Smučarske skakalke bodo mesec dni po uvodu svetovnega pokala v Wisli sezono nadaljevale prihodnji konec tedna v zasneženem Lillehammerju. Glavni trener Zoran Zupančič je v ekipi za Skandinavijo naredil eno menjavo, Jernejo Repinc Zupančič bo zamenjala Maja Vtič. Misli večine so sicer usmerjene na norveško prizorišče, a uhajajo tudi k Silvestrski turneji, ki bo med 27. decembrom in 1. januarjem 2023 potekala v Beljaku in Ljubnem ob Savinji, kjer si prizadevajo za infrastrukturni razvoj, ki med drugim vključuje novo, 125-metrsko skakalnico. Organizatorji turneje so predstavili nekaj podrobnosti slovensko-avstrijskega sodelovanja, nagradni sklad je podvojen, vstopnice so že v prodaji.

Ženski skakalni tabor je imel po Wisli skoraj mesec dni tekmovalnega premora. Dekleta so ga izkoristila za treninge in testiranje opreme, prihodnji konec tedna bodo znova v tekmovalni akciji. Takrat v Lillehammerju, ki mu bo sledila selitev v Titisee-Neustadt, nato dobra dva tedna premora in Silvestrska turneja. Ta bo v novi sezoni sestavljena iz dveh delov, uvodni bo med 27. in 29. decembrom potekal v Beljaku, finalni med 30. decembrom in 1. januarjem prihodnje leto na Ljubnem ob Savinji.

Želja je panožni center na Ljubnem, čaka jih veliko dela



Tam imajo za prihodnost velike načrte. Želijo si nacionalnega panožnega športnega centra za ženske smučarske skoke Ljubno. "Prizadevamo si za nadaljnji razvoj športa, želimo si, da postopoma pridemo do nove, večje skakalnice v velikosti 125 metrov. Ljubno je zibelka ženskega skakalnega športa, veliko smo naredili za razvoj ženskih skokov. Menimo, da tudi na Štajerskem potrebujemo še en močen center. Projekt moramo najprej predstaviti Ministrstvu za šport. Zavedamo se, da nas čaka še veliko dela, a smo optimisti, s sponzorji smo se nekako zavezali, da bomo to športno infrastrukturo v naslednjih letih poskušali realizirati," je o željah za prihodnost dejal častni predsednik družbe BTC Jože Mermal.

Proračun prek pol milijona evrov

Dodal je, da bo proračun letošnje Silvestrske turneje zrasel nad pol milijona evrov: "Visoki stroški so bili tudi za nas presenečenje, tako da bo letošnji proračun bolj pri 540 tisoč evrov kot pri 500. Družba BTC je tako letos namenila dodatnih 50 tisoč evrov, ob tem pozivam še druge pokrovitelje k pomoči. Verjamem, da bomo tekmo lahko izpeljali."

"Vedno smo delali pod stresnimi pogoji, kar se snega tiče, in vedno uspeli. Tudi letos bomo. Za nas je pomembna še ena stvar, delamo in živimo za to, da izenačujemo šport žensk in moških." Foto: Nebojša Tejič/STA

"Letos že 17 organiziramo tekmo na najvišji ravni, za seboj imamo pet tekem Celinskega pokala in 12 tekem svetovnega pokala. Vedno smo delali pod stresnimi pogoji, kar se snega tiče, in vedno uspeli. Tudi letos bomo. Za nas je pomembna še ena stvar, delamo in živimo za to, da izenačujemo šport žensk in moških, nagradni sklad se je tako povečal za sto odstotkov," je na novinarski konferenci poudaril predsednik OK Ljubno Rajko Pintar in dodal, da je večina stvari že nared: "Stadion je že pripravljen, tudi stebri za luči, vse ostale stvari tečejo po programu. Zdaj lahko vse le povabim na Ljubno. Pintar je dodal še, da bo zmagovalka skupnega seštevka turneje – tista, ki bo na štirih tekmah zbrala največ točk – ob predpisanih denarnih nagradah prejela še posebno denarno nagrado v višini 20 tisoč švicarskih frankov in zlato sovo, ki je vredna več kot deset tisoč evrov.

Zmagovalka bo ob zlati sovi prejela še posebno denarno nagrado v višini 20 tisoč švicarskih frankov. Foto: Jure Makovec

"Velika stvar je, da je tekma svetovnega pokala prerasla v Silvestrsko turnejo. Koliko to stane, že vemo, res pa je, da brez prizadevnega organizacijskega odbora in brez glavnega pokrovitelja BTC takšne tekme zagotovo ne bi bilo moč organizirati. Veliko vlogo je odigrala tu tudi lokalna skupnost na čelu z županom, ki se mu lepo zahvaljujem. To je nenazadnje vseslovenski projekt. Na SZS smo ponosni, da lahko z odlično ekipo prispevamo oziroma pustimo nek pečat temu dogodku," je ob predstavitvi dejal predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh.

Nika Križnar je lani na prvi tekmi zmagala, na koncu pa za las ostala brez skupne zmage. Foto: Jure Makovec

Zlata sova se je na lanski "turneji" – zajemala je le dve tekmi na Ljubnem – za štiri točke izmuznila Niki Križnar, domov jo je odnesla zmagovalka svetovnega pokala Marita Kramer. "Na Silvestrsko turnejo imam lepe in tudi malo grenke spomine. Sova mi je za malo odletela iz rok. Letos jo ponovno napadem, to je eden od glavnih ciljev. Želim si, da gre v slovenske roke. Želim si še enkrat slišati himno skupaj s slovenskimi navijači. Obe skakalnici, tako v Beljaku kot na Ljubnem, imam zelo rada, vesela sem te kombinacije. Verjamem, da se bo vse skupaj dobro izšlo," je optimistična Križnarjeva.

Vstopnice so že v predprodaji, cena zdaj je 17 evrov, po 20. decembru bo 20 evrov.

Spored Silvestrske turneje (27. december-1. januar 2023) Beljak Torek, 27. december

Kvalifikacije Sreda, 28. december

14.15 posamična tekma Četrtek, 29. december

kvalifikacije

13.00 posamična tekma Ljubno ob Savinji Petek, 30. december

kvalifikacije Sobota, 31. december

16.00 posamična tekma Nedelja, 1. januar 2023

kvalifikacije

16.30 posamična tekma

Na Poljskem dobili malo po glavi, a cilji se niso spremenili V ekipi za Lillehammer je v nasprotju z Wislo prišlo do spremembe – namesto Jerneje Repinc Zupančič bo med šesterico tekmovalk najstarejša Maja Vtič.

Slovenke so na uvodni postaji v Wisli, kjer so skakali na kombinaciji ledene smučine in plastike, ostale brez zmagovalnega odra, povsem blizu mu je bila na nedeljski tekmi četrta Križnarjeva, ki je za dobri dve točki zgrešila tretje mesto. Ob tem so vknjižile še 7., 8., 11., 12., 18., 25. in 28. mesto.

"Na hibridni tekmi, ki je bila na začetku novembra v Wisli, smo jih morda malo dobili po glavi, čeprav smo prišli zelo dobro pripravljeni. Upam, da nam to ni prišlo preveč v kosti, da bomo še naprej napadali in da se punce ne bodo ustrašile. Prepričan sem, glede na vse treninge, da je forma še vedno na visoki ravni, vsekakor je težko pričakovati, da bodo vsa dekleta konstantno vedno pri vrhu, saj v vrhunskem športu prihaja do nihanj. Veseli me, da imamo res močno ekipo, tako da se cilji niso prav nič spremenili," se je na rezultatski izplen na Poljskem ozrl glavni trener Zoran Zupančič.

Ta je z varovankami danes opravil prvi trening na zasneženi napravi v Planici, zimska idila dekleta čaka tudi v olimpijskem Lillehammerju, kjer bodo imela konec tedna dve posamični tekmi, eno na manjši in eno na večji skakalnici. Zupančič je v ekipi za naslednji dve postaji opravil eno spremembo. Na Norveško tako potujejo Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec, Nika Prevc, Katra Komar in najstarejša Maja Vtič, ki je zamenjala Jernejo Repinc Zupančič.

Zoran Zupančič si v Lillehammerju najprej želi prvih stopničk sezone pa tudi kakšne nove skakalke med prvih 30. Na prvi postaji so točke osvojile Nika Križnar, Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Prevc. Foto: Vid Ponikvar

"Ta šesterica se je uvrstila na naslednji dve prizorišči, Lillehammer in Titisee-Neustadt, ostale tekmovalke imajo možnost, da se uvrstijo na naslednje tekme, na Silvestrski turneji bomo imeli že tako višjo kvoto. Po Wisli je bilo kar nekaj dela na tekmovalni opremi, predvsem dresih, veliko časa smo preživeli v šivalnici, danes smo prvič preizkusili snežno skakalnico v Planici, jutri nas čaka še en trening, nato pa odpotujemo v Lillehammer. Tam si želimo, da najprej posežemo po stopničkah in da bi se med 30 uvrstila še kakšna tekmovalka," je pred letom v Skandinavijo dodal Zupančič.

Tekmovalke v petek najprej čakajo kvalifikacije, v soboto popoldan prva tekma na manjši napravi, v nedeljo pa se bodo preselile na večjo, najprej opravile kvalifikacije, nato bo sledila posamična tekma.