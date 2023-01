Eva Urevc do najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu

Najhitrejša je bila Švedinja Frida Karlsson, drugo mesto z dobrimi šestnajstimi sekundami zaostanka je zasedla Finka Krista Parmakoski, tretja pa je bila Norvežanka Anne Kjersti Kalvaa (+ 18,1).

Eva Urevc je imela od starta vmesne čase v krogu najboljših tekmovalk. Na 2,1 km je bila sedma z zaostankom 11,1 sekunde za Švedinjo Frido Karlsson, po prvem krogu je bila še vedno na izjemnem sedmem mestu s 14,4 sekunde zaostanka, brez popuščanja je odtekla tudi drugi krog. Na koncu je za najhitrejšo zaostala dobre pol minute.

"Tekmo sem začela tako, da je v novi krog pred mano šla Kalvaa, ki je imela odličen tempo. Dva kroga sva nato tekli skupaj. Škoda, ker nisem na koncu pred sabo imela še enega, da bi narekovala tempo. Mogoče sama še nimam toliko izkušenj in v zadnjem krogu sem nekaj izgubila, a spet ne tako veliko. Na tem rezultatu lahko gradim naprej in pričakujem še boljše rezultate," je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije po tekmi dejala Eva Urevc, ki je v skupnem seštevku novoletne turneje napredovala na 16. mesto.

Dober tek je uspel tudi drugi slovenski predstavnici, Anji Mandeljc, ki je prav tako konstanto tekla skozi celotno progo in v cilju z zaostankom 1:43,9 zasedla 27. mesto.

"Moram priznati, da si pred sezono zagotovo nisem predstavljala, da bom tako visoko. Cilj je bil, da bi mi vsaj enkrat uspelo priti do točk, a to, da lahko ponovim tak uspeh, je pokazatelj, da smo dobro trenirali," je povedala Anja Mandeljc.

Johannes Hoesflot Klaebo je dobil že 14. etapo na novoletnih turnejah, od tega ima sedem zmag na razdalji ter sedem v sprintih. Na tej turneji je bil najboljši na uvodnem sprintu v Val Müstairju, nato pa je v istem kraju dobil še zasledovalno preizkušnjo.

V moški konkurenci je slavil Johannes Hoesflot Klaebo. Foto: Guliverimage

V karieri je Klaebo še 55. stal na najvišji stopnički preizkušenj za svetovni pokal ter zabeležil skupno 75. stopničke.

Danes je na drugem od treh prizorišč na letošnji novoletni turneji stopnjeval ritem po umirjenem začetku in na koncu drugouvrščenega rojaka Simena Hegstada Krügerja ugnal za 12,4 sekunde. Popolno norveško prevlado je potrdil Didrik Toenseth, ki je na tretjem mestu zaostal 22,4 sekunde.

Na startni listi je bil od Slovencev Miha Šimenc, ki je bil 76. z zaostankom 3:08,7 minute. Vili Črv se današnje preizkušnje ni udeležil. Anže Gros pa je turnejo sklenil že po obeh švicarskih tekmah.

Izidi, 10 km klasično:

- ženske:

1. Frida Karlsson (Šve) 24:53,3

2. Krista Parmakoski (Fin) + 16,6

3. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) 18,1

...

9. Eva Urevc (Slo) 51,5

27. Anja Mandeljc (Slo) 1:43,9

Novoletna turneja (3):

1. Frida Karlsson (Šve) 56:06

2. Tiril Udnes Weng (Nor) + 20

3. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) + 20

...

16. Eva Urevc (Slo) + 3:10,0

43. Anja Mandeljc (Slo) 4:49,0

Vrstni red v svetovnem pokalu (13 od 31):

1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1016 točk

2. Jessica Diggins (ZDA) 739

3. Frida Karlsson (Šve) 726

...

27. Eva Urevc (Slo) 272

64. Anja Mandeljc (Slo) 94

109. Neža Žerjav

Izidi, 10 km klasično:

- moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 21:38,5

2. Simen Hegstad Krüger (Nor) +12,4

3. Didrik Toenseth (Nor) 22,4

...

76. Miha Šimenc (Slo) 3:08,7

...

- ni startal: Vili Črv (Slo)

Novoletna turneja (3):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 49:27

2. Paal Golberg (Nor) 0:37

3. Simen Hegstad Krüger (Nor) 0:40

...

67. Miha Šimenc (Slo) 5:29

...

Vrstni red v svetovnem pokalu (13 od 31):

1. Paal Golberg (Nor) 871 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 782

3. Federico Pellegrino (Ita) 611

...

114. Miha Šimenc (Slo) 38

126. Vili Črv (Slo) 18

147. Anže Gros (Slo) 3

...