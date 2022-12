Slovenski junak Lanišek svetu poslal sporočilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Lanišek je izvrstno vstopil v novo sezono in ni daleč od rumene majice vodilnega.

Anže Lanišek je izvrstno vstopil v novo sezono in ni daleč od rumene majice vodilnega. Foto: Guliver Image

Po velikem zmagoslavju Anžeta Laniška v Titisee-Neustadtu se je bera zmag slovenskih skakalcev zdaj povzpela na številko 74. Čeprav je sezona še dolga, je že zdaj jasno, da ima Slovenija z Laniškom resnega kandidata za prestižno rumeno majico najboljšega. Morda se zdi evforična napoved, a osnova zanjo je realna. Napoved namreč izhaja iz dejstva, da Žaba iz leta v leto pridobiva konstantnost in zrelost ter nadgrajuje svoje skoke in dosežke.

Z izjemo slabše uvodne tekme v Wisli je Anže Lanišek odtlej vselej v ospredju. Na naslednjih štirih tekmah je dvakrat zmagal, bil drugi in četrti. Dosežki, ki rišejo nasmeh na obrazu njemu in tudi moštvenim kolegom ter strokovnemu vodstvu.

Konec novembra je v Ruki še drugič v karieri stopil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce, zdaj pa je v zbirko osvajanja tekem dodal še nemško prizorišče Titisee-Neustadt. V zgodnjih dopoldanskih urah je že moral najprej v kvalifikacijski boj in nato ob 11.45 še na tekmo. Razlog? Četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu ima na televiziji prednost, zato so urnik skakalcev zamaknili, da so dobili svoj prostor pod televizijskim soncem.

Foto: Guliverimage

A to ni zmedlo našega Laniška, tako kot ga niso iz tira vrgle slabše razmere v zraku, ki so jih imeli skakalci v drugi polovici prve serije. Če je veter skrajšal peruti vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega pokala Dawidu Kubackemu, jih je Lanišek široko razprl in po prvem "polčasu" v hrbet gledal le Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu.

Tretja Zdravljica za Laniška, največ jih je poslušal Peter Prevc

A ne za dolgo. Po drugem skoku, ki ga je sklenil s telemarkom pri daljavi 141, je dal vsem vedeti, da je spet prišel njegov čas za poslušanje Zdravljice.

Primož Peterka je edini slovenski skakalec z dvema velikima kristalnima globusoma. Foto: Vid Ponikvar

Razveselil se je tretje posamične zmage v karieri in se na večni lestvici slovenskih posamičnih zmag utrdil na petem mestu, na katerem je zdaj sam. Pred njim so občutno vodilni Peter Prevc (23 zmag), Primož Peterka (15), Primoža Ulaga (9), Robert Kranjec (7) in Domen Prevc (5).

Večna slovenska lestvica posamičnih zmag

Smučarski skakalec Posamične zmage Peter Prevc 23 Primož Peterka 15 Primož Ulaga 9 Robert Kranjec 7 Domen Prevc 5 Anže Lanišek 5

Lanišek gleda v hrbet le Kubackemu, tako po točkah kot po zaslužku

Ob njegovem uspehu lahko govorimo še o širši sliki. Lanišek je z dobrim in predvsem konstantnim ter zrelim skakanjem svetu poslal sporočilo, da ga resno zanima veliki kristalni globus, kar je v preteklosti od naših orlov uspelo le Primožu Peterki dvakrat in Petru Prevcu enkrat. Tako po zaslužku kot tudi po točkah je v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Žabo le Kubacki. Poljak je zbral 370 točk in 53 tisoč neobdavčenih švicarskih frankov, Lanišek 34 točk manj in 43.100 švicarjev.

Edina "težava" pri vsej tej pozitivni zgodbi je ta, da se selektorju Robertu Hrgoti še ni izpolnila želja izpred začetka sezone, ko je upal, da Slovenija ne bo imela le enega paradnega konja, preostali pa bi v ospredje prihajali redkeje.

Timiju Zajcu manjka še konstantnost, sicer pa kaže obrise dobrih skokov. Foto: Guliver Image

Naslednjega Slovenca najdemo na 17. mestu, na katerem je Timi Zajc. Peter Prevc je imel na tekmi v Titisee-Neustadtu smolo z razmerami v zraku in se ni uvrstil v drugo serijo, skupno pa je na 21. mestu. Lovro Kos je bil trikrat dobitnik točk in je 28., Žiga Jelar pa je po težavah z gležnjem, ki jih je imel na začetku sezone, zdaj lahko nekoliko bolj zadovoljen s petkovim 16. mestom. Skrbi nihanje Domna Prevca, ki se tokrat sploh ni prebil skozi kvalifikacijsko sito.

V soboto bo v Titisee-Neustadtu tekma mešanih ekip, v nedeljo dve posamični preizkušnji, na katerih se bo veliko pričakovalo tako od Laniška kot od najboljših slovenskih deklet, ki jih prav tako zanima oder za zmagovalke.