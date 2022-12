Tisti večer v letu, ko športnike vidimo v drugačni luči #foto

Prireditev Športnik leta, ki so ga člani Društva novinarjev Slovenije letos pripravili že 55., je tudi priložnost za vzpostavljanje in negovanje prijateljskih vezi med športniki. Na fotografiji so Cene Prevc, Janja Garnbret in Toni Vodišek med pogovorom.

Prireditev Športnik leta, ki so ga člani Društva novinarjev Slovenije letos pripravili že 55., je tudi priložnost za vzpostavljanje in negovanje prijateljskih vezi med športniki. Na fotografiji so Cene Prevc, Janja Garnbret in Toni Vodišek med pogovorom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Iztekajoče se leto 2022 je bilo še eno izjemno leto za slovenski šport. Po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) so ga najbolj zaznamovali smučarska skakalka Urša Bogataj, atlet Kristjan Čeh in zlata mešana ekipa v smučarskih skokih iz Pekinga, ki so jo ob Bogatajevi sestavljali Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc. Golfistka Pia Babnik je bila izbrana za najobetavnejšo športno osebnost leta, nagrado za fair play pa je pripadel biatlonski navezi − biatlonki Poloni Klemenčič in fizioterapevtki Uli Hafner. Neformalni del prireditve Športnik leta je tudi priložnost za spoznavanje športnikov v drugačni luči.

Urša Bogataj je postala prva smučarska skakalka z nazivom športnice leta. Za 27-letnico je sijajno leto 2022. Osvojila je dve zlati olimpijski kolajni − v Pekingu je slavila tako na posamični tekmi kot na tekmi mešanih ekip, ki je bila sploh prvič na sporedu olimpijskih iger −, v svetovnem pokalu, v katerem vztraja že od njegovega krsta v decembru 2011, pa je dočakala premierno zmago in kar 14-krat stopila na zmagovalnem odru. V seštevku zime je končala na tretjem mestu in izdatno pomagala slovenski ženski ekipi, da je sploh prvič v zgodovini zmagala v pokalu narodov.

"Nikoli v prejšnjih letih nisem mislila, da bi mi lahko to kdaj uspelo. Zelo sem vesela, da sem lahko del takšnih profesionalnih športnikov," je bila po podelitvi zadovoljna sveže pečena športnica Slovenije. V izboru je prejela 231 točk. Pri sistemu glasovanja je 1. mesto prineslo tri točke, drugo mesto dve in tretje mesto eno točko.

Fotogalerija z modre preproge na prireditvi Športnik leta (foto: Grega Valančič/Sportida):

Janja Garnbret je letos po izboru slovenskih športnih novinarjev osvojila drugo mesto. Najboljša plezalka sveta je znova pisala zgodovino. Korošica je osrednji cilj sezone, evropsko prvenstvo v Münchnu, opravila v svojem slogu − zmagovito. Pobrala je vse, kar se je pobrati dalo, postala je evropska prvakinja v vseh treh kategorijah: v težavnostnem in balvanskem plezanju ter kombinaciji, le hitrostno plezanje je prepustila drugi tekmovalki. Garnbretova je dodala še zmago v seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, njen najslabši rezultat v letu 2022 pa je drugo mesto (!). 23-letnica je po treh nazivih Športnice leta (2018, 2019, 2021) tokrat zasedla drugo mesto.

Janja Garnbret s trenerjem Gorazdom Hrenom Foto: Grega Valančič/Sportida

Na tretjem mestu je znova končala smučarska skakalka Nika Križnar. Vselej nasmejana 22-letnica je na olimpijskih igrah osvojila bronasto odličje na posamični tekmi in zlato na mešani ekipni tekmi, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je zaostala le za Marito Kramer. Zaradi bolezni je njeno priznanje prevzel njen trener Zoran Zupančič.

