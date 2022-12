Odlični Anže Lanišek premalo za slovenski skok na stopničke

Zmagovalka mešane ekipne tekme v Titisee-Neustadtu je Avstrija, druga Norveška je zaostala za 26,7 točke, tretja Nemčija pa za 31,8 točke. Slovenska zasedba v postavi Anže Lanišek, Timi Zajc, Ema Klinec in Nika Križnar, ki je bila v poskusni seriji najboljša, je zasedla četrto mesto, za zmagovalnim odrom je zaostala skoraj 34 točk. Lanišek je bil edini bolj razpoložen v slovenski zasedbi, v prvi seriji je s skokom, dolgim 142,5 metra, postavil daljavo tekme, ki je potekala v zahtevni razmerah in sneženju. Ob Granerudu in Kubackemu je bil med tremi najboljšimi posamezniki tekme.

Sobota v Titisee-Neustadtu je bila rezervirana za mešano ekipno tekmo, na kateri je med desetimi ekipami sodelovala tudi slovenska. Kvartet Anže Lanišek, Timi Zajc, Ema Klinec in Nika Križnar je kotirala visoko, po skoku v poskusni seriji je bila na prvem mestu, na tekmi, ki je potekala v sneženju, pa ji ni šlo po željah.

Slovenska zasedba po nobeni skupini ni bila med prvimi tremi, na teh so se izmenjale Avstrija, Norveška in Nemčija, pa čeprav je bil Lanišek eden od boljših posameznikov na preizkušnji. S skokoma 142,5 in 132,5 bi na posamični tekmi končal med prvimi tremi, v družbi Halvorja Egnerja Graneruda in Dawida Kubackega. Možnost za to bo imel v nedeljo, ko bosta na sporedu dve posamični tekmi.

Mešana ekipna tekma, Titisee-Neustadt:

Preberite še: