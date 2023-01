Eva Urevc spet izjemna: To je bila odlična tekma

Za Katharino Hennig, ki je dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu in šeste posamične stopničke zmagovalnega odra, je bila druga Švedinja Frida Karlsson s sedmimi desetinkami zaostanka, še eno več je na tretjem mestu zaostala Finka Kerttu Niskanen.

Eva Urevc: Jutri bom zagotovo dala svoj maksimum. A to bo psihična tekma in sploh ne vem kaj pričakovati. Foto: Guliverimage

“Glede na to, da sem že kar malo utrujena, moram reči, da je bila to odlična tekma. Mogoče bi se spet dalo biti kakšno mesto boljša, ampak, če povzamem celotno tekmo, je bilo kar po mojih pričakovanjih. Svoj zastavljeni cilj sem izpolnila. Gremo še na zadnjo etapo in potem sledi zaslužen počitek. Jutri bom zagotovo dala svoj maksimum. A to bo psihična tekma in sploh ne vem kaj pričakovati. Zadovoljna bom z rezultatom kot bo, če bom vedela, da sem dala vse od sebe in to bo velik plus. Za enkrat se počutim v redu in že kar nestrpno pričakujem jutrišnji vzpon.”

Ob 13.30 bodo na 15 km klasično s skupinskim startom nastopili še tekači brez slovenske udeležbe, saj je Miha Šimenc že po petkovem sprintu predčasno sklenil turnejo Tour de ski. Zadnja tekma te prestižne serije v sezoni bo v nedeljo in se bo končala z zahtevnim vzponom na Alpe Cermis.

* Izidi, 15. km klasično zasledobvalno:

- ženske:

1. Katharina Hennig (Nem) 44:26,7

2. Frida Karlsson (Šve) +0,7

3. Kerttu Niskanen (Fin) 0,8

...

12. Eva Urevc (Slo) 42,7

35. Anja Mandeljc (Slo) 4:10,6

... - novoletna turneja (6):

1. Frida Karlsson (Šve 2:31:16

2. Tiril Udnes Weng (Nor) +1:12

3. Kerttu Niskanen (Fin) 1:37

...

11. Eva Urevc (Slo) 5:10

33. Anja Mandeljc (Slo) 10:46 - vrstni red v svetovnem pokalu (16/31):

1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1151 točk

2. Frida Karlsson (Šve) 844

3. Krista Parmakoski (Fin) 792

...

23. Eva Urevc (Slo) 334

62. Anja Mandeljc (Slo) 100

109. Neža Žerjav (Slo) 8

