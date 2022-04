V zraku je ideja o še eni skakalni novosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Johannes Rydzek je eden od tistih nordijskih kombinatorcev, ki so že preizkusili letalnico v Oberstdorfu.

Johannes Rydzek je eden od tistih nordijskih kombinatorcev, ki so že preizkusili letalnico v Oberstdorfu. Foto: Guliverimage

Zamisel predvideva, da bi že v prihodnji sezoni na letalnici leteli tudi nordijski kombinatorci, in sicer februarja v Oberstdorfu. Ali bo res tako, bo znano po kongresu Mednarodne smučarske zveze sredi maja.

Poljski mediji poročajo, da bi lahko v kratkem tudi nordijski kombinatorci dočakali tekmovalni krst na letalnicah. Morda že v prihodnji sezoni. Ideja predvideva, da bi bila letalnica prvič v tekmovalnem programu nordijske kombinacije februarja prihodnje leto v Oberstdorfu. Ali bodo takrat res tekmovali na letalnici Heinija Klopferja, bodo po pisanju skijumping.pl razpravljali na majskem kongresu FIS.

Vprašanje je, koliko kombinatorcev bi bilo pripravljenih z manjših naprav, ki so jih vajeni, preskočiti na letalnico. Lani je priložnost za preizkus letalnice v Oberstdorfu izkoristilo sedem nemških kombinatorcev. Manuel Faisst je poletel 227,5 metra, kar je le meter in pol manj od rekorda nordijskih kombinatorcev. Do tega je na Kulmu poletel Avstrijec Fabian Seidl.

"Zelo smo hvaležni, da smo dobili takšno priložnost," je po poletu v Oberstdorfu dejal Johannes Rydzek, tudi preostali so bili veseli priložnosti, a dodali, da bolj kot se je bližal trenutek poleta, tišje je bilo med kolegi.

Če bi letalnice res vključili v tekmovalni program nordijskih kombinatorcev, bi bilo treba prilagoditi tudi točkovni sistem, da se pred tekaškim delom ne bi pojavljale prevelike razlike.