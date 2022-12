Novoletne turneje za skakalke pred 2024/25 ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premiera novoletne turneje za ženske je bila po aprilskem dogovoru med nemško, avstrijsko in Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) predvidena že v prihodnji sezoni, a je še ne bo.

Premiera novoletne turneje za ženske je bila po aprilskem dogovoru med nemško, avstrijsko in Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) predvidena že v prihodnji sezoni, a je še ne bo. Foto: Guliverimage

Čeprav so organizatorji sprva računali, da bi se smučarskim skakalcem, ki jih to zimo čaka že 71. izvedba tradicionalne novoletne turneje štirih skakalnic - Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen -, že v sezoni 2023/24 pridružile tudi skakalke, to ne bo mogoče.

Premiera novoletne turneje za ženske je bila po aprilskem dogovoru med nemško, avstrijsko in Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) predvidena že v prihodnji sezoni.

Predsednica avstrijske zveze Stadlober je dejala, da je trenutno treba upoštevati "številne dejavnike, ki ne omogočajo zgodnejše uvedbe".

Smučarske skakalke tako tudi letos čaka silvestrska turneja, boj za zlato sovo, ki bo prvič na dveh prizoriščih. Silvestrska turneja se bo letos z dvema tekmama začela v Beljaku in nato nadaljevala na Ljubnem, kjer bosta v tradicionalno najboljši postojanki ženske sezone svetovnega pokala še dve tekmi.