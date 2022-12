Zadnji hip menjava v slovenski ekipi za Tour de Ski

Novoletna tekaška turneja bo zadnja velika serija tekem sezone 2022/23 pred vrhuncem zime, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici. Glavni trener je v ekipo za Tour de Ski uvrstil Evo Urevc, Anjo Mandeljc, Miho Šimenca, Vilija Črva in Anžeta Grosa. Slednji je nadomestil obolelega Miho Ličefa, nastopil pa bo samo na uvodni postaji v Val Müstairju.

Eva Urevc Foto: Guliver Image "Forma se stopnjuje. Že v Davosu se je pokazalo, da je bil to odskok v primerjavi s Skandinavijo. Sprint v prosti tehniki mi bolj odgovarja, to je res, a tudi občutki so boljši in že kar nestrpno pričakujem Tour de Ski. Grem iz tekme v tekmo, na vsaki želim dati svoj maksimum. Velik plus je, da se začne s sprintom, tam imam kar visoka pričakovanja," je pred odhodom dejala Urevc.

Slednja je tudi prepričljivo najboljša iz slovenskega tabora v skupnem seštevku svetovnega pokala po 11 tekmah te sezone. Na 27. mestu ima 244 točk, na 63. mestu je Anja Mandeljc (90), s tem, da to zimo točke dobi najboljša petdeseterica in ne več zgolj trideseterica.

"Zadnji vikend v Davosu je bil za nas zelo dober. Zdaj je nazaj v ekipi še Miha Šimenc, ki je treniral zelo dobro med božičem, tako kot tudi preostali reprezentanti. Mislim, da smo dobro pripravljeni, videli pa bomo, kaj to pomeni na tekmi. Osrednja cilja turneje sta sprinta, a vsi napredujejo tudi na razdalji," je dejal selektor Hattestad.

Novoletna turneja se bo Val Müstairju nadaljevala tudi na prvi dan novega leta 2023, ter nato 3. in 4. januarja v nemškem Oberstdorfu, končala pa med 6. in 8. januarjem v italijanski dolini Fiemme na slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis v zadnji etapi.