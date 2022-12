Norveške zvezdnice na prvi vrhunec v Slovenijo ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena od najuspešnejših smučarskih skakalk zadnjih let Maren Lundby se je po težavah s čezmerno telesno težo, zaradi katerih je izpustila celotno olimpijsko sezono, pred dobrim mesecem vrnila na tekme svetovnega pokala. Skakala je le v Wisli in Lillehammerju, nato pa si znova vzela tekmovalni premor.

Kot je napovedala še pred drugo postajo, se bo raje posvetila treningom in se osredotočila na največja vrhunca sezone – svetovno nordijsko prvenstvo, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem prihodnje leto v Planici, in norveško turnejo Raw-Air.

28-letnica bo tako izpustila prihajajočo silvestrsko turnejo, ki bo letos potekala na dveh prizoriščih. Boj za zlato sovo se bo začel 27. decembra v Beljaku s kvalifikacijami, končal pa 1. januarja prihodnje leto na Ljubnem ob Savinji.

Norveško šesterico sestavljajo Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Thea Minyan Bjoerseth, Nora Midtsundstad, Ingvild Synnøve Midtskogen in Kjersti Græsli, ki bo debitirala v svetovnem pokalu.