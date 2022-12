Smučarski skakalci in skakalke so se iz Titisee-Neustadta vrnili s tremi uvrstitvami na zmagovalni oder. Najbolj zadovoljna s svojimi predstavami sta bila lahko Anže Lanišek (zmaga in drugo mesto) in Urša Bogataj (tretje mesto). Lanišek je vesel konstantnosti, ki ga je pripeljala v svetovni vrh, kot recept za uspeh pa izpostavlja spremembo v miselnosti, ki je prišla po olimpijskih igrah, uživanje v skokih in to, da se ne ukvarja več toliko z nekaterimi stvarmi, ki so ga včasih vrgle iz tire. Bogatajeva pa upa, da bo zdaj, ko je led s prvimi stopničkami slovenskega ženskega tabora v sezoni prebit, ekipi še bolj "zalaufalo".

Tako za skakalce kot skakalke je bila pretekli konec tedna tretja postaja svetovnega pokala Titisee-Neustadt, kjer so imeli fantje dve posamični tekmi, dekleta eno, skupaj pa so moči združili še na mešani ekipni tekmi. Na vseh posamičnih tekmah je Slovenija imela predstavnika na zmagovalnem odru - Anže Lanišek je vknjižil drugo zmago sezone in drugo mesto, Urša Bogataj je bila tretja -, na mešani ekipni preizkušnji pa je slovenska zasedba (Anže Lanišek, Timi Zajc, Nika Križnar, Ema Klinec) končala kot četrta.

Anže Lanišek je v petek vknjižil drugo posamično zmago sezone, tretjo v karieri. Foto: SloSki

Lanišek je nadaljeval konstantne predstave sezone, v kateri se je na posamičnih tekmah po uvodnem 25. mestu v Wisli podpisal pod vrhunske rezultate: 2., 1., 4., 1. in 2.

"Titisee se je lepo izšel, lepo je bilo, sploh ker je zasnežilo, zimska idila, pa še skakalnica je bila urejena na visoki ravni. Kar veliko smo skakali, petek je bil zelo dober, sobota prvi skok odlično, drugi malo manj, nedelja pa je bila pa bolj ziheraška. Vesel sem konstantnosti. Vedno govorim, da me zanima konstantnost, skozi to konstantnost sem prišel od 30., do 20. do 15. mesta, do tu, kjer sem zdaj," je na novinarski konferenci, na kateri je Smučarska zveza Slovenije podpisala novo pogodbo s sponzorjem podjetjem Mercator d.d., dejal trenutno drugi skakalec sezone svetovnega pokala Lanišek.

Ne "izsiljuje več", zdaj uživa

Na šestih posamičnih tekmah je zbral 416 točk, pred njim je le s 470 točkami le Poljak Dawid Kubacki. A brez prehitevanja, sezona se je šele začela. "Za nami je šele šest od 32 ali koliko tekem imamo. Smo na začetku, sezona bo še dolga, tako da je za razmišljanje o velikem kristalnem globusu prehitro. Upam le, da se bo sezona tako nadaljevala."

Sedmi skakalec lanske zime kot eno od pomembnejših sestavin recepta za uspeh opisuje spremembo v miselnosti, po kateri je začel uživati v skokih. "Vedno govorim, da me zanima konstantnost, skozi to konstantnost sem prišel od 30. do 20. in 15. mesta, do tu, kjer sem zdaj," pravi drugi skakalec svetovnega pokala Anže Lanišek. Foto: Vid Ponikvar

"Pred sezono so bili seveda v načrtu dobri skoki. Rezultatsko se ne obremenjujem, niti se nisem pred sezono obremenjeval s tem, ali bom prvi ali bom deseti. Rekel sem si, da me zanima le to, da v skokih uživam. To mi je najbolj pomembno. Videli smo, kaj se je zgodilo po olimpijskih igrah, kjer sem si želel kolajne, a ni šlo, v Oslu sem bil po igrah šele 23. Morda sem v preteklosti nekoliko preveč poskušal izsiljevati rezultate, a nato ugotovil, da na silo ne bo šlo, da ta pot ni prava," o preskoku, ki ga je naredil v glavi, pravi 26-letnik.

