Drugo tekmo skakalcev v Ruki sta dobila Stefan Kraft in Halvor Egner Granerud, potem ko finalnega skoka nista z odliko opravila najboljša po prvi seriji − Anže Lanišek, ki je z drugega zdrsnil na četrto (145 m in 139 m), in vodilni Dawid Kubacki, ki je končal na šestem mestu. Anžetu so za stopničke zmanjkale tri desetinke.

Anže Lanišek Foto: Guliver Image Po sobotni drugi zmagi v karieri in že 15. stopničkah je Anže Lanišek na drugi tekmi v Ruki na skrajnem severu Evrope ostal brez zmagovalnega odra. V finalu je zamudil pri odskoku in bil nekaj metrov prekratek, da bi ubranil drugo mesto po prvi seriji (139 m). Samo 130 metrov pa je v drugo skočil vodilni v skupnem seštevku Poljak Dawid Kubacki in s prvega nazadoval na šesto mesto. Z enakim točkovnim izkupičkom sta si zmago priborila Avstrijec Stefan Kraft (140 m in 147 m) in Norvežan Halvor Egner Granerud (139 m in 145 m). Za uspeh kariere je s tretjim mestom poskrbel Japonec Naoki Nakamura (144 m in 139,5 m). Točke so osvojili še štirje Slovenci. Peter Prevc je v finalu s 142,5 metra dolgim skokom pridobil osem mest in osvojil 15. mesto.

"Tekma je bila kar zahtevna. Malo podpore čez prelet je bilo ali pa je ni bilo. A ne glede na vse moram biti zadovoljen s skoki. Žal mi je zmanjkalo 0,3 točke, a tudi Naoki si zasluži stopničke. Še vseeno je to lep vikend," je po drugi tekmi na Finskem nastop in rezultat ocenil Lanišek. "Še vedno bom največ pozornosti posvečal tehniki in temu, da ostanem miren, zbran in videli bomo, kako bo."

Ruka, druga tekma (m): 1. Stefan Kraft (Avt) 304,5 (140 m, 147 m)

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 304,5 (139 m, 145 m)

3. Naoki Nakamura (Jap) 294,9 (144 m, 139,5 m)

4. Anže Lanišek (Slo) 294,6 (145 m, 139 m)

5. Piotr Zyla (Pol) 284,1 (138 m, 139 m)

6. Dawid Kubacki (Pol) 278,1 (145,5 m, 130 m)

7. Andreas Wellinger (Nem) 277,8 (133,5 m, 143 m)

8. Daniel Tschofenig (Avt) 276,2 (138,5 m, 134 m)

8. Tius Paschke (Nem) 276,2 (132,5 m, 139,5 m)

10. Markus Eisenbichler (Nem) 275 (137,5 m, 136 m)

...

15. Peter Prevc (Slo) 267,8 (125,5 m, 142,5)

22. Timi Zajc (Slo) 244,5 (130,5 m, 129 m)

24. Lovro Kos (Slo) 240,5 (132,5 m, 127 m)

29. Domen Prevc (Slo) 203,1 (128 m, 111 m)

41. Žiga Jelar (Slo) 99,2 (119,5 m)

Na kvalifikacijah Lanišek ostal brez rekorda skakalnice

Halvor Egner Granerud Foto: Guliver Image V prvi seriji je Lanišek skočil 145 metrov in imel na drugem mestu lepo priložnost za drugo zmago v dveh dneh. Preostali Slovenci že po prvem skoku niso bili med najboljšimi: Zajc je bil na 18. mestu (130,5 m), Kos mesto za njim (132,5 m), Peter Prevc 23. (125,5 m), Domen Prevc pa 29. (128 m). Brez finala je ostal Žiga Jelar, ki je za 41. mesto skočil 119,5 metra.

Nedeljske jutranje kvalifikacije je z novim rekordom skakalnice 150,5 metra dobil Granerud. Na sobotni tekmi, ki jo je s prejšnjim rekordom 149 metrov dobil Lanišek, je Norvežana žirija tekmovanja diskvalificirala.

Naslednja postaja svetovnega pokala smučarjev skakalcev bo Titisee-Neustadt v Nemčiji, kjer bosta tekmi v petek, devetega decembra, in nedeljo, 11. decembra. Bodo pa prihodnji konec tedna na delu smučarke skakalke, ki bodo za točke svetovnega pokala tekmovale v Lillehammerju, slovenske barve bodo zastopale Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič.

Svetovni pokal, skupno (4/32): 1. Dawid Kubacki (Pol) 290 točk

3. Stefan Kraft (Avt) 285

3. Anže Lanišek (Slo) 236

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 231

5. Piotr Zyla (Pol) 182

6. Manuel Fettner (Avt) 148

7. Marius Lindvik (Nor) 116

8. Daniel Tschofenig (Avt) 101

9. Naoki Nakamura (Slo) 85

10.Pius Paschke (Nem) 83

...

16. Peter Prevc (Slo) 65

22. Timi Zajc (Slo) 55

27. Lovro Kos (Slo) 26

28. Domen Prevc (Slo) 23

38. Žiga Jelar (Slo) 7

