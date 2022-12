Poljaki z glavnim orožjem niso želeli tvegati, Stoch ubranil naslov

Dan zatem ko so v Planici postali znani slovenski zimski državni prvaki v smučarskih skokih, so državnega prvaka dobili tudi Poljaki. V Wisli so pričakovali zmago vodilnega moža svetovnega pokala Dawida Kubackega, a je ta zbolel in na koncu ni skakal. Poljski prvak je tako znova postal Kamil Stoch.