Vse manj se obremenjuje z različnimi razmerami, pogoji, stvarmi, na katere nima vpliva: "Nočem se ukvarjati zunanjimi dejavniki. V preteklosti je bilo pri meni precej tega, da so me malenkosti vrgle iz tira, tako da se zdaj poskušam malo brzdati pri teh stvareh in se osredotoči zgolj na skoke."

"Morda tako kot punce preveč izsiljujemo te stopničke, kar nas na koncu stane boljšega rezultata. Osnova je, da si zbran na izvedbo, ne pa na rezultat. Ko se še to poklopi, bomo tudi mi kot ekipa še močnejši." Foto: Anže Malovrh/STA

Hrgota: Osnova je, da si zbran na izvedbo

Naslednji trening skoki ga čakajo v Planici, tekme pa že prihajajoči konec tedna v Engelbergu, kjer bo glavni trener Robert Hrgota znova lahko računal na šesterico skakalcev. Kot pravi, se bodo o morebitni spremembi za tekmi v Švici odločili v torek ali sredo, a načeloma ekipa za Engelberg ostaja ista - Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos in Domen Prevc.

"Čestitke Anžetu. Lahko le pohvalim njegovo konstantno skakanje, ki je na zelo visoki ravni. Morda je "le en Poljak" trenutno malo boljši, a sezona je še dolga, treba je nadaljevati v tem ritmu. Tudi ostali fantje na treningih dobro skačejo, a morda tako kot punce preveč izsiljujemo te stopničke, kar nas na koncu stane boljšega rezultata. Osnova je, da si zbran na izvedbo, ne pa na rezultat. Ko se še to poklopi, bomo tudi mi kot ekipa še močnejši. Vrh je širok, morda štirje fantje odstopajo, od petega do 30. mesta pa so majhne razlike, tako da si res ne smeš privoščiti napake, sicer si lahko hitro deset mest zadaj," o svojih varovancih pravi Hrgota.

"Konkurenca je vedno močnejša in mora se ti res vse poklopiti. Meni se je včeraj poklopilo, naredila sem dva dobra skoka na tekmi. Upam, da nam bo počasi kot ekipi zalaufalo:" Foto: Guliverimage

"Upam, da je led s stopničkami prebit"

V nedeljo je imel razlog za zadovoljstvo tudi ženski skakalni tabor, ki je s tretjim mestom Bogatajeva dočakal tako želene prve stopničke sezone. "Konkurenca je vedno močnejša in mora se ti res vse poklopiti. Meni se je včeraj poklopilo, naredila sem dva dobra skoka na tekmi. Upam, da nam bo počasi kot ekipi zalaufalo," pravi dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga.

Tudi selektor ženske vrste Zoran Zupančič upa, da se bo njegovim varovankam, ki so v lanski sezoni razvadile slovensko javnost, zdaj odprlo: "Sezone nismo začeli ravno po pričakovanjih, a minuli konec tedna je bil že boljši. Upam, da je led s stopničkami prebit, da je Urša vrgla iskrico in da bo ogenj zagorel. Verjamem v punce, imajo še veliko za pokazati."

Zoran Zupančič o sezoni:

"Tudi jaz sem konstantna, sicer nisem tako visoko kot Anže, ki mu gre res vrhunsko, sem pa vseskozi okrog petega mesta. Vse se ti mora poklopiti tudi na tekmi, kjer moraš pokazati skoke s treningov. Ti niso tako slabi. Zdi se mi, da potrebujemo le nekaj samozavesti, da lahko skočimo na stopničke, kar je najbolj pomembno. Zdaj je Urša dokazala, da lahko skočimo na stopničke in zdi se mi, da bo tudi nam zdaj lažje steklo za naslednje tekme," pa pravi na petem mestu trenutno najvišje uvrščena Slovenka svetovnega pokala Nika Kiržnar.

Nika Križnar o sezoni:

Če bodo fantje svetovni pokal nadaljevali prihodnji konec tedna, pa se bodo skakalke v tekmovalni ritem svetovnega pokala vrnile 27. decembra na Silvestrski turneji, ki se bo začela v Beljaku, končala pa 1. januarja na Ljubnem ob Savinji.

Še pred tem skakalke in skakalce 21. decembra čaka državno prvenstvo v Planici. Naslova prvakov bosta na Bloudkovi velikanki branila Timi Zajc in Urša Bogataj.