Športniki na še zadnjem sprejemu pri predsedniku Borutu Pahorju (foto: Grega Valančič/Sportida)

Prvič po letu 2009, ko je Primož Kozmus odnesel še tretjo zaporedno lovoriko za Športnika leta, je laskavi naziv prejel atlet. Metalec diska Kristjan Čeh je bil v letu 2022 na drugi ravni kot njegovi konkurenti. 21 tekem, 19 zmag, naslov svetovnega prvaka, naslov evropskega podprvaka, zmagovalec skupnega seštevka diamantne lige, najslabša uvrstitev tretje mesto so zadostni razlogi, da je na glasovanju prejel največ glasov, 174 točk.

"Občutki so fenomenalni," je povedal po prejemu priznanja. "Pred leti si nisem mislil, da bi sploh lahko dobil to nagrado. Tudi ko sem pred dvema letoma dobil nagrado za mlado športno osebnost leta, si nisem mislil, da bi lahko kdaj tako hitro dobil tudi to," je po prejetju nagrade dejal Čeh. Na prireditvi ga je spremljala njegova partnerka, estonska metalka kladiva Anna Maria Orel.

Športnik leta 2022 Kristjan Čeh s partnerico, estonsko metalko kladiva Anno Mario Orel Foto: Grega Valančič/Sportida

Na drugem mestu je s 141 glasovi končala številka ena na kolesarski svetovni lestvici − Tadej Pogačar, ki je v 2022 slavil 16 zmag, tudi tri etapne na dirki vseh dirk Tour de France. Na francoski pentlji je zasedel drugo mesto in bil najboljši mladi kolesar. Tudi tokrat je nagrado v njegovem imenu prevzel njegov oče Mirko Pogačar, ki se je pošalil, da si v prihodnje želi spremembo termina prireditve, da bi Tadej nagrado lahko enkrat prevzel sam. Vedno je namreč v tem terminu na klubskih pripravah. Tudi mama Marjeta Pogačar razmišlja podobno.

"Niti ni tako hudo, če midva prideva po nagrado, pravzaprav sva počaščena, da je prejel novo nagrado. Bi pa bilo lepo, če bi kdaj tudi sam lahko prišel ponjo in doživel prireditev. Z leti sva se navadila, da je veliko odsoten. Zavedava se, da kot starša ne moreva imeti vseh otrok vseskozi ob sebi. Otroci odrastejo, imajo svoje življenje, pri profesionalnih športnikih pa je sploh tako, da so veliko zdoma. Na začetku je bilo težko, ker je bil res še zelo mlad, ko je odšel od doma, zdaj pa smo se tega ritma že navadili. Sva pa zelo vesela, da je našel Urško, s katero se odlično razumeta. Popolnoma jima zaupava. Vesela sva, da sta tak par, kot sta, da se spodbujata in si stojita ob strani."

Alpski smučar Žan Kranjec je domov odnesel kipec za 3. mesto v izboru športnik leta in olimpijsko plamenico za 3. mesto na olimpijskih igrah v Pekingu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izjemna finalna veleslalomska vožnja na olimpijskih igrah na Kitajskem je tretjega v razglasitvi športnika leta 2022, Žana Kranjca, izstrelila z osmega mesta do naslova olimpijskega podprvaka. Po 38 letih in Juretu Franku je Slovenec znova osvojil veleslalomsko olimpijsko kolajno v moški konkurenci. V izboru za športnika leta je prejel 119 glasov, na dosežek pa je bil zelo ponosen. "To, da sem pristal na tretjem mestu med toliko uspešnimi slovenskimi športniki, se mi zdi izjemen dosežek. Vendarle gre za velezvezdnike, ki dosegajo vrhunske rezultate," je povedal Kranjec.

Za glasbeni točki je poskrbela zasedba Lačnega Franza z Zoranom Predinom na čelu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko pridemo do ekipe leta, igra eno od glavnih vlog znova športnica leta Bogatajeva. Ta je v družbi Križnarjeve, mladostnega Timija Zajca in kapetana Petra Prevca na premierni olimpijski tekmi mešanih ekip deklasirala konkurenco. Slovenci so olimpijski prvaki postali z več kot 110 točkami prednosti in prepričali člane DŠNS, da so jim namenili največ glasov.

