Lanišek z rekordom skakalnice do druge zmage v karieri!

Šestindvajsetletnemu Anžetu Lanišku se je prva posamična zmaga v svetovnem pokalu dolgo izmikala. Dosegel jo je lani, 28. novembra v Ruki. In leto dni pozneje še drugo na isti napravi. So pa to že njegove 15. posamične stopničke v svetovnem pokalu. Ima pa še tri ekipne zmage oziroma osem uvrstitev s Slovenijo na zmagovalni oder v svetovnem pokalu.

V skupnem seštevku svetovnega pokala se je Lanišek prebil na drugo mesto. Ima 186 točk. Vodi Kubacki z 250 točkami, tretji Kraft pa ima 185 točk.

Anže Lanišek je s tem slavjem na Finskem osvojil skupno 85. zmago za Slovenijo. Slovenski skakalci so doslej zbrali 73 posamičnih ter 12 ekipnih zmag v svetovnem pokalu. Z naskokom najboljši med Slovenci je s 23 posamičnimi zmagami Peter Prevc, ki je kot edini sodeloval tudi pri vseh 12 slovenskih ekipnih uspehih, Jurij Tepeš je z ekipo zmagal devetkrat, Robert Kranjec pa osemkrat.

Anže Lanišek Foto: Guliver Image Lanišek je v soboto dopoldne svojo drugo zmago slavil z 1,3 točke prednosti pred Avstrijcem Stefanom Kraftom na drugem mestu (141,5 in 144 metrov). Ko je 26-letnik iz Mengša v finalu pristal pri 141,5 metra, je sicer zmajeval z glavo, tudi trener Robert Hrgota na tribuni ni bil prepričan, ali bo njegov varovanec zbral dovolj za zmago. Vendar pa je bilo po dobrih sodniških ocenah dovolj in na obrazu Slovenca se je narisal širok nasmešek. Poljaka Piotr Zyla in Dawid Kubacki sta na tretjem in četrtem mestu zaostala že več kot 10 točk. Kubacki, ki je pred tremi tedni dobil uvodni dve tekmi sezone, ni ne v prvi ne v drugi seriji preletel 140 metrov.

Točke je osvojilo vseh šest Slovencev na tekmi. Peter Prevc (278 točk) je v finalu napredoval na 14. mesto, Lovro Kos (273) pa je zdrsnil na 16. Timi Zajc (263,5), Domen Prevc (263) in Žiga Jelar (252,7) so se zvrstili od 23. do 25. mesta.

Ruka, prva tekma (m): 1. Anže Lanišek (Slo) 312,8 (149 m, 141,5 m)

2. Stefan Kraft (Avt) 311,5 (141,5 m, 144 m)

3. Piotr Zyla (Pol) 300,7 (143 m, 142 m)

4. Dawid Kubacki (Pol) 296,5 (139,5 m, 139,5 m)

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 294,5 (143 m, 136 m)

5. Manuel Fettner (Avt) 294,5 (142,5 m, 138,5 m)

7. Karl Geiger (Nem) 288,7 (139,5 m, 139,5 m)

8. Marius Lindvik (Nor) 286,8 (138,5 m, 137 m)

8. Andre Daniel Tande (Nor) 286,8 (139,5 m, 137 m)

10. Michael Hayböck (Avt 286,7 (139 m, 140 m)

...

14. Peter Prevc (Slo) 278 (138,5 m, 138 m)

16. Lovro Kos (Slo) 273 (139,5 m, 136 m)

23. Timi Zajc (Slo) 263,5 (135 m, 131,5)

24. Domen Prevc (Slo) 263 (134,5 m, 133 m)

25. Žiga Jelar (Slo) 252, (131,5 m, 131 m)

Lanišek dobil že kvalifikacije, rekord v prvi seriji

Veselje po rekordu skakalnice. Foto: Guliver Image Lanišek je bil najboljši že v jutranjem kvalifikacijskem skoku (142,5 metra), drugi pa je bil Kubacki (143 metrov). V prvi seriji je nato Lanišek skočil rekord skakalnice na skrajnem severu Evrope v Ruki (149 metrov). Pred finalom je imel več kot pet točk prednosti pred Kraftom (141,5 m) in Granerudom (143 m). Kubacki je na šestem mestu zaostajal že več kot 10 točk (139,5 m).

Kos se je v finale uvrstil z 11. mestom in skokom 139,5 metra. Peter Prevc je imel nekaj težav z doskokom (138,5 m) in je zasedal 15. mesto. Zajc je po prvi seriji 20. (135 m), Domen Prevc 21. (134,5 m), Jelar pa je finale ujel kot zadnji, 30. (131,5 m).

V nedeljo bo v Ruki še ena posamična tekma, začela se bo prav tako ob 9. uri, uro in pol prej pa bodo opravili kvalifikacije.