Nove slovenske stopničke na Japonskem

V japonskem Saporu so organizatorji izpeljali še dve tekmi celinskega pokala, na obeh je bil najboljši Slovenec Žak Mogel, ki je zasedel 3. in 6. mesto. Mogel ostaja na Japonskem, saj bo prihodnji konec tedna nastopal v svetovnem pokalu, v ekipi bo zamenjal Roka Masleta, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Nekaj več kot 24 ur so potrebovali organizatorji tekem v Saporu, da so na Okurajami izpeljali tri tekme celinskega pokala. Na današnji prvi je po prvi seriji vodil Nemec Pius Paschke s 133,5 metra in 119,1 točke pred Žakom Mogelom, ki je skočil 130 metrov in je zbral 118,8 točke, tretji je bil Poljak Tomasz Pilch s 127,5 metra in 115,8 točke.

V finalu se je vrstni red na vrhu premešal, saj je s četrtega na prvo mesto skočil Norvežan Jaocim Ödegaard Björeng s 138,5 metra ter skupno 238,5 točke. Pilch je napredoval na drugo mesto s 127,5 metra in 220,9 točke, na tretje pa je nazadoval Mogel s 122 metri in 214,8 točke. Tilen Bartol je dvakrat imel 18. oceno serije, kar je bilo dovolj za končno 20. mesto, takoj za njim je končal Patrik Vitez, Matija Vidic, ki je včeraj končal na zmagovalnem odru, je bil tokrat 24., na 31. mestu je končal Rok Oblak, Mark Hafnar pa je zasedel 41. mesto.

Avstrijska zmaga

Na drugi nedeljski tekmi je zmagal Avstrijec Philipp Aschenwald s 138 in 127 metri ter 245,5 točke pred Björengom, ki je skočil 133 in 125 metrov, zbral pa je 240,4 točke, tretji je bil še en Norvežan, Fredrik Villumstad, s 131 in 125 metri ter 238,8 točke. Mogel je po 6. mestu po prvi seriji s 131,5 in 124,5 metra ter 231,0 točke tokrat končal na 6. mestu.

Vidic je zasedel 11. mesto, Oblak je po desetem mestu v prvi seriji končal na 15. mestu, Bartol je po devetem mestu v prvi seriji zasedel končno 18. mesto, Vitez pa je s sedmo oceno finala tekmo končal na 22. mestu. Hafnar je tudi na drugi današnji tekmi ostal brez točk na 34. mestu, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Mogel prihodnji konec tedna v svetovnem pokalu

Celinski pokal se bo naslednji teden nadaljeval v avstrijskem Bischofshofnu, kamor pa ne bo odpotoval Mogel, ki ostaja na Japonskem, kjer bo prihodnji konec tedna nastopil na tekmah svetovnega pokala, potem ko bo v ekipi zamenjal Roka Masleta. Ta bo danes debitiral na tekmi svetovnega pokala v Zakopanah.