Druga je bila, tako kot lani, moška odbojkarska reprezentanca, ki je septembra s četrtim mestom na svetovnem prvenstvu poskrbela za največji uspeh slovenske moške reprezentančne odbojke.

Bogdanu Gabrovcu, ki se mu bo 16. decembra iztekel drugi štiriletni mandat, izreklo zahvalo za opravljeno delo in dobro sodelovanje.



Foto: Grega Valančič/Sportida DŠNS je na slovesnosti predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki se mu bo 16. decembra iztekel drugi štiriletni mandat, izreklo zahvalo za opravljeno delo in dobro sodelovanje.

Golfistka Pia Babnik je bila razglašena za najobetavnejšo mlado športno osebnost, s čimer se je pridružila odbojkarju Roku Možiču, Pogačarju, Luki Dončiću, Janji Garnbret, Timu Gajserju in drugim, ki so pred njo osvojili ta naziv in se že vpisali v zgodovino slovenskega in svetovnega športa.

Golfistka Pia Babnik je prejela priznanje za obetavno športno osebnost leta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nagrada za fair play je na slavnostni večer pripadla fizioterapevtki Uli Hafner in biatlonki Poloni Klemenčič, ki sta norveški mešani štafeti z najdbo manjkajočega dela na puški trikratne olimpijske prvakinje Marte Olsbu Roiseland pomagali do olimpijskega zlata. Norvežanka se jima je za pomoč še enkrat zahvalila v videoizjavi:

Deskarka Gloria Kotnik s priznanjem Olimpijskega komiteja Slovenije Foto: Grega Valančič/Sportida Na slavnostni prireditvi so podelili tudi plamenice Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg Bogatajeve, Križnarjeve, Lovra Kosa, Ceneta in Petra Prevca ter Timija Zajca, trenerjev Roberta Hrgote in Zorana Zupančiča, Žana Kranjca in Klemena Berganta so jih prejeli še Aco Sitar, trener Glorie Kotnik, in Kotnikova, ki je po rahli zmešnjavi na odru sprva ostala brez priznanja, a ji ga pozneje organizatorjem le uspelo izročiti. Priznanji bi morala prejeti tudi deskar Tim Mastnak in njegov oče ter trener Robert Mastnak, ki pa sta že na naslednji postaji svetovnega pokala v Dolomitih in se prireditve nista udeležila.



Deskarka Gloria Kotnik s priznanjem Olimpijskega komiteja Slovenije Foto: Grega Valančič/Sportida Na slavnostni prireditvi so podelili tudi plamenice Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg Bogatajeve, Križnarjeve,in Petra Prevca ter, trenerjevininso jih prejeli še, trener Glorie Kotnik, in, ki je po rahli zmešnjavi na odru sprva ostala brez priznanja, a ji ga pozneje organizatorjem le uspelo izročiti. Priznanji bi morala prejeti tudi deskarin njegov oče ter trenerki pa sta že na naslednji postaji svetovnega pokala v Dolomitih in se prireditve nista udeležila.

Na proslavi so se spomnili tudi velikanov iz prvega obdobja samostojne Slovenije, ki so podelili priznanja naslednikom. Med nekdanjimi izjemnimi športniki so bili na odru atletinja Brigita Bukovec, veslač Iztok Čop, kajakaš Andraž Vehovar, rokometaša Tanja Polajnar in Rolando Pušnik, skakalec Franci Petek, telovadec Lojze Kolman in košarkarja Sabina Felc ter Peter Vilfan.

Prireditev, ki jo je prenašala nacionalna televizija, je režirala Urška Žnidaršič, za sceno je poskrbel Ivo Koritnik, portrete letošnjih dobitnikov je izdelala nekdanja košarkarica Danica Nana Guberinič, za videovsebine na zaslonih pa je skrbel Miha Mramor.