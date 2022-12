Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec prve posamične tekme v švicarskem Engelbergu je Anže Lanišek, ki slavi še tretjo zmago te sezone. V finalu je za slog prejel dve 20-ici. Na drugem mestu je s 3,3 točkami zaostanka končal Dawid Kubacki, tretji je bil še en Poljak Piotr Zyla. Slovenci so poskrbeli za lep ekipni uspeh, prav vseh šest je dobilo točke, štirje so bili med prvo 16-erico. V nedeljo bo ob 12.30 še zadnja tekma svetovnega pokala pred 71. novoletno turnejo, ki se bo začela 28. decembra.

Najboljši slovenski smučarski skakalec te sezone in eden najboljših v svetovnem pokalu Anže Lanišek je v Engelberg pripotoval na krilih zmage in drugega mesta na tekmi v Titisee-Neustadtu v Nemčiji, v Švici pa nadaljeval z izjemnim predstavami.

Da bo še na četrtem zaporednem prizorišču v boju za zmago, je bilo jasno že po prvi seriji, v kateri je pristal pri 139,5 metrih, kar je zadostovalo za drugo mesto. Za vodilnim Dawidom Kubackim, ki je zmogel pol metra manj, je zaostajal le pol točke. Na tretjem mestu pa je bil še en Poljak Piotr Zyla, ki se je podpisal pod najdaljši skok prve serije (141), a je skakal z enega zaletnega mesta višje. Zyla je za vodilnim rojakom zaostaja 8,2 točke.

Trojica je ostala na prvih treh mestih tudi po finalnem skoku, a se nekoliko premešala. Zyla je pristal pri 139 metrih in si zagotovil stopničke. Takoj za njim je do 142 metrov zajadral Lanišek, znova prejel izjemno lepe ocene, tudi dve 20-ici, in naredil velik korak k novi zmagi. Finalnih 140 metrov Kubackega je bilo premalo za zmago, Poljak je tokrat za 3,3 točke zaostal za 26-letnim skakalcem iz Mengša, ki se je Kubackemu v skupnem seštevku približal na 34 točk.

Ne želi prehitevati: O novoletni turneji bomo govorili, ko bo čas

"Če v Neustadu nisem bil povsem zadovoljen s svojim skakanjem, pa sem si tu rekel, da gremo po zmago. Prikazal sem dva dobra skoka. Hvaležen sem za vso podporo, ki jo dobivam, tako v ekipi kot od doma. Zdaj bo nekaj malega časa za regeneracijo, jutri paše ena tekma. Nadejamo se novega dobrega rezultata," je po četrti zmagi v karieri v prvi izjavi za Eurosport dejal Lanišek. O novoletni turneji še ni želel razpredati. "Najprej jutri tekma, nato imamo še državno prvenstvo, potem pa bomo govorili o novoletni turneji," je dodal.

Nasmejan je bil v prvi izjavi tudi glavni trener Robert Hrgota. "Kakšna je bila razlika med Anžetom in Dawidom? 3,3 točke (smeh, op. a.). Anže je bil odličen. Včeraj smo imeli v kvalifikacijah kot ekipa morda malo težav, a smo vse skupaj prespali, danes je bil odličen dan za nas, sploh za Anžeta. Vrh svetovnega pokala je širok. Ne smeš si privoščiti prevelike napake, saj te ta lahko stane zdrsa izven deseterice. Obeta se zelo zanimiva novoletna turneja."

Lep ekipni uspeh Slovencev

Ne le Lanišek, izkazali so se tudi drugi varovanci Hrgote. Timi Zajc je v finalu pridobil eno mesto in z devetim mestom vknjižil najboljši rezultat sezone. Tudi Žiga Jelar je skočil do svoje najboljše uvrstitve tekmovalnega obdobja, zasedel je 12. mesto. Tudi 16. Domen Prevc tako visoko v tej sezoni še ni bil. Lovro Kos je s finalnim skokom napredoval z 21. na 19. mesto, Peter Prevc pa je bil 26.

V nedeljo generalka pred novoletno turnejo

V nedeljo v Švici sledi še ena posamična tekma. Začela se bo ob 12.30, ob 11. uri bodo kvalifikacije. To bo zadnja tekma svetovnega pokala pred začetkom prvega vrhunca sezone, 71. novoletne turneje, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu. Slovenske skakalec prihodnjo sredo čaka še državno prvenstvo v Planici.

Engelberg, posamična tekma:

Zajc najdaljši v poskusni seriji S poskusnim skokom je najbolje opravil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je za las prehitel Avstrijca Manuela Fettnerja, za tri točke je zaostal Poljak Piotr Zyla. Vodilni v skupnem seštevku Dawid Kubacki je bil peti, tik za njim pa z najdaljšim skokom poskusne serija - 138 metrov - Timi Zajc. Po njegovem skoku so znižali zaletišče za eno mesto. Lanišek je bil 9., Domen Prevc 15., Jelar 19., Peter Prevc 22., Kos pa 47.

