Norveško zmagoslavje v Švici, Eva Urevc napredovala v seštevku turneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

tour de ski, smučarski tek (ž in m), 10 km klasično, Müstair

Norvežana Tiril Udnes Weng in Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagala na tekmi smučarskih tekačic in tekačev v švicarskem Müstairju na 10 km klasično s skupinskim startom. Weng je s tem je po drugi tekmi prevzela vodstvo na novoletni turneji, prva pa je tudi skupno v pokalu. Klaebo je na drugi novoletni tekmi dosegel drugo zmago.

Na prvi tekmi v letu 2023 je bila druga Finka Kerttu Niskanen s štirimi desetinkami zaostanka, Švedinja Frida Karlsson je na tretjem mestu zaostala 0,6 sekunde. Na 33. mestu je bila najboljša Slovenka Eva Urevc (+2:18,8), 51. je bila med 67 uvrščenimi druga Slovenka Anja Mandeljc (+3:05,4).

Po 44. mestu na sprintu je na 10 km precej bolje nastopila Eva Urevc in napredovala v razvrstitvi. "Včerajšnja tekma ni bila po mojih pričakovanjih, daleč od tega. Čim prej jo želim pozabiti. Bil je bil moj slab dan, malo je vplivala tudi nadmorska višina verjetno. Danes pa je novo leto, nova tekma in sem kar zadovoljna z nastopom," je najboljša Slovenka povedala po tekmi.

Eva Urevc je bila 33. Foto: Guliverimage

Švicarka Nadine Fähndrich je po zmagi na sprinterski tekmi na zadnji dan 2022 vodila tudi na turneji Tour de ski, a je nazadovala na skupno osmo mesto. Za Weng je pred naslednji tekmo v torek v Oberstdorfu Kerttu Niskanen, tretja Frida Karlsson, vse tri pa imajo sicer isti čas. Na 33. mestu je Eva Urevc (+2:19).

Weng je še povečala vodstvo v pokalu, po 12 tekmah sezone ima 975 točk, druga je po 30. mestu na 10 km ostala Američanka Jessica Diggins (739), na tretje se je povzpela Švedinja Frida Karlsson (676). Na 29. mestu je ostala Eva Urevc.

Klaebo do nove zmage

Na 10 km klasično s skupinskim startom so se merili tudi moški, Klaebo je zanesljivo zmagal in napovedal obrambo lanske skupne novoletne zmage. Njegov rojak Paal Golberg je zaostal 10,2 sekunde in po fotofinišu ugnal Italijana Federica Pellegrina, ki je bil sicer drugi na uvodnem sprintu na turneji. Johannes Hoesflot Klaebo bo nove zmage. Foto: Guliverimage

Miha Šimenc je bil 54. (2:20,1), Vili Črv pa 92. (3:53,0) in je prehitel le dva tekmovalca. Anže Gros, tretji Slovenec, je bil eden izmed peterice, ki ni prišla do cilja, ter je tako predčasno končal novoletno turnejo. Šimenc se je dan prej na 29. mestu v sprintu prvič prebil v izločilne boje, na 10 km pa je dan pozneje izgubil veliko mest.