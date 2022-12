Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tej skakalni zimi ste vstopili v nekoliko drugačne vode. Z izjemo uvodne tekme slabši kot četrti niste bili. Zmagali ste trikrat, ob tem bili še ravno tolikokrat na zmagovalnem odru. V skupnem seštevku svetovnega pokala ste na drugem mestu. Pred vami je le Poljak Dawid Kubacki. Kaj se je pri vas spremenilo, da se je zgodila takšna nadgradnja?

Na treningu smo dodali, kar je lani manjkalo. Pogovorili smo se. Trenerji so podali svoje videnje, jaz svojega in naredili smo načrt. Gre, kot sem si želel. Zelo sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal v prvem obdobju.

Pred vami je prestižna novoletna turneja. Nanjo boste prišli kot eden od glavnih favoritov za zlatega orla. Ali je zdajšnje drugo mesto breme ali sprostitev?

Pritisk je privilegij. Da prideš do tega, kot je že rekel Doc Rivers, se moraš zavedati, da si nekaj naredil. Pritisk je bolj za mame samohranilke, ki morajo preživljati otroke. Ki nimajo denarja za osnovne življenjske stvari. Jaz imam privilegij, da sem tu, kjer sem. Da uživam v tem, kar delam. Da imam takšno podporo. Zelo hvaležen sem svoji ekipi doma, reprezentanci in navijačem.

Nedavno se je končalo svetovno nogometno prvenstvo, na katerem smo videli, kako se nogometaši veselijo ob doseganju golov. Kakšni občutki vas prevevajo, ko vam uspe dolg skok s telemarkom?

Mene tudi odpre. Preprosto kričim, ko naredim tisti skok. V nedeljo v Engelbergu je bil na primer takšen. Zlasti, ker sem prvega izvedel malce slabše. Napaka je bila, ker sem bil preveč agresiven. Zadovoljen sem, da sem se potem znal zbrati. Vedno so me učili, da se zmaguje v radiusu s telemarkom. V Ruki sem vedel, da ga je treba "zalimati". Na treningu sem videl, da je mogoče normalno pristati.

In ko pri sodniških ocenah zagledate dvajsetice, mora biti verjetno še toliko lepše?

Zdi se mi, da sem si jih drugi dan celo malce bolj zaslužil kot prvi dan. Prvi dan ni bilo vse povsem čisto, če gledam z moje perspektive. Morda je bilo to poplačilo za Kuusamo, ko telemarka niti premaknil nisem.

Kako se počuti skakalec, ko mu vse gre kot po maslu?

Preprosto uživaš. Še vedno se natanko zavedaš, kaj moraš narediti, kako narediti. Tudi če ti kakšen skok kdaj ne uspe, se znaš vrniti ali dobiš pravo informacijo, kje si zgrešil.

Ali se kaj ozirate za Kubackim, ki je v skupnem seštevku pred vami 74 točk?

Zbran sem le nase. Zdi se mi, da sem se v preteklosti preveč oziral na preostale in gledal naokoli. Zdaj tega ne želim. Mislim, da mi gre kar dobro.

Kaj bo ključno za novoletno turnejo? Čeprav so tekme le tekme, pa je vendarle prisotna draž, prestiž. Kako drugačen je za vas začetek turneje?

Ne vem natanko. To moramo še malce osvojiti. Novoletna turneja nam je povzročala kar nekaj preglavic. Lani je bil na primer le Lovro Kos tisti, ki se je boril za najvišja mesta. Preostali smo bili toplo-hladni. Nekatere dni smo bili zelo dobri, druge slabi. Upam, da bom stalnost, ki jo imam v prvem obdobju, prenesel na novoletno turnejo in na njej užival.