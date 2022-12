Na vse ali nič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši letalec pretekle sezone Žiga Jelar je v zadnjem obdobju dvignil raven skakanja in dal vedeti, da so težave z gležnjem že zgodovina. Veseli se naslednjih izzivov, veseli se pritiska, ki jih prinašajo vrhunci, zato gre na novoletno turnejo optimistično.

Verjetno ste zadovoljni, da se vam v zadnjem obdobju stvari obračajo v pozitivno smer.

Sploh po Wisli so se začele stvari obračati navzgor. Kot sem načrtoval. Sezona je dolga. Morda sem se po težavah z gležnjem sprva še nekoliko lovil. Po vsaki tekmi se pokažejo nove dobre stvari. Zelo sem zadovoljen, da ohranjam mirnost in se ne zaletavam. Biti štirikrat zapored med dvajsetimi je dober občutek. Da sem konstantno zraven. V kvalifikacijah sem morda naredil še kakšen boljši skok, ki ga bo treba prestaviti na tekmo in se boriti za top deseterico ter potem še naprej.

Težave z gležnjem so zgodovina?

Nimam jih več. Že takrat nisem imel toliko nevšečnosti. Bolj je to, ker se podrejo občutki zaradi daljše odsotnosti s skakalnice. Zaradi rehabilitacije se spremeni način treninga. Vse skupaj vpliva na mikroobčutke, ali si na koncu pri vrhu ali sploh nisi med trideseterico.

V pretekli sezoni je bil najboljši letalec in je osvojil mali kristalni globus. Foto: Sportida

Naslednje poglavje je prestižna novoletna turneja. Kako jo vi občutite? Čeprav je tekma kot tekma, je vendarle bistveno več vrveža okoli njih, ki ga prinese ta turneja.

Zelo se je veselim. Veselim se tekem, kjer je veliko navijačev, kjer je pritisk. Da tekmuješ na višji ravni. Velikih tekem sem vedno zelo vesel. Same lepe stvari lahko povem o prihajajoči novoletni turneji.

Imate potem radi pritisk?

Rad ga imam. Mislim, da sem zelo močan, ko pride pritisk. Da odstopim od drugih. Morda sem na začetku sezone, zlasti v Wisli, pogrešal ta pravi vrvež smučarskih skokov, ker ni bilo snega, niti navijačev, ki v Wisli sicer so.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Imate kakšno posebno pripravo, da ste tako sproščeni, ko je veliko pritiska?

Niti ne. Glasba me še vedno odpelje. Če se želim umiriti, poslušam mirno glasbo. Če se želim motivirati, potem poslušam takšno, da me povzdigne.

Kaj sploh želite od novoletne turneje? Dokazali ste si že, da lahko celotno sezono izpeljete brez večjih padcev, kar je izziv pri vsakem skakalcu – biti konstanten pri osmih skokih na štirih prizoriščih v tako kratkem obdobju.

Želim si stopnjevati skoke, kot sem zdaj. Rad bi bil stabilen. Da ne bo vzponov in padcev. Ko postaneš stabilen, se poveča samozavest in greš z zagonom v naslednjo tekmo. Bolj si sproščen, več si drzneš. Ob koncu pretekle sezone sem spoznal, da ne bi bil tam, kjer sem bil, če ne bi tvegal. Tudi letos naredim na tekmah v glavi preskok višje in grem na vse ali nič.