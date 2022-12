Vseh šest slovenskih orlov z vozovnico, Timi Zajc pa je navdušil

Timi Zajc je bil torej najboljši Slovenec v kvalifikacijah za prvo tekmo novoletne turneje, vseh šest pa si je priborilo vozovnico zanjo. Naš najboljši skakalec v tej zimi Anže Lanišek je imel 12. dosežek kvalifikacij, Peter Prevc 15., Lovro Kos 28., Žiga Jelar 40. in Domen Prevc 41.

Novoletna turneja, kvalifikacije, Oberstdorf:

Kos najdaljši na obeh treningih

Lovro Kos Foto: Reuters Uvodni trening je pripadel Halvorju Egnerju Granerudu, ki je pristal pri 137 metrih in za 6,9 točke prehitel drugega Dawida Kubackega (130,5). Na tretjem mestu je končal Anže Lanišek, ki je v zahtevnih razmerah skočil 130 metrov in za Granerudom zaostal 7,6 točke. Na četrtem mestu je bil Lovro Kos, ki je pristal pri daljavi treninga 137 metrih. Timi Zajc (124) je bil 17., Žiga Jelar (130,5) 19., Domen Prevc (117,5) 27., Peter Prevc (118) 36.

Kos je tudi na drugem treningu skočil odlično, kar 139 metrov, kar je bila daljava drugega treninga, a so najboljši skakali z dveh zaletnih mest nižje. Na drugem treningu je 23-letnik zasedel tretje mesto. Prvi je bil Kubacki (138,5), s 4,7 točka zaostanka je bila drugi Michael Hyboeck, Kos pa je zaostal šest točk. Lanišek (132) je končal na 5. mestu, Peter Prevc (124) na 15., Jelar (129,5) na 16., Domen Prevc (128) pa na 24. mestu.

Začela se je 71. turneja štirih skakalnic

Leta 1997 in 2016 so se slovenski ljubitelji smučarskih skokov veselili podvigov Primoža Peterke in Petra Prevca, ki sta osvojila turnejo štirih skakalnic. Pri mlajšemu Petru je malenkostno zmanjkalo, da bi kot drugi Zemljan skočil do pokra zmag, a mu je veter ravno na prvi postojanki v Oberstdorfu vzel zmago.

Lani je zlatega orla še drugič osvojil Rjoju Kobajaši. Foto: Guliverimage Lani je na jubilejni turneji končno zmago in zlatega orla še drugič v karieri osvojil Japonec Rjoju Kobajaši, ki pa letos vsaj po dozdajšnjih dosežkih ni med glavnimi favoriti za glavno nagrado. Tokrat je največ oči uprtih v vodilnega moža svetovnega pokala Dawida Kubackega, ki je na osmih posamičnih tekmah svetovnega pokala zmagal štirikrat. Poljak dobro ve, kako je osvojiti zlatega orla, saj mu je ta podvig uspel pred tremi leti.

Eden glavnih izzivalcev 32-letnega Poljaka bo najboljši Slovenec to zimo Anže Lanišek, sicer drugi skakalec skupnega seštevka, ki se v tej sezoni lahko pohvali s tremi posamičnimi zmagami.

Največ zmag na novoletni turneji

5 Janne Ahonen 1998–99, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08 4 Jens Weissflog 1983–84, 1984–85, 1990–91, 1995–96 3 Helmut Recknagel 1957–58, 1958–59, 1960–61 Bjørn Wirkola 1966–67, 1967–68, 1968–69 Kamil Stoch 2016–17, 2017–18, 2020–21 2 Veikko Kankkonen 1963–64, 1965–66 Jochen Danneberg 1975–76, 1976–77 Hubert Neuper 1979–80, 1980–81 Matti Nykänen 1982–83, 1987–88 Ernst Vettori 1985–86, 1986–87 Andreas Goldberger 1992–93, 1994–95 Gregor Schlierenzauer 2011–12, 2012–13 Rjoju Kobajaši 2018–19, 2021–22

Nemci že vse od leta 2002 čakajo na novega junaka, vendar so vselej ostali praznih rok. Računajo, da bi lahko letos Karl Geiger naredil ta preskok na vrh in se zapisal v zgodovino. Svoje adute imajo tudi številčni Norvežani. Halvor Egner Granerud je bil na uvodu v sezono najbolj razpoložen, čaka pa se še na vzpon Mariusa Lindvika. Zanimivo bo videti, s kakšnimi metki bo streljal Avstrijec Stefan Kraft, ki je turnejo osvojil leta 2015. Poljaki upe polagajo še na dvakratnega zmagovalca Kamila Stocha in sproščenega Piotra Zylo.

Trenutno najboljša skakalca zime. Foto: Guliverimage

"Ohraniti konstantnost"

"Novoletno turnejo moramo mi še malo osvojiti. Zadnja leta nam je turneja delala kar precej preglavic. Lani je bil le Lovro tisti, ki se je res boril za najvišja mesta. Ostali smo bili toplo-hladno iz dneva v dan. Kakšen dan je bil zelo dober, kakšen dan slabši. Upam, da bom to konstantnost, ki sem jo imel v prvem delu sezone, uspešno prenesel tudi na novoletno turnejo, in da bom v svojih skokih užival" je pred turnejo dejal Lanišek.

"Vsako tekmo želimo, če ne zmagati, pa biti najbližje vrhu, na novoletni turneji ne bo nič drugače. Želimo si, da bi Anže ohranil to raven skokov, ki jo kaže že vso sezono, in da se mu ostali fantje pridružijo. Bo pa zahtevna turneja, dolga, osem skokov za skupno zmago ...," pa pravi glavni trener Robert Hrgota.

Spored 71. novoletne turneje Oberstdorf 28. december

16.30 kvalifikacije 29. december

16.30 prva serija Garmisch-Partenkirchen 31. december

14.00 kvalifikacije 1. januar

14.00 prva serija Innsbruck 3. januar

13.30 kvalifikacije 4. januar

13.30 prva serija Bischofshofen 5. januar

16.30 kvalifikacije 6. januar

16.30 prva serija

