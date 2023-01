Avstrijki suvereno do zgodovinske zmage, Slovenki za najboljšimi

Zmagovalki premierne super ekipne tekme - preizkušnje dvojic - sta Avstrijki Chiara Kreuzer in Eva Pinkelnig, ki sta v Zau slavili s prednostjo več kot 35 točk. Še najbolj sta se jima približali Norvežanki Thea Minyan Bjoerseth in Anna Odine Stroem, na tretje mesto pa sta skočili Nemki Selina Freitag in Katharina Althaus. Slovenki Ema Klinec in Nika Križnar sta zasedli peto mesto. Za zmagovalnim odrom sta zaostali osem točk.