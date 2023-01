Eva Urevc in Miha Šimenc obstala v četrtfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eva Urevc je v izločilne boje napredovala z 20. časom, v svoji skupini je nato zasedla peto mesto in ostala brez polfinala. Foto: Guliverimage

Slovenska smučarska tekačica Eva Urevc je v kvalifikacijah sprinterske tekme za svetovni pokal v smučarskem teku v Val di Fiemmeju zasedla 20. mesto in se uvrstila v izločilne boje. Iz teh ji ni uspelo napredovati v polfinale. Tudi v moški konkurenci je tekel en Slovenec, Miha Šimenc je zasedel šesto mesto v svoji skupini.

Urevčeva je nastopila v skupini z Norvežankama Tiril Udnes Weng in Heidi Weng, Nemko Katharino Hennig, Finko Anne Kyllönen in Kanadčanko Katherine Stewart-Jones. S tekmicami se je dolgo dobro kosala, a na koncu ji je zmanjkalo moči, zasedla je peto mesto svoje skupine in ostala brez polfinala. Anja Mandeljc, druga Slovenka, je bila 42. (+17,27) med 44 uvrščenimi.

Prepočasen za polfinale je bil tudi edini Slovenec Miha Šimenc. V kvalifikacijah je dosegel 25. čas, nato pa v svoji skupini zasedel šesto mesto.