preostali. Kos je napredoval na končno 16., Lanišek je našel pot do elitne deseterice (9.), Peter Prevc se je razveselil šestega mesta, največ zadovoljstva pa je imel njegov mlajši brat Domen. V finalu je s tretjo daljavo skočil tik pod oder za zmagovalce in dobil zadoščenje ob odhodu z Japonske.

Rjoju Kobajaši je postal zmagovalec nedeljske preizkušnje v Saporu. Foto: Guliverimage

“Pred finalnim skokom sem se samo osredotočil na svoje glavne naloge. Malo prej sem razmišljal tudi o dopustu. Zagotovo je to, da je bila glava prazna in sproščena, pripomoglo k temu, da sem bil res uspešen na tej tekmi. Pred tekmo sem pričakoval samo rezultat med prvo trideseterico. Že tega bi bil zelo vesel, tako da sem tega četrtega mesta sploh vesel. Zdaj pa želim samo samozavestno naprej nabirati točke," je imel po tekmi razlog za zadovoljstvo Domen, brat Peter pa dodal: "Kar zelo dober dan za mano. Od kvalifikacij naprej je šlo zelo dobro. Skoki so bili skoraj odlični. Zdi se mi zelo dobra popotnica za naprej."

Laniška kakovost ni zapustila

"Mogoče vikend ni bil čisto po mojih željah, a kakovst je še vedno tu. Malo se je potrebno sprostiti in zadihati, potem pa bo tudi vse lažje," poudarja Lanišek, trener Robert Hrgota pa je tako opisal tekmo: "Za razliko od včeraj je bil danes veliko boljši dan za nas. Zelo lep ekipni uspeh, štirje fantje med deset. Mogoče je Timiju zmanjkalo na koncu malce sreče, da bi bil na zmagovalnem odru. Moram reči, da je vrhunsko četrto mesto Domna. Res lep ekipni uspeh, tako da lahko zadovoljni zapustimo Saporo. Mislim, da že vsi komaj čakamo naslednji teden, ko so na vrsti poleti.”

Anže Lanišek ni imel vrhunskega vikenda, a je vesel, da je kakovost ostala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako kot v petek je bil tudi tokrat najbolj prepričljiv Kobajaši. Japonec je vendarle našel formo, s katero je v lanski sezoni pokoril tekmece, kar je zanj dober obet pred svetovnim prvenstvom v Planici, ki se bo začelo čez en mesec.

Granerud diha za ovratnik Kubackemu, Lanišek ostaja tretji

Za 12 točk je premagal Norvežana Graneruda, tretji pa je bil presenetljivo Nemec Markus Eisenbichler. Vodilni v skupnem seštevku Dawid Kubacki se tokrat ni proslavil in je tekmo končal na enajstem mestu. Granerud se je na Japonskem približal Kubackemu na vsega 438 točk zaostanka, Lanišek pa je še vedno tretji najboljši.

Naslednja postojanka svetovnega prvenstva je Kulm, kjer bodo prihodnji konec tedna skakalci in gledalci uživali v poletih.