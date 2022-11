Slovenska ženska skakalna reprezentanca bo konec tedna v Lillehammerju napadala prve stopničke sezone svetovnega pokala. Po uvodni postaji v Wisli, kjer jim je bila s četrtim mestom najbližje Nika Križnar, so Slovenke kar nekaj časa preživele tudi v šivalnici. Križnarjeva je z opravljenim delom in novim krojem dresa zelo zadovoljna, tudi glavni trener Zoran Zupančič se nadeja, da so naredili korak v pravo smer: "V Wisli z dresi ni bilo vse, kot bi moralo biti, tako da smo se jim zelo posvetili. Brez zadržkov lahko rečem, da imamo še vedno močno ekipo, moramo pa to pokazati tudi na tekmi. Nič več ni samoumevno. Trenutno je deset skakalk, ki lahko ne samo sežejo po stopničkah, pač pa celo zmagajo."

Skoraj mesec dni bo preteklo med uvodno in drugo postajo svetovnega pokala v smučarskih skokih za dekleta. V slovenskem taboru so imeli dovolj časa za analize predstav na Poljskem, kjer so skakalke tekmovale na kombinaciji ledene smučine in umetne, plastične podlage, ter posvečanje potrebnim popravkom. Ne le skokom, pač pa tudi dresom.

"V Wisli z dresi ni bilo vse, kot bi si želeli"

"Glede na to, da smo po analizi ugotovili nekaj napak na krojih, smo veliko časa preživeli v šivalnici. V Wisli z dresi ni bilo vse tako, kot bi bilo treba, tako da smo se v zadnjem obdobju zelo posvetili dresom, njihovim krojem. Za to je šlo precej ur, pa tudi truda tekmovalk, saj morajo biti večkrat prisotne, da se stvari res natančno odmerijo, zašijejo, nato pa še preizkusijo na skakalnici. Pri novih pravilih je zelo veliko parametrov, ki jih kontrolor lahko nadzira, posledično je zelo težko narediti dres, ki res vsemu ustreza in hkrati tudi na skakalnici deluje dobro," je trener Zoran Zupančič dal vedeti, da so se z varovankami v zadnjih tednih precej posvetili odločilnim detajlom skakalne oprave. V slovenskem taboru so po Wisli veliko pozornosti namenili tudi dresom in nekoliko spremenili kroje. Foto: Vid Ponikvar

Slovenke so v Wisli vknjižile osem uvrstitev v finale, najvišje je bila Nika Križnar, ki je nedeljsko tekmo končala na nehvaležnem četrtem mestu, ob tem so se podpisale še pod 7., 8., 11., 12., 18., 25. in 28. mesto. A za rezultate, nižje od pričakovanj, ne gre kriviti zgolj dresov, poudarja Zupančič. "Zagotovo niso bili krivi le dresi. Tekmovalke so pred Poljsko res dobro funkcionirale, tako v poletnem obdobju kot na treningih pred tekmo. Na teh zadnjih treningih v Planici smo skakali skupaj z Norvežankami in šli na tekmo brez bojazni. Morda lahko rečem, da smo v Wislo prišli malo netekmovalno nastrojeni. Pričakujem, da bo zdaj, ko se bodo tekmovanja vrstila in bomo v tekmovalnem ritmu, bolje, da bo šlo, kot je v preteklih sezonah, da bodo dekleta napadale visoke cilje, ki smo si jih zastavili. Ti se niso nič spremenili."

Križnarjeva zadovoljna z novim krojem dresa Nika Križnar, ki je v Wisli s 4. mestom poskrbela za najvišjo slovensko uvrstitev, je zadovoljna z novim dresom. Foto: Vid Ponikvar "Tudi sama sem razmišljala, kaj spremeniti pri dresih. Kroj je zdaj tako pri meni kot pri preostalih malo spremenjen. Najprej smo naredili nov dres iz starih materialov in se je kroj izkazal za dobrega, zdaj smo izkoristili priložnost in dres po tem kroju naredili še iz boljših materialov. Izkazal se je za vrhunskega. Vesela sem, da sem si vzela uro časa, doma malo pregledala fotografije preostalih tekmovalk in naštudirala pozitivno linijo kroja," je s popravki na dresih zadovoljna Križnarjeva.

"Vsi od nas pričakujete takšne rezultate, kot so bili v preteklosti. Ne rečem, da jih nismo sposobni doseči, saj menim, da imamo, kljub manjši spremembi v ekipi, še vedno zelo močno ekipo." Foto: Guliverimage

Kako je na samozavest slovenskega tabora vplivala Wisla? Dvakratna olimpijska prvakinja in zmagovalka skupnega seštevka poletnega grand prixa Urša Bogataj po 18. in 12. mestu v Wisli pravi, da ostaja mirna, pa Zupančič?

"V Wisli smo, če lahko tako rečem, dobili nekoliko po glavi. Sem pa prepričan, glede na vse treninge, da je forma še vedno na visoki ravni, vsekakor je težko pričakovati, da bodo vsa dekleta vedno pri vrhu, saj v vrhunskem športu prihaja do nihanj. Vsi od nas pričakujete takšne rezultate, kot so bili v preteklosti. Ne rečem, da jih nismo sposobni doseči, saj menim, da imamo, kljub manjši spremembi v ekipi, še vedno zelo močno ekipo. A takšne rezultate, ki smo jih dosegali, ko smo bili v nekem naletu, ko se nam je zelo dobro izšlo tudi na velikih tekmovanjih, si bomo morali izboriti. Brez zadržkov lahko rečem, da smo še vedno močni, moramo pa to pokazati tudi na tekmi. Takrat moramo biti pravi, takrat se moramo res zbuditi, tako bodo prišli rezultati, dekleta pa bodo imela iz tekme v tekmo večjo samozavest."

"Deset skakalk, ki lahko ne samo sežejo po stopničkah, pač pa celo zmagajo" "V svetovnem pokalu je že deset skakalk, ki lahko ne samo sežejo po stopničkah, pač pa celo zmagajo." Foto: Sportida

Dodaja, da je krog za vrh vse širši. "Sama konkurenca me je nekoliko presenetila. Predvsem Norvežanke, sploh glede na tisto, kar sem videl prej pri njih na treningih. Avstrijke, naše največje tekmice, so kot vedno močne. V nekem vzponu so ponovno Nemke, čeprav v Wisli niso odskakale najbolje, a po treningih se vidi, da so močne. Tu so še Japonke ... Trenutno je v svetovnem pokalu že deset skakalk, ki lahko ne samo sežejo po stopničkah, pač pa celo zmagajo. S tem se konkurenca pri dekletih zaostruje. Nič več ni samoumevno. Za zmago bo treba res treba pokazati dva dobra skoka."

Stopničke in dodatno ime med 30-erico

Zupančič si v Skandinaviji želi stopničk in še kakšnega dodatnega imena med 30-erico. Foto: Vid Ponikvar Slovenke so v torek v Planici prvič trenirale na povsem zasneženi skakalnici, danes so prav tako trenirale tam, v četrtek pa jih čaka polet v Lillehammer, kjer bodo imele v soboto in nedeljo dve posamični tekmi (sobotna na HS98, nedeljska na HS140). Zupančič se je pred Norveško odločil za eno spremembo. Namesto Jerneje Repinc Zupančič je tokrat v ekipi najstarejša Maja Vtič. Ob njej v Skandinavijo potujejo Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec, Nika Prevc in Katra Komar. Prve štiri so v Wisli točke osvojile na obeh tekmah, Komarjeva pa je bila obakrat 32.

"Trenutno imamo štiri glavne tekmovalke, ki se malenkost menjajo, Uršo Bogataj, Niko Križnar, Emo Klinec in Niko Prevc, tekmujemo pa tudi z vsemi preostalimi tekmovalkami, ki se borijo za ti dve preostali kvoti. Želimo si jih pripeljati čim višje, da bo ekipa še močnejša. Sam ne bom nikoli zadovoljen, če bodo dobro skakale le štiri tekmovalke, vsi bomo zadovoljni, ko bodo vse pokazale največ, kar so v tistem trenutku sposobne."

In s kakšnimi rezultati bo zadovoljen po koncu tedna na olimpijskem prizorišču? "Zdaj moramo najprej poseči po stopničkah in pa še kakšno naslednjo tekmovalko dobiti v 30-erico, da dobimo teh pet tekmovalk, ki se bodo pozneje borile za ekipo na domačem svetovnem prvenstvu. Vsekakor so v Lillehammerju prvi cilj stopničke, če bo kaj več, lahko tudi zmaga, super. Je pa v boju za njo deset tekmovalk. Vse se lahko zgodi," je sklenil prvi trener A-reprezentance.

Eva Pinkelnig je trenutno vodilna skakalka svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Na vrhu avstrijska veteranka

V skupnem seštevku svetovnega pokala je v vodstvu avstrijska veteranka Eva Pinkelnig (160 točk), druga je Norvežanka Silje Opseth (136), tretja Avstrijka Marita Kramer (120). Najvišje od Slovenk je Križnarjeva na šestem mestu (86 točk).

Tekmovalke v petek čakajo kvalifikacije, v soboto popoldne prva tekma na manjši napravi, v nedeljo pa se bodo preselile na večjo, najprej opravile kvalifikacije, nato bo sledila posamična tekma.