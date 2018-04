Jakub Janda postal direktor

Nekdanji izvrstni smučarski skakalec Jakub Janda je postal direktor za skoke v češki smučarski zvezi, iz katere so sporočili, da je na volitvah dobil 36 od 38 mogočih glasov. Zdaj 40-letni Janda je med drugim leta 2006 kot edini Čeh do zdaj slavil skupno zmago v svetovnem pokalu in tega leta zmagal tudi na prestižni novoletni turneji.