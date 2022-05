Velika sprememba v smučarskih skokih

Skakalci in skakalke bodo sezono odprli že 5. novembra v Wisli. Prvič bodo tekme svetovnega pokala potekale na ledeni zaletni smučini in plastičnem doskočišču.

Skakalci in skakalke bodo sezono odprli že 5. novembra v Wisli. Prvič bodo tekme svetovnega pokala potekale na ledeni zaletni smučini in plastičnem doskočišču. Foto: Sportida

Na virtualnem sestanku komiteja smučarskih skokov Mednarodne smučarske zveze (FIS) so sprejeli več odločitev, povezanih s tekmovanji v prihajajoči poletni in zimski sezoni, katere vrhunec bo svetovno nordijsko prvenstvo v Planici. Največja novost je zelo zgoden začetek svetovnega pokala tako za moške in ženske, ki bo že 5. novembra v Wisli, kjer bodo tekme svetovnega pokala sploh prvič v zgodovini potekale na ledeni smučini in plastičnem doskočišču. Vračajo se tekme na najvišji ravni v ZDA, prav tako so se odločili za nov način merjenja opreme, pa višje denarne nagrade ... Sklepe morajo formalno še potrditi na 53. mednarodnem smučarskem kongresu konec maja.

Pri Fis so v ponedeljek prižgali zeleno luč za začetek nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih na plastiki. Vse skupaj se bo tako začelo že 5. novembra v Wisli, in sicer bo tekmovanje najvišje ravni prvič v zgodovini potekalo na ledeni smučini in plastičnem doskočišču.

"Morali smo se soočiti s problemom svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo novembra. Zato bomo sezono začeli zelo zgodaj, po inavguraciji v Wisli in tekmovanju v Ruki (26. november) pa nas čaka kratek premor," je za FIS dejal direktor svetovnega pokala Sandro Pertile. Ne le, da bo organizator s tem prihranil veliko denarja in energije, plastične blazine bodo pomembne tudi z vidika večje varnostni tekmovalcev, pravijo pri Fis. Priprava skakalnice z umetnim snegom novembra je namreč zahtevna, predvsem pri doskočišču je bilo v preteklih letih v Wisli precej težav z grbinami, ki so tekmovalcem onemogočale varen pristanek.

Na Poljskem bodo sezono z dvema posamičnima tekmama isti konec tedna začeli tako skakalci kot skakalke. Skakalci bodo nato do drugega prizorišča v Ruki čakali tri tedne, skakalke pa bodo po začetku na Poljskem na drugo prizorišče v Lillehammerju čakale skoraj mesec dni (3. december).

Po skoraj dveh desetletjih se vrača Iron Mountain

V moški koledar svetovnega pokala se po dolgem času vračajo tekme v ZDA, 11. in 12. februarja bodo skakalci tekmovali na dveh posamičnih tekmah v Iron Mountainu, ki bo tekme na najvišji ravni gostil prvič po 19 letih.

Aprilski načrt je predvideval tekmi poletnega grand prixa v Kazahstanu, a so jih črtali in prestavili v romunski Rasnov. Odobrili so tudi novo serijo tekmovanj za mlajše generacije, New Star Trophy bo namenjena skakalcem med 11. in 15. letom, letos poleti bo potekalo v petih državah.

Silvestrski Ljubno in dvakrat Planica Planica bo prihodnje leto dvakrat v središču pozornosti. Foto: Grega Valančič/Sportida Skakalke bodo na domačem prizorišči na Ljubnem ob Savinji tekmovale 31. decembra in 1. januarja. Posamični tekmi bosta šteli v seštevek Silvestrske turneje, ki se ji v tej sezoni z dvema posamičnima tekmama pridružuje še Beljak (28. in 29. december). Vrhunec sezono bo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, ki bo potekalo med 21. februarjem in 5. marcem. Skakalci se pod Ponce vrnili še za tradicionalni zaključek sezone, in sicer precej pozno (31. marec-2. april).

Spremembe pri meritvah

Komisija je sprejela sklep o popravkih in spremembah tekmovalne opreme tekmovalcev in tekmovalk. V veljavo bodo stopila nova pravila glede konice in radija smuči, prav tako bodo v prihodnje skakalce merili z laserjem, s katerim bodo določali višino telesa v ležečem položaju, dolžino koraka pa v sedečem položaju. Meritve bodo odločilno vplivale na dolžino razkoraka skakalnega dresa, so zapisali na uradni spletni strani Fis.

Finančne nagrade se bodo povečale. Foto: Sportida

Zvišanje finančnih nagrad

Prav tako so sprejeli odločitve o zvišanju finančnih nagrad v prihodnosti. Pri ženskah bo od sezone 2023/24 finančno nagrado prejelo vseh 30 finalistk, do zdaj jih je 20, skupni denarni sklad na posamični tekmi se bo iz zdajšnjih 25.194 švicarskih frankov (slabih 24.000 evrov) do sezone 2026/27 zvišal za 3.590 švicarskih frankov na 35.900 (slabih 34.500 evrov).

Pri moških bo denarni sklad na posamični tekmi iz zdajšnji 71.800 švicarskih frankov (dobrih 68.800 evrov) v sezoni 2023/24 zrasel na 90.000 (dobrih 86.000), sezono pozneje pa na 100.000 švicarskih frankov (dobrih 95.500 evrov).

Vse odločitve morajo potrditi še na 53. mednarodnem smučarskem kongresu v Milanu (25. in 26. maj), a gre pri vsem skupaj bolj ali manj le za formalnosti.