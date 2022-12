Od ranega jutra do večera, drugače ne gre

Matic Gracer je od letos vodja servisa pri slovenski reprezentanci v teku na smučeh. S svojimi izkušnjami in sodelovanjem lahko v mnogočem pomaga našim tekmovalkam in tekmovalcem. A kot sam pravi, moraš biti temu delu predvsem zelo predan.

Pri teku na smučeh veliko dela v ozadju opravijo serviserji, ki pripravljajo smuči za tekmovalce. Pravzaprav imajo serviserji zelo pomembno vlogo, saj če smuči niso dobro pripravljene, tekmovalec nima skoraj nobene možnosti za vrhunski rezultat, četudi je zelo dobro pripravljen.

Morajo se dobro poznati

Vlogo vodje pri slovenski reprezentanci je z letošnjo sezono prevzel Matic Gracer, v preteklosti si je veliko izkušenj nabiral tudi v svetovnem pokalu. Zato je prevzel vodilno vlogo. Vse svoje znanje in izkušnje želi prenesti v slovensko reprezentanco, potem ko ga pred nordijskim svetovnim prvenstvom v domači Planici čaka ena od najpomembnejših sezon. V servisni ekipi mu družbo delata še češka serviserja Radek Steter in Tomaš Kalivoda, občasno pa se ekipi pridruži še norveški serviser.

"Smo nova ekipa. Moramo se dobro spoznati. To potrebujemo, če želimo dosegati vrhunske rezultate, kar zadeva pripravljenost smuči. Zadovoljni bomo, če bodo zadovoljni tudi tekmovalci. Predvsem se moramo spoznati, da bomo lahko pripravili optimalne smuči v danih pogojih in pri tehniki tekmovalca ter da ne bo nesoglasij," je uvodoma povedal Gracer, ki je v preteklosti delal s kitajsko reprezentanco in tudi z norveškimi serviserji.

Matic Gracer je nekaj časa sodeloval tudi z norveškimi serviserji. Foto: Boštjan Boh

Je prvi Slovenec, ki je imel možnost vstopiti v norveški "laboratorij"

Ti namreč spadajo med najboljše v tekaški karavani, saj je Norveška tudi velesila v teku na smučeh. Gracer ne skriva, da je od njih pridobil veliko znanja in se naučil skandinavskega načina priprave smuči.

"To je bilo zame nekaj novega in bil sem prvi Slovenec, ki je sploh imel možnost delati v njihovem kamionu ali laboratoriju, če se lahko tako izrazim. To je neprecenljiva izkušnja. Skrivnosti, ki mi jih je tam uspelo videti, nam bodo pomagale v letošnji in tudi nadaljnjih sezonah. Tega ni mogoče kupiti in tukaj v primerjavi s prejšnjimi leti vidim nekaj prednosti."

Vmes imajo le čas za kosilo in kakšno kavo

Serviserji so nekako ljudje iz ozadja in laični javnosti njihovo delo navadno ni poznano. A njihov delovnik je zelo naporen, sploh ko je na sporedu šprint. Glede na to, da je to tekmovanje na izpadanje, nikoli ne vedo, kako daleč se bo prebil njihov tekmovalec. Zato morajo zelo dobro premisliti, kako in koliko testirati smuči, saj so tudi časovno omejeni. Veliko vlogo pri pripravi smuči ima tudi vreme.

"Velikokrat se dogaja, da je treba izjemno veliko pozornosti nameniti vremenu, ko se to spreminja. Moramo se odzvati pravi čas pri spreminjanju nanosa. Včasih zamenjamo tudi smuči za nadaljnje boje. Sicer naše delo traja od ranega jutra do večera. Vmes je nekaj časa za kosilo in kavo. Smo majhna ekipa in če želimo pripraviti dobre smuči, moramo temu nameniti ogromno časa. Poleg vsega so tukaj še vožnje, ko moramo zamenjati destinacije."

"Če pogledamo svoje kolege iz biatlona, so več časa na enem prizorišču. Oni imajo veliko več časa za testiranje in pripravo smuči, kar morda ni slabo. Tudi med sezono se pri nas serviserjih pojavi utrujenost in takrat razmišljamo drugače. Moramo delati zelo učinkovito. Večinoma pridemo prvi in zadnji odidemo," pove Gracer, ki pravi, da biti serviser pomeni predanost.

"To ni zgolj služba"

Serviserji so večinoma nekdanji tekmovalci in imajo še iz tekmovalnih dni občutek za drsnost smuči. Tega se ni mogoče naučiti, saj so zajeta leta treningov. Poleg vsega morajo biti povsem predani temu športu.

"Tako kot mora biti športnik predan športu, mora biti serviser predan svojemu delu. Mora si ga želeti opravljati. To ni zgolj služba, ampak biti mora predan vso sezono. Ob tem je treba biti tudi inovativen. Sodelovati z drugimi proizvajalci, se pogovarjati in, če se malo pošalim, moramo biti tudi malo kemiki. Vendarle gre za veliko kemije in tako naš laboratorij deluje. To je strast. Tako si to predstavljam, sicer ne bi vztrajal v tem poslu."

Foto: Boštjan Boh

Želijo si poštene in zanesljive informacije tekmovalca

Velikokrat poslušamo, kako ima servis velikih reprezentanc veliko prednost pred manjšimi reprezentancami. Velike ekipe v material vlagajo velika finančna sredstva, o katerih slovenska reprezentanca lahko samo sanja. Kljub vsemu je slovenski reprezentanci v preteklosti uspevalo doseči izjemne rezultate. Tudi na podlagi zelo dobro pripravljenih smuči. Po mnenju Matica Gracerja je pri tem pomembno, da s tekmovalcem najdejo skupni jezik.

"To pomeni, da je tekmovalčeva informacija servisu poštena in zanesljiva. Tako tudi mi lažje pripravimo same smuči glede na tehniko posameznika. S tem olajšamo nastop na tekmi. Nekaj je tudi improvizacije, mora biti. Omejeni smo pri serviserjih in materialu, ki ga imamo na razpolago. V manjših ekipah serviserji slonijo predvsem na izkušnjah in seveda na poznanstvih v kakšnih večjih ekipah."

Serviserji bodo naredili vse, da bodo imeli naši tekmovalci kar najbolje pripravljene smuči na SP v Planici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bodo imeli na svetovnem prvenstvu v Planici kaj prednosti?

Glavna tekma letošnje sezone bo zagotovo svetovno prvenstvo v domači Planici. Slovenski tekači na smučeh bodo zagotovo imeli nekaj malega prednosti, saj zelo dobro poznajo tamkajšnjo progo. Bodo imeli prednosti tudi serviserji v slovenski ekipi?

"Da, seveda. Velike ekipe sicer po navadi pošljejo na terene svoje osebne serviserje, da tudi že leto prej preizkušajo. Lani jih zaradi olimpijskih iger sicer niso in tudi svetovni pokal v Planici je odpadel. Sam imam ogromno izkušenj, saj prihajam iz Kranjske Gore, tako da … Pri nas bo pomembno, ali bo sonce in kako bo to vplivalo na potek dogodkov oziroma kako se bo sneg spreminjal. To je zagotovo naša prednost pred drugimi. Poskusili bomo vse, da to obrnemo v svojo